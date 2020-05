Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystön lähettyville ammuttiin raketti aikaisin tiistaiaamuna paikallista aikaa, turvallisuuslähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle.

Lähteen mukaan kukaan ei tiettävästi haavoittunut iskussa. Vielä varhain tiistaiaamuna kukaan ei ollut ottanut iskua nimiinsä.

Kyseessä on ensimmäinen raketti-isku viikkoihin. Lokakuusta kymmeniä samankaltaisia iskuja on tehty yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. Yhdysvallat on syyttänyt aikaisemmista iskuista Iranin tukemia ryhmiä.

Tammikuun alussa Iranin ja Yhdysvaltojen välit kiristyivät äärimmilleen, kun Yhdysvallat tappoi lennokki-iskussa vaikutusvaltaisen iranilaiskenraalin Qassim Suleimanin ja irakilaisen puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön johdossa olleen Abu Mahdi al-Muhandisin.

Iran ampui tammikuun alussa Suleimanin kuoleman jälkeen ohjuksia amerikkalaisliittouman käyttämiin tukikohtiin Irakin Ain al-Asadissa ja Erbilissä.