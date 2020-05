Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti yllättäen maanantaina ottavansa päivittäin pillerin hydroksiklorokiini-malarialääkettä. Hän kertoi käyttävänsä kiistanalaista lääkettä koronavirustartunnan ehkäisemiseen.

Trumpin hallinnon asiantuntijat ovat varoittaneet, että lääkkeen käyttöön liittyy riskejä, eikä lääkkeen tehosta koronavirusta vastaan ole tieteellisiä todisteita.

Trumpilla ei ole koronavirustartuntaa eikä myöskään oireita. Hän sanoi silti ottaneensa hydroksiklorokiinia jo noin puolentoista viikon ajan.

”Otan pillerin joka päivä”, Trump sanoi maanantaina toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan. Hän lisäsi ottavansa lääkettä sinkin kanssa.

Kun Trumpilta kysyttiin syytä siihen, miksi hän ottaa hydroksiklorokiinia, hän vastasi: ”Koska uskon, että se on hyvästä. Olen kuullut siitä paljon hyviä tarinoita.”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapasi maanantaina ravintola-alan edustajia Valkoisessa talossa. Kuva: LEAH MILLIS / Reuters

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump on nostanut esille hydroksiklorokiinin mahdollisena lääkkeenä koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautia vastaan. Jo maaliskuun lopussa Trump suositteli Twitterissä ensimmäisen kerran, että vuosikymmeniä käytössä ollut malarialääke saattaa toimia uudentyyppistä koronavirusta vastaan.

Lääkkeen käytöstä on saatu jonkin verran positiivisia tuloksia covid-19-taudin hoidossa, mutta sen toimivuudesta ei ole tieteellistä näyttöä. Lääkkeellä voi olla myös vaarallisia sivuvaikutuksia. Siksi Yhdysvaltain hallinnon asiantuntijat ovat varoittaneet, ettei lääke ole turvallinen.

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi kommentoi maanantaina, ettei Trumpin päätös ottaa lääkettä ennaltaehkäisevästi ”ole hyvä idea”.

”Mielestäni hänen ei kannattaisi ottaa sellaista, mitä tieteilijät eivät ole hyväksyneet”, Pelosi sanoi AFP:n mukaan. Hän myös vihjasi, että Trumpin ikä ja ylipaino lisäävät riskiä lääkkeen vakaville sivuvaikutuksille.

”Joten mielestäni se ei ole hyvä idea.”

Trump nosti lääkkeen käytön maanantaina esille aivan yllättäen. Presidentin paljastus nousikin välittömästi otsikoihin maailmalla ja Yhdysvalloissa, jossa koronavirus­tartuntaan kuolleiden määrä ylitti maanantaina 90 000 rajan.

Trump kertoi omasta käytöstään sanoessaan, että hydroksiklorokiinin käyttö on yleistä ”etulinjan työntekijöille”, millä hän viittasi todennäköisesti terveydenhuolto­henkilökuntaan.

”Monet ottavat sitä. Minäkin satun ottamaan sitä”, hän sanoi toimittajille, jotka olivat kokoontuneet Valkoiseen taloon tapaamiseen, jonka aiheena oli ravintolateollisuuden vaikeudet.

”Kyllä, otan sitä parhaillaan, hydroksiklorokiinia. Muutama viikko sitten aloin ottaa sitä.”

Trump on usein vähätellyt koronaviruksen vaarallisuutta. Viimeksi viime viikolla hän sanoi, että virus uhkaa vain pientä ihmisjoukkoa. Hän on myös kieltäytynyt käyttämästä kasvomaskia, vaikka liittovaltio on sitä suositellut, ja vaikka monet hänen alaisistaan käyttävät kasvosuojia.

Monet lääkärit pitivät vastuuttomana sitä, että Trump presidentin asemassa kertoo käyttävänsä lääkettä, jonka tehosta ei ole tieteellistä näyttöä ja jonka käyttöön sisältyy riskejä.

Clevelandissa sijaitsevan Miller Family Heart, Vascular & Thoracic Instituten johtava tutkija Steven E. Nissen kertoi sanomalehti The New York Timesille, että hydroksiklorokiinin käyttö voi johtaa potilailla hengenvaarallisiin rytmihäiriöihin.

”Toivoisin, ettei yleisö kuulisi kommentteja hydroksiklorokiinin käytöstä ja uskoisi, ettei tämän lääkkeen käyttö covid-19-taudin ehkäisemisessä olisi vaaratonta”, hän sanoi.

”Itse asiassa siihen liittyy vakavia riskejä.”

Trump perusteli pillereiden käyttöä sillä, että Valkoisen talon lääkäri Sean Conley oli hyväksynyt ehkäisyhoidon. Tosin Trump sanoi, että hän oli itse tehnyt asiassa aloitteen.

”Kysyin häneltä, mitä olet mieltä. Hän sanoi, että jos haluat. Sanoin kyllä, haluan sitä”, Trump kuvaili konsultaatiota lääkärinsä kanssa.

Conley julkaisi Trumpin ulostulon jälkeen tiedotteen, jossa hän korosti sallineensa lääkkeen käytön ”lukuisten keskustelujen päätteeksi”.

”Tulimme johtopäätökseen, että hoidon mahdolliset edut ovat suuremmat kuin suhteelliset riskit” Conley kirjoitti lausunnossaan.

Hän myös totesi, että presidentti on hyvässä kunnossa, eikä hänellä ole oireita.

Aikaisemmat laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että hydroksiklorokiini saattaa estää virusta tunkeutumasta soluihin. Mutta lääkkeen tehosta covid-19-tautia vastaan ihmisillä ei ole luotettavia tietoja.

Trump kertoi saaneensa kannustavia puheluita malarialääkkeen tehosta. Hän mainitsi muun muassa newyorkilaisen lääkärin, joka Trumpin mukaan oli kertonut antaneensa lääkettä sadoille potilaille, eikä kukaan heistä ollut kuollut.

Yhdysvaltain ruoka- ja lääkehallinto on varoittanut hydroksiklorokiinin käytöstä koronavirustartunnan estämisessä ja hoidossa. Vain lääkkeen käyttö hätätilanteissa ja väliaikaisesti valvotuissa oloissa on sallittua.

Aiemmin tässä kuussa yhdysvaltalainen tutkimus ehdotti, että hydroksiklorokiinin käyttö yhdessä sinkin kanssa voi olla tehokkaampi hoitokeino koronavirusta vastaan.

Trump antoi maanantaina ymmärtää – niin kuin hän on tehnyt koko koronakriisin ajan – ettei mahdollisten hoitokeinojen kokeilemisessa menetä mitään.

”Sillä näyttää olevan vaikutusta, ja ehkä sillä on tai ehkä ei, mutta jos ei ole, ei siitä sairastu tai kuole”, Trump sanoi. ”Otan pillerin päivittäin. Jossain vaiheessa lopetan.”