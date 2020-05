Miljoonia ihmisiä on evakuoitu voimakkaan syklonin vuoksi Intiassa ja Bangladeshissa tiistaina, kertoo uutistoimisto AFP. Syklonin on arvioitu saavuttavan itä-Intian ja Bangladeshin keskiviikkona iltapäivällä tai illalla.

Amphaniksi nimetyn syklonin tuulennopeuden on ennustettu nousevan jopa 185 kilometriin tunnissa. Myös sykloniin liittyvien hyökyaaltojen odotetaan kasvavan useiden metrien korkuisiksi.

Bangladeshin viranomaiset pelkäävät syklonin olevan voimakkain sitten vuoden 2007 Sidr-nimisen syklonin, joka vaati noin 3 500 kuolonuhria.

Bangladeshissa on evakuoitu jo useita tuhansia ihmisiä matalalla sijaitsevilta alueilta, kertoo maan katastrofien hallinnasta ja hätäavusta vastaava ministeri Enamur Rahman.

”Aiomme evakuoida noin 2,2 miljoonaa ihmistä ja yritämme pitää kuolonuhrit nollassa”, Rahman sanoi.

Rahmanin mukaan Bangladeshissa on haluttu edelleen turvata koronaviruspandemiaan liittyvä sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Tämän vuoksi syklonisuojia on järjestetty kaksinkertainen määrä ja kasvomaskien käyttö on määrätty pakolliseksi.

”Suojissa on myös eristykseen soveltuvia huoneita, jos joku suojaan tuleva on saanut koronavirustartunnan”, Rahman lisäsi.

Bangladeshin Barisalin alueen viranomainen Yamin Chowdhury kertoo, että rannikkovartiosto on auttanut tuhansia ihmisiä pois syrjäisiltä saarilta. Kalastusalukset on määrätty palaamaan maihin, ja kaikki satama-alueet sekä kalastuskeskukset on suljettu.

Snigdha Chakraborty humanitaarista apua tarjoavasta Catholic Relief Services -järjestöstä sanoo, että rannikkoalueiden asukkailla on edessään mahdoton valinta.

”Nykyisissä evakuaatiosuojissa on rajoitetusti tilaa. Ihmiset, jotka ovat olleet liikkumiskiellossa covid-19-taudin vuoksi, saattavat epäröidä lähteä kodeistaan keskeisellä paikalla sijaitsevaan ja mahdollisesti ruuhkautuneeseen suojaan.”

Chakraborty varoittaa, että tulevat päivät tulevat olemaan synkkiä. Huolta aiheuttavat hänen mukaansa heikko puhtaanapito sekä puhtaan veden ja terveydenhuollon laitosten rajoitettu saatavuus.

Lisäksi monien ihmisten tulot ovat kärsineet koronavirukseen liittyvien rajoitusten vuoksi, ja samalla ihmisten käteisvarat ovat huvenneet.

Intiassa yli 200 000 ihmistä evakuoitiin rannikkoalueilta ja Sundarbansin valtavalta mangrovealueelta, kertoi länsi-Bengalin osavaltion virkamies Manturam Pakhira.

”Viranomaiset myös toimittavat ihmisille kasvomaskeja ja desinfiointiaineita, sekä tekevät järjestelyjä, jotta ihmiset voivat pitää turvavälin toisiinsa.”

Sundarbansin alueella työskentelevän WWF:n työntekijän Arjun Mannan mukaan kovaääniset kaiuttimet kehottavat paikallisia käyttämään maskia ja harjoittamaan sosiaalisen etäisyyden pitämistä syklonisuojissa.

Odishan osavaltiossa itä-Intiassa on evakuoitu 20 000 ihmistä, kertoi avustuskomissaari Pradeep Kumar Jena. Hänen mukaansa alueella on valmiudessa 600 katastrofiryhmää.

”Evakuoimme lisää ihmisiä tilanteen mukaan. Kukaan rannikkoalueella ei saa jäädä olkikattoiseen asumukseen”, Jena sanoi.

Sosiaalisen etäisyyden ylläpitämiseksi Odishan osavaltio on järjestänyt ylimääräisiä suojia ja on tarpeen vaatiessa valmis majoittamaan 1,1 miljoonaa ihmistä. Syklonisuojiin on toimitettu saippuaa, vesisäiliöitä käsien ja kasvojen pesuun sekä kasvomaskeja. Alueen asukkaille on myös korostettu suun peittämisen tärkeyttä, Jena kertoo.

Syklonit uhkaavat säännöllisesti itä-Intian ja Bangladeshin rannikkoja. Syklonien vuoksi alueilla on menehtynyt viime vuosikymmenien aikana satojatuhansia ihmisiä. Esimerkiksi Bangladeshissa vuonna 1991 syklonin, tornadon ja tulvien vuoksi kuoli 139 000 ihmistä ja vuonna 1991 Odishan osavaltioon itä-Intiassa iskenyt sykloni puolestaan vaati lähes 10 000 kuolonuhria.

Hirmumyrskyt ovat vuosien saatossa yleistyneet ja voimistuneet, mahdollisesti ilmastonmuutoksen takia. Kuolonuhrien määrä on kuitenkin vähentynyt evakuointien nopeutumisen ja syklonisuojien lisääntymisen vuoksi.