Venäjällä todettujen koronavirustapausten määrä on jo lähes 300 000.

Raja ei mennyt rikki vielä tiistaina, kun viranomaiset ilmoittivat kerran päivässä julkaistavat tuoreet luvut. Viranomaisten mukaan uusia tapauksia oli todettu 9 263, joten virallinen tartuntaluku on nyt 299 941.

Uusien tapausten ilmoitettu määrä oli neljättä päivää alle 10 000 eli viralliset luvut ovat pienentyneet toukokuun alun tasolle. Pääministeri Mihail Mišustin ilmoitti maanantaina hallituksen kokouksessa, että tapausten kasvu on taittunut.

Itsekin koronaviruksen saanut Mišustin palasi tiistaina virallisesti töihin.

Lääkärit ovat toiveikkuuden suhteen kuitenkin varovaisia, sanoo moskovalainen verisuonikirurgi Aleksandr Vanjukov puhelimessa HS:lle.

Vanjukov työskentelee Kaupunginsairaalassa numero 52, joka on viime ajat keskittynyt koronapotilaisiin. Sen lääkärit odottavat hänen mukaansa nyt hermostuneina, lisäävätkö viikko sitten aloitetut eristäytymisrajoitusten kevennykset tartuntoja.

”Rajoituksia lievennetään asteittain, kaikki ryömivät ulos”, Vanjukov sanoo.

”Siitä pitää odottaa ainakin kaksi viikkoa, jotta tilanteesta tulee selvempi. Nyt voin vahvistaa myönteisen dynamiikan ja tapausten määrän vähenemisen, mutta katsotaan vielä, miten karanteenimääräysten keventäminen vaikuttaa.”

Esimakua saatiin Saratovista, jossa viranomaiset päättivät maanantaina kiristää eristäytymismääräyksiä uudelleen. Aluehallinto salli viime viikon tiistaista alkaen ulkoilun, mutta tartuntojen määrän taas lisäännyttyä se kiellettiin uudelleen.

Venäjän kaikista viranomaisten vahvistamista tartunnoista puolet on tilastoitu Moskovassa. Uusista tartunnoista siellä on todettu enää runsas kolmannes.

”Meille tulee vähemmän potilaita, mutta heistä isompi osa on vakavia tapauksia. Teho-osasto on täynnä, mutta muilla osastoilla saattaa olla jopa tyhjiä paikkoja”, Vanjukov sanoo.

Hän sanoo sen olevan tavallista, kun huippu on ohitettu. Vakavasti sairastuneet sairastavat pidempään.

Moskovan osuuden pienentyminen tarkoittaa myös sitä, että koronavirusta todetaan nyt aiempaa enemmän muualla maassa.

Aliresursoidun terveydenhoidon tila on maakunnissa monin paikoin surkea, mikä tiedettiin jo ennen epidemiaa.

Epidemian aikana hoitohenkilökunta on monin paikoin kertonut suojavarustusten puutteista. Venäjällä hoitohenkilökuntaa on myös kuollut suhteessa moninkertaisesti moniin muihin maihin verrattuna, uutissivusto Mediazona kertoi tiistina.

Viime päivinä otsikoissa on ollut Venäjään kuuluvassa Pohjois-Kaukasiassa sijaitseva Dagestan, jonka kriittinen tilanne tuli viikonloppuna julki alueen terveysministeri Džamaludin Gadžiibragimovin lausunnoista. Maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi alueen tarvitsevan pikaista apua.

Dagestanissa on virallisen tilaston mukaan kuollut 32 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Gadžiibragimov sanoi jo viikonloppuna uutissivusto Meduzan mukaan, että kotisyntyiseen keuhkokuumeeseen on kuollut yli 650 ihmistä.

Koronavirus aiheuttaa myös keuhkokuumetta.

Dagestanin tiedot vahvistivat entisestään epäilyjä siitä, etteivät Venäjän tilastot pidä paikkaansa etenkään kuolleiden osalta vaan ovat eri tavoin kaunisteltuja. Virallisen tilaston mukaan kuolleita oli tiistaina 2 837, mitä monet pitävät epäilyttävän pienenä.

Epäilyksiä on lisännyt lääkäreiden julkaisema muistolista koronaviruksen vuoksi kuolleista kollegoista. Hoitohenkilökunnan suhteellisti korkeaa kuolleisuutta on selitetty suojavarusteiden pulan vuoksi myös sillä, että viralliset tilastot eivät pidä paikkaansa.

Epäilyt voimistuivat, kun sanomalehdet The New York Times ja The Financial Times kertoivat viime viikolla, että Venäjällä ihmisiä on tänä keväänä kuollut selvästi tavallista enemmän.

Viranomaiset ovat kiistäneet epäilyt ja protestoineet länsilehtien uutisointia. He ovat puolustelleet kuolleisuuslukuja sillä, että mukana ovat vain suoraan virukseen kuolleet.

Vanjukovin mukaan hänen sairaalassaan hoitohenkilökunnalla on riittävästi suojautusmisvälineitä. Hänen mukaansa Moskovan sairaaloissa tilanne on yleisesti ottaen hyvä.

Muualla työskenteleviltä kollegoilta tulee toisenlaista viestiä.

”Ystävät ja tuttavat sanovat ongelmia olevan. Joku ostaa suojia itse, joku selviytyy muuten. Moskovan kehätien ulkopuolella tilanne on selvästi pahempi”, Vanjukov sanoo.

Hän kehuu oman sairaalansa johdon hankkineen riittävästi suojavälineistöä. Johto myös kertoi suoraan jo hyvissä ajoin, mitä oli odotettavissa.

Silti työ on raskasta, myös henkisesti. Myös ero perheestä on rankkaa, sillä viruksen vuoksi lääkärin pitää eristäytyä läheisistään. Perhe on mökillä ja Vanjukov asuu yksin kotona.

Työvuorot ovat pitkiä ja työtä on aiempaa enemmän. Suojavarusteet ovat niin epämiellyttäviä, että osa henkilökunnasta pitää mieluummin vaippoja kuin riisuu niitä käydäkseen vessassa.

”Mutta kaikki tietävät, että tilanne on nyt tämä eikä tästä voi kadota minnekään. Me vain odotamme, että tunnelin päässä alkaa lopultakin näkyä valoa”, Vanjukov sanoo.

”Mutta me varaudumme aina pahimpaan. Sen ansiosta pystymme reagoimaan tarvittaessa nopeasti.”