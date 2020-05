Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Yhdysvaltojen johtoasema koko maailman koronavirustartuntojen määrässä on kunnia-asia.

Hän perusteli näkemystään sillä, että tartuntojen korkea määrä kertoo hyvästä testaamisesta. Trump esitti näkemyksensä tiistaina Valkoisessa talossa puhuessaan toimittajille.

”Muuten. Kun sanotte, että johdamme (tartunta-)tapauksissa, se johtuu siitä että teemme enemmän testejä kuin kukaan muu”, Trump sanoi USA Today -lehden mukaan.

”Jos meillä on paljon tapauksia, en näe sitä pahana asiana. Näen sen niin, että tietyssä mielessä se on hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että testaamisemme on paljon parempaa.”

Yhdysvalloissa oli vahvistettu keskiviikkoon mennessä yli 1 570 000 koronavirustartuntaa ja yli 93 000 tartuntaan liittyvää kuolemaa, kertoo Worldometers.info-sivusto. Vahvistettujen tartuntojen määrässä Yhdysvallat on ylivoimaisessa johdossa, sillä toisena tulevalla Venäjällä tartuntoja on vahvistettu noin 300 000.

Trumpia on arvosteltu rankasti koronaepidemian hoidosta ja viruksen aiheuttaman taudin vähättelystä.

Trump näki silti korkean tartuntaluvun kunnia-asiana:

”Pidän sitä kuin kunniamitalina. Todella, se on kunniamitali”, Trump sanoi.

Yhdysvallat oli liittovaltion tietojen mukaan tehnyt tiistaihin mennessä yli 12 miljoonaa koronavirustestiä. Se on enemmän kuin missään muussa valtiossa maailmassa.

Kuitenkin suhteutettuna asukaslukuun Yhdysvallat ei ole virustestien johtava maa. Oxfordin yliopiston ylläpitämän Our World in Data -tilastosivuston mukaan Yhdysvallat on tehnyt tuhatta asukasta kohden 35,75 koronavirustestiä. Tällä testimäärällä Yhdysvallat yltää testauksissa sijalle 15.

Tilaston ylivoimainen johtaja on Islanti, missä testejä on tehty tuhatta asukasta kohden 167,46. Islannin jälkeen tulevat Tanska, Israel, Viro, Italia ja Venäjä. Suomi on tilastossa sijalla 19.

Yhdysvalloissa tehdään tällä hetkellä noin 300 000–400 000 koronatestiä päivittäin.

Harvardin yliopiston Globaalin terveysinstituutin johtaja Ashish Jha sanoi viime viikolla kongressin kuulemisessa, että testejä pitäisi tehdä paljon enemmän. Jhan mukaan Yhdysvalloissa pitäisi tehdä testejä päivittäin yli 900 000, jotta rajoituksista voitaisiin luopua turvallisesti.

Absoluuttisesti mitattuna Yhdysvallat johtaa myös koronaviruskuolemissa. Asukaslukuun suhteutettuna Yhdysvallat on koronakuolemissa sijalla kuusi, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston tilastosivusto.

Korkein kuolleisuus sataatuhatta asukasta kohti on Belgiassa, minkä jälkeen tulevat Espanja ja Italia.