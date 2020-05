Päivittäistavaroita valmistava suuryritys Johnson & Johnson lopettaa vauvantalkkinsa myynnin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Yritystä vastaan on nostettu tuhansia kanteita, joissa yrityksen talkkituotteiden väitetään sisältävän karsinogeenista asbestia.

Johnson & Johnson ilmoitti tiistaina, että vauvantalkin myynti lopetetaan lähikuukausien aikana. Jälleenmyyjät voivat yrityksen mukaan kuitenkin myydä varastonsa loppuun.

Vauvantalkki muodostaa 5 prosenttia päivittäistavarajätin terveystuotteisiin liittyvästä liiketoiminnasta.

Johnson & Johnsonia vastaan on nostettu yli 16 000 kannetta, joissa asianomistajat väittävät yrityksen talkkituotteiden aiheuttaneen heille syöpää. Yksi näistä talkkituotteista on yrityksen valmistama vauvantalkki. Suurin osa kanteista on nostettu ja odottaa ratkaisuaan New Jerseyn osavaltiossa.

Kanteissa väitetään, että yrityksen talkkituotteet sisältävät asbestia, joka on tunnettu karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava aine. Monet kanteet väittävät, että yrityksen valmistama vauvantalkki on aiheuttanut mesotelioomaa, joka on etenkin keuhkopussissa tai vatsakalvossa esiintyvä syöpä.

Johnson & Johnson on vastannut väitteisiin siten, että yritys on edelleen vankkumattomasti vakuuttunut yrityksen vauvantalkin turvallisuudesta. Yrityksen mukaan tuotteen kehityksen taustalla on vuosikymmenien tieteellinen tutkimus.

Lokakuussa 2019 Johnson & Johnson veti 33 000 vauvantalkkipurkkia pois markkinoilta, sillä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA oli löytänyt yrityksen vauvantalkista asbestin jäämiä. Asiasta uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Löydöksen jälkeen joulukuussa 2019 Johnson & Johnson ilmoitti, että yrityksen tilaamissa lisätutkimuksissa asbestia ei puolestaan ollut löydetty yrityksen vauvantalkista.

Johnson & Johnson on ollut vuosikausien ajan tietoinen asbestin jäämistä talkkituotteissaan, Reuters väitti vuoden 2018 lopulla. Reutersin mukaan yrityksen talkkituotteista on toisinaan löydetty pieniä määriä asbestia 1970-luvun alun ja 2000-luvun alun välillä. Reuters löysi aiheeseen liittyvää todistusaineistoa muun muassa yrityksen sisäisistä asiakirjoista ja todistajanlausunnoista.

Yhtiö itse on toistuvasti sanonut talkkituotteidensa olevan turvallisia. Yritys on vedonnut asiassa vuosikymmenien tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat väitetysti osoittaneet, että yrityksen talkkituotteet eivät sisällä asbestia eivätkä aiheuta syöpää.

Johnson & Johnson on sanonut jatkavansa maissitärkkelyspohjaisen vauvantalkkinsa myyntiä Pohjois-Amerikassa. Yritys aikoo jatkaa myös talkkipohjaisten tuotteidensa myyntiä Pohjois-Amerikan ulkopuolisilla markkinoilla.