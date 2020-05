Palestiinan presidentti Mahmud Abbas uhkasi jälleen lopettaa turvallisuusyhteistyön Israelin ja Yhdysvaltojen kanssa. Samalla hän varoitti, että Israelin suunnitelmat liittää alueita Länsirannalta itseensä tuhoavat rauhan mahdollisuudet.

Tiistaina Länsirannan Ramallahissa puhunut Abbas sanoi, että Palestiinan hallinto on ”julistautunut vapaaksi kaikista sopimuksista ja sovinnoista Yhdysvaltojen ja Israelin hallitusten kanssa, sekä kaikista velvollisuuksista, jotka pohjautuvat näihin sovintoihin ja sopimuksiin, mukaan lukien turvallisuusasiat”, kertoo uutistoimisto AFP.

85-vuotias presidentti sanoi myös, että minkä tahansa alueen liittäminen miehitetyltä Länsirannalta Israeliin tuhoaisi mahdollisuudet kahden valtion ratkaisuun.

Abbas on useasti aiemminkin uhannut lopettaa turvallisuusyhteistyön Israelin kanssa, mutta sanat eivät ole johtaneet tekoihin. Tiistainakaan Abbas ei tarkentanut, mitä julistukset yhteistyön lopettamisesta tarkoittavat käytännössä.

Israelin ja palestiinalaishallinnon välit ovat muuttuneet aiempaakin tulehtuneemmiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valtakauden aikana. Ensimmäinen kolaus koettiin 2017, kun Trump ilmoitti tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtävänsä Yhdysvaltain lähetystön Tel Avivista Jerusalemiin.

Israel on liittänyt Jerusalemin itseensä ja miehittää kaupungin itäosaa. Kansainvälinen yhteisö ei ole virallisesti tunnustanut sitä, että Jerusalem on Israelin pääkaupunki.

Toinen kolaus tuli tammikuussa, kun Trump esitti Lähi-idän rauhansuunnitelman, jossa Israel saisi liittää suuria alueita miehitetyltä Länsirannalta itseensä. Israelin pääministeri on myös toistuvasti luvannut liittää esimeriksi Jordanjoen laakson osaksi Israelia.

Asiantuntijoiden mukaan Israelin ja palestiinalaishallinnon turvallisuusyhteistyö Länsirannalla on elintärkeää, koska se auttaa estämään Hamasin valtaannousun Länsirannalla. Turvallisuusyhteistyö on yhtä lailla tärkeää Abbasin johtamalle palestiinalaishallinnolle, koska Abbasin johtama Fatah-puolue on Hamasin kilpailija.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu muodosti sunnuntaina virallisesti uuden hallituksen kilpailijansa Benny Gantzin kanssa. Tulevina viikkoina nähdään, tekeekö uusi hallitus päätöksen alueliitoksista.

Alueliitokset olivat oikeistolaisen Netanjahun vaalilupaus maaliskuussa pidetyissä vaaleissa, jotka olivat kolmannet vuoden sisään. Sunnuntaina muodostetun hallituksen myötä päättyi yli vuoden jatkunut poliittinen kriisi, jonka aikana Israelissa ei ollut vaaleilla valittua hallitusta.