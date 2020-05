Maailmalla tiedossa on useita väkivaltatapauksia, joissa epäilty kytkeytyy incel-ryhmiin. Kanadalainen mies ajoi autolla väkijoukkoon Torontossa huhtikuussa 2018. Epäilty kertoi kuuluvansa incel-liikkeeseen, mutta häntä vastaan ei ole nostettu terrorisyytteitä. Kuva: ZUMA

Torontolaista 17-vuotiasta poikaa vastaan on nostettu syyte terrorismirikoksista. Kyseessä on ensimmäinen kerta Kanadassa, kun terrorisyytteet nostetaan rikoksesta, jonka taustalta on löydetty naisvihaa julistava niin sanottu incel-ideologia.

Asiasta kertoi muun muassa kanadalainen The Star -lehti. Lehti kuvailee tapausta ”merkittäväksi hetkeksi” Kanadan oikeushistoriassa.

Terrorismisyytteet liittyvät helmikuussa sattuneeseen tapaukseen. Tuolloin 17-vuotias mies puukotti kuoliaaksi 24-vuotiaan naisen eroottisessa hierontapaikassa Toronton North Yorkissa.

Mies on jo saanut syytteet murhasta sekä murhan yrityksestä. Mediatietojen mukaan mies uhkasi myös hierontapaikan omistajaa ja katkaisi tältä sormen viidakkoveitsellä. Paikan omistaja onnistui kuitenkin riistämään veitsen hyökkääjältä ja iskemään tätä.

Poliisin tultua paikalta löytyi kuollut 24-vuotias nainen ja epäilty, joka oli itsekin haavoittunut.

Tiistaina Kanadan poliisi ilmoitti, että tapausta tutkitaan nyt myös terrorismirikoksena. Pojan epäillään saaneen innoitusta naisvihamielisestä incel-ideologiasta.

”Terrorismia on monenlaista, ja on tärkeää ymmärtää, ettei se rajaudu vain mihinkään tiettyyn ryhmään, uskontoon tai ideologiaan”, Kanadan valtiollinen ja liittovaltion poliisi sanoi yhteistiedotteessa Toronton poliisin kanssa tiistaina The Star -lehden mukaan.

Torontolaisessa oikeusistuimessa molempiin syytteisiin liitettiin tiistaina maininta terroristisesta toiminnasta. Tämä tehtiin sen jälkeen, kun rikostutkijat olivat löytäneet todisteita siitä, että tekijällä tai teolla on kytkös niin kutsuttuun incel-liikkeeseen.

Poliisi kertoo löytäneensä todisteita, joiden perusteella tekoa oli mahdollista tutkia maan lainsäädännön pohjalta myös terroristisena toimintana. Poliisi ei kuitenkaan tiistaina paljastanut yksityiskohtia todisteista, The Star kirjoittaa.

Incel tulee sanoista ”involuntarily celibate” eli vapaasti käännettynä tahattomasti selibaatissa. Sillä viitataan tiettyjen verkkofoorumien miesryhmiin, joissa lietsotaan väkivaltaista naisvihaa.

Incelit kokevat vaikeaksi päästä seksisuhteisiin naisten kanssa. He syyttävät ongelmasta naisia. Usein incel-liikkeessä hyökätään myös feminististä ideologiaa vastaan.

Kanadan poliisi määrittelee incel-liikkeen ”ideologisesti motivoituneeksi väkivaltaiseksi ääriliikkeeksi”.

Syytteitä pidetään käänteentekevänä Kanadassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun terrorismirikoksia ei kytketä ääri-islamilaisiin aseellisiin ryhmiin, kuten al-Qaidaan tai Isisiin, kansallisen turvallisuuden asiantuntija ja apulaisprofessori Stephanie Carvin sanoi The Starille.

”Tässä lähetetään yhteiskunnalle viesti, että väkivaltainen ekstremismi ei nouse vain yhdenlaisesta ideologisesta uskomuksesta – että niitä on monia, joista olemme huolissamme”, Carvin sanoi.

Maailmalla tiedossa on useita väkivaltatapauksia, joissa epäilty kytkeytyy incel-ryhmiin. Kanadassa merkittävin on tapaus vuodelta 2018, kun kanadalainen mies ajoi autolla väkijoukkoon Torontossa ja tappoi kymmenen ihmistä.

Epäilty, jonka oikeudenkäynti on yhä kesken, kertoi poliisille kuuluvansa incel-liikkeeseen. Hän kertoi tehneensä iskun kostona siitä, että naiset hyljeksivät häntä. Miestä vastaan ei ole nostettu terrorisyytteitä.

Väkijoukkoon ajaneen miehen on väitetty saaneen vaikutteita yhdysvaltalaisesta miehestä, joka puukotti ja ampui kuusi ihmistä Isla Vistassa Kaliforniassa toukokuussa 2014.

Myös Saksan Hanaussa helmikuussa tapahtuneen joukkoammunnan epäilty määritteli itsensä inceliksi.

Asiantuntijoiden mukaan incel-alakulttuuri vaikuttaa esimerkiksi joissakin verkkopeliyhteisöissä.

”Äärioikeisto on löytänyt tarttumapintaa esimerkiksi tietokonepelien chateista. Pelimaailman ja verkkoyhteisöjen ympärille syntyy kombinaatioita, joissa yhdistyvät äärioikeisto ja incel-alakulttuuri. Ne ruokkivat taitavasti toinen toisiaan”, sisäministeriön kehityspäällikkö ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallinen koordinaattori Tarja Mankkinen sanoi HS:lle helmikuussa.

”Incelit ovat miehiä, jotka elävät vastoin omaa tahtoaan ilman seksiä. Ideana on se, että ilman naisseuraa jäänti synnyttää vihaa naisia kohtaan. Tämä linkittyy vielä tietynlaiseen mieskulttuuriin, rasismiin ja äärioikeistoon.”