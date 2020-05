Itävallan ravintolat avautuivat tiukoin rajoituksin viime perjantaina 15. toukokuuta. Tarjoilijoilla on oltava nenän ja suun peittävät maskit. Kuva: Askin Kiyagan / Anadolu Agency

Berliini

Itävalta on Suomea jonkin verran suurempi maa, johon koronaviruspandemia iski helmi-maaliskuussa kovalla voimalla. Itävallasta virus levisi nopeasti Saksaan, ja myös Suomen tartuntaketjuista suuri osa on peräisin Itävallan laskettelukylistä.

Tiukoilla rajoituksilla Itävalta sai tartuntaluvut melko nopeasti aisoihin ja oli myös ensimmäisten eurooppalaisten maiden joukossa löysäämässä rajoituksiaan.

Niin viruksen leviämisessä kuin strategioissa sen torjumiseksi karkeasti sanottuna Saksa on seurannut Itävaltaa ja Suomi Saksaa.

Itävallassa on 8,9 miljoonaa asukasta, Suomessa 5,5 miljoonaa asukasta. Saksassa on noin 83 miljoonaa asukasta. Vertailu Suomen sekä Saksan ja Itävallan välillä paljastaa eroja paitsi säännöissä, myös tähänastisessa epidemiaonnessa.

Epidemian laajuutta voi hahmottaa laskemalla kaikkien havaittujen koronavirustapausten määrän osuuden väkiluvusta: Saksassa tapauksia on ollut väestöstä 0,21 prosentilla, Itävallassa 0,18 prosentilla ja Suomessa 0,12 prosentilla.

Tähän mennessä Saksassa on 98 koronavirukseen kuollutta miljoonaa asukasta kohden. Itävallassa vastaava luku on 70 ja Suomessa 54.

Saksassa ja Itävallassa on korostettu laajan testaamisen tärkeyttä epidemian aikana. Suomessakin tunnettu ”testaa, jäljitä, eristä, hoida” -strategia on käytössä Saksassa ja Itävallassa. Tällä hetkellä Saksa on tehnyt 37 584 testiä miljoonaa asukasta kohden, Itävalta 41 379 ja Suomi 27 492.

Testaamisstrategiaa on Saksassa laajennettu koko ajan. Esimerkiksi tiistaina Berliinin senaatti päätti aloittaa pistokoemaiset koronavirustestit kouluissa ja päiväkodeissa.

Testaamisen lisäksi myös jäljittäminen ja eristäminen vaikuttavat Suomea systemaattisemmilta Saksassa ja Itävallassa. Myös ihmisten kohtaamisten rajoittaminen on ollut Suomea tiukempaa.

Saksassa ja Itävallassa suljettiin epidemian alkuvaiheessa koulut ja päiväkodit kokonaan. Suomessa suljettiin vain koulut, mutta varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä väheni, kun monet vanhemmat hoitivat lapsensa kotona.

Saksassa ja Itävallassa suljettiin aluksi melkein kaikki muut kaupat ja palvelut paitsi ruokakaupat ja apteekit. Suomessa kauppoja ei ole suljettu, mutta ravintolat suljettiin.

Saksassa ja Itävallassa lopetettiin yleisötapahtumat ennen Suomea, ja muiden kuin omaan kotitalouteen kuuluvien ihmisten tapaamista koskien annettiin yksityiskohtaiset säännöt, joiden rikkominen on rangaistavaa.

Niin Saksassa kuin Itävallassakin on voimassa virallinen sääntö pitää 1,5 metrin etäisyyttä muihin ihmisiin. Suomessa ihmisten tapaamisia on vähennetty suositusten avulla ilman sakonuhkaa.

Saksassa ja Itävallassa ulkomailta palaavien kotikaranteeni on viranomaisten kontrolloima. Suomessa se on perustunut pelkkään suositukseen.

Palveluiden avautuessa Saksassa on pitänyt täyttää yhteystietolomakkeita esimerkiksi parturissa tai biergartenissa asioidessa.

Saksan epidemiatilanteen tai strategian vertaaminen Suomeen ei ole yksioikoista, sillä Saksan 16 osavaltiossa on keskenään hyvin erilaisia tilanteita.

Esimerkiksi pohjoisessa Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa, jossa on yhtä paljon asukkaita kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella (1,6 miljoonaa), koronavirustapauksia on 754 ja kuolleita 20. Husin alueella tartuntoja on 4 611, ja koronaviruskuolemia 245.

Saksan eteläisessä osavaltiossa Baijerissa on puolestaan yli 13 miljoonaa asukasta, eli kolmisen miljoonaa enemmän kuin Ruotsissa.

Baijerissa koronavirustartuntoja on noin 46 000, Ruotsissa noin 31 000. Baijerissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuitenkin kuollut noin 1 400 ihmistä vähemmän kuin Ruotsissa, jossa kuolonuhreja on runsaat 3 700.

Baijerissa on ollut myös kaikkein tiukimmat liikkumisrajoitukset koko Saksassa. Jopa puistonpenkillä istuminen lukuun ottamatta lyhyttä taukoa oli Baijerissa kiellettyä pahimman epidemian aikaan.

Itävaltaan ja Saksaan verrattuna Suomen onni on ollut tähän asti se, että pandemia tuli Suomeen Manner-Eurooppaa myöhemmin ja vaimeampana.

Vaikka Itävallassa virus on saatu hallintaan, kevään mittaan on pesty jälkipyykkiä siitä, olivatko rajoitustoimet riittävän nopeita laskettelukeskusten tautipesäkkeissä.

Saksassa rajoituksista päättämistä hidasti aluksi maan osavaltiorakenne ja osavaltioiden suuri päätösvalta sekä halu kulkea osin eri suuntiin.

Suomessa päätöksentekovaiheessa saatettiin ottaa jo mallia muiden Euroopan maiden ratkaisuista. Suomessa on kuitenkin keskusteltu siitä, onko koronavirusstrategia kirkas.

Itävalta lopetti laskettelukauden kesken maaliskuun puolivälissä, ja samalla maa meni muutenkin kiinni. Viruksen leviäminen rauhoittui, ja Itävallassa ryhdyttiin avaamaan kauppoja 14. huhtikuuta.

Suun ja nenän peittävä maski tuli tuolloin pakolliseksi kaupoissa ja julkisessa liikenteessä kauppojen avautuessa uudelleen, kuten myöhemmin myös Saksassa. Maskin arvioidaan vähentävän viruksen leviämistä oireettomilta viruksen kantajilta. Suomessa päätös maskin käytöstä on jätetty jokaisen omaan harkintaan.

Saksassa myös esimerkiksi ruokakauppojen asiakasmäärää ja etäisyyttä muihin asiakkaisiin säädellään. Ostoskärryjen käyttö on pakollista, ja niiden käyttöä kontrolloi kaupassa vartija.

Itävallan ravintolat avautuivat tiukoin rajoituksin viime perjantaina 15. toukokuuta. Itävallassa säännöt ravintoloille julkistettiin vappuviikolla samalla, kun ravintoloiden avautumisajankohdasta kerrottiin. Ravintoloitsijoilla oli vajaat kolme viikkoa aikaa valmistautua.

Itävallassa ravintolat saavat olla nyt auki enintään kello 23 asti. Tarjoilijoilla on oltava nenän ja suun peittävät maskit. Yhdessä pöydässä saa olla vain neljä henkilöä, pöytien välillä pitää olla vähintään 1,5 metrin välimatka ja vain pöytävarauksella voi päästä ravintolaan. Baaritiskit eivät ole käytössä.

Suomessakin ravintoloiden on sulkeuduttava kello 23, kun ne kesäkuussa avataan. Asiakasmääriä rajoitetaan, mutta pöytien välisistä välimatkoista ei ole sääntöjä, ja ravintolaan pääsee myös ilman pöytävarausta.

Kun pandemia jyräsi Itävaltaan, rajoitukset olivat osittain varsin totaalisia. Pahimmin viruksen riivaamia alueita asetettiin kovaan eristykseen. Se tarkoitti poliisien valvomia liikkumisrajoituksia.

Vain lähimmässä ruokakaupassa tai apteekissa asioiminen oli sallittua. Ulkoilu urheilumielessä oli kiellettyä, ja pyöräilystä urheiluvaatteissa saattoi saada sakot.

Suomessa Uudenmaan maakunta oli eristettynä, mutta Itävallassa eristettyjä alueita oli useita.

Itävalta on matkailusta varsin riippuvainen maa, ja myös talousromahdus oli Itävallassa hyvin nopea. Maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana Itävaltaan tuli noin 200 000 uutta työtöntä.

Suomessa maaliskuussa tuli 6 000 uutta työtöntä, mutta kriisi jatkuu eikä sen kestosta ole tietoa. Työttömyyden pelätään syvenevän paljon.

Itävallan Bad Gasteinissa hotellia pitävä suomalainen Henriikka Laakso kertoo, että ravintoloiden avaamisesta huolimatta tunnelma on pienessä kylässä turistialueella vaisu.

Henriikka Laakson Bad Gasteinissa sijaitsevassa hotellissa on nyt hiljaista. Kuva: Henriikka Laakso

Oman hotellinsa ravintolaa hän ei ole varsinaisesti avannut, koska henkilökuntaa ja asiakkaita ei ole. Laakson ravintolan australialainen kokki lähti kotimaahansa epidemian puhjettua, ja niin tekivät monet muutkin.

Silloin turistikylässä vallitsi lähes hysteerinen tunnelma. Nyt ihmiset ovat alkaneet taas esimerkiksi tervehtiä toisiaan, Laakso kertoo.

Omassa ravintolassaan Laakso pitää ainoastaan ravintolan terassilla juomatarjoilua, ja terassi on auki satunnaisesti tarpeen mukaan. Ravintoloiden avautuessa viime perjantaina poliisiautot ajoivat Laakson mukaan ympäriinsä.

Hän kävi ystäviensä kanssa baarissa. ”Loppuillasta ei huomannut enää eroa tavalliseen, oli kuin normaali perjantai-ilta”, hän sanoo.

Henriikka Laakso Kuva: Henriikka Laakso

Pysyvästi tunnelma ei ole silti palannut normaaliksi, koska ihmisiä on kaikkialla tavallista vähemmän. Itävalta tarvitsee turisteja, mutta ajatukseen heidän paluustaan liittyy myös huolta.

”Täällä käy paljon ruotsalaisia. Kaikilla on vähän outo fiilis siitä, että halutaanko me ruotsalaisia tänne. Täällä ei ole ollut moneen viikkoon yhtään tartuntaa”, Laakso kertoo.

Itävaltalaisten kotimaanmatkailun kasvua toivovat nyt kaikki, hän kertoo.

”Tuskin tänä kesänä voittoa tehdään. Tänä kesänä on aikaa siivoilla ja laittaa paikkoja kuntoon talvea varten, minimikuluilla”, Laakso suunnittelee.