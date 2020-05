Kuuba pärjää ainakin toistaiseksi pandemian aiheuttamassa kuolleisuudessa väkilukua kohti paljon paremmin kuin Yhdysvallat tai Suomi.

Julkaistu: 2:00

Heitä on jälleen ympäri maailmaa. Koronaviruksen puhjettua heistä 590 lähetettiin tänä keväänä Meksikoon, yli 200 Etelä-Afrikkaan, yli 50 jo pandemian alkuvaiheissa Italiaan ja satoja muita kaikkiaan yli 20 maahan.

He ovat maailmankuuluja kuubalaisia lääkäreitä: monien katastrofialueiden sankareita ja niin alipalkattuja läntisiin lääkäreihin verrattuna, että heitä on kutsuttu myös orjatyövoimaksi.

Työllään he vastaavat sekä Kuuban kansanterveydestä että valtiollisen lääkäriviennin kautta 46 prosentista maan vientituloista. Kaikkiaan heidän varassaan on peräti kuusi prosenttia kansantuotteesta.

Kuubalaislääkäri Jose Enrique Ortiz johti kokousta telttasairaalassa Cremassa Italiassa Milanon kaakkoispuolella 15. toukokuuta. Kuuba lähetti Italiaan kymmeniä lääkäreitä jo maaliskuussa. Kuva: Miguel Medina / AFP

Kaikki alkoi Fidel Castron kaapatessa vallan 1950-luvun lopulla. Kolmannes Kuuban lääkäreistä pakeni ulkomaille, mutta uusi hallitus panosti terveydenhuoltoon ja korjasi vajeen yllättävän nopeasti.

Lopulta ilmainen terveydenhuolto ja lääkärien mittava koulutus ovat nostaneet kuubalaisten elinajanodotteen yli 78 vuoden. Se on Yhdysvaltojen tasoa ja ajoittain jopa korkeampi kuin Yhdysvalloissa.

Kuubalaislääkäri välitti megafonilla ohjeita asukkaille koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeustoimista Zaragozassa Kuubassa 28. huhtikuuta. Kuva: Yamil Lage / AFP

Kuuba valmistautui koronavirukseen ja sen aiheuttamaan covid-19-sairauteen huolellisesti. Jo tammikuussa julkistettiin viruksen ”estämis- ja kontrollointisuunnitelma”. Ensimmäiset diagnoosit saatiin 11. maaliskuuta, ja altistuneiden jäljittäminen, testaaminen ja eristäminen alkoi tartuntaketjujen tyrehdyttämiseksi.

20. maaliskuuta tapauksia oli 21 ja Kuuban taloudelle tärkeä turistien maahantulo keskeytettiin ja kaikki riskiryhmät eristettiin. Myös yli 6 000 vankia vapautettiin etuajassa, jotta turvavälit vankiloissa kohenisivat.

Poikkeustoimet laajenivat ja viruksen leviäminen hidastui. Testejä on tehty mittavasti, mutta vain noin 1 900 on saanut diagnoosin ja heistäkin jo yli 1 500 on toipunut. Kuolemia oli keskiviikkoon mennessä 79.

Lääketieteen opiskelijat valjastettiin kulkemaan ovelta ovelle tarkastamaan havannalaisten oirehdintaa Kuubassa. Kuva on otettu 12. toukokuuta. Kuva: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

Kuolinluvut viruksen johdosta ovat kansainvälisesti varsin hyvät myös asukaslukuun suhteutettuna verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin.

Yhdysvallat oli keskiviikkona valtioiden covid-19-kuolleisuudessa väkilukuun suhteutettuna sijalla 13, kun kärjessä on San Marinon ja Andorran kaltaisia pikkuvaltioita sekä Belgia, Espanja, Italia, Britannia, Ranska ja Ruotsi.

Suomi on päässyt vähemmällä ja oli keskiviikkona sijalla 34, mutta Kuuba on selvinnyt vielä paremmin, ja löytyi vasta sijalta 88.

Niinpä Kuuba on voinut huokaista ainakin väliaikaisesti helpotuksesta ja panostaa yhä voimakkaammin lääkärivientiin, joka on viime vuosina tuonut valtiolle lähes kuuden miljardin euron vuositulot.

Miljardeja tarvitaan nyt entistä kipeämmin, kun Yhdysvaltain pakotteet, omat sosialistiset, joskin osin yksityisyritteliäisyyttäkin sallivat talouslinjaukset sekä pandemian aiheuttama turismin ehtyminen koettelevat maan taloutta.

Etelä-Afrikassa elävät kuubalaiset juhlivat lentokentällä Pretoriassa kuubalaislääkärien saapumista maahan 27. huhtikuuta. Kuva: SIYABONGA SISHI / Reuters

Kuuban ulkoministeriön mukaan yli 600 000 lääkäriä, sairaanhoitajaa ja muuta terveydenhuollon ammattilaista on lähetetty ulkomaille 1960-luvun alusta lähtien.

Heitä siirretään aina tuhoisimpiin paikkoihin, kun tsunamit, tuhoisimmat maanjäristykset ja vaarallisimmat epidemiat iskevät. Siksi kuubalaislääkäreille ehdotellaan Euroopassakin silloin tällöin Nobelin rauhanpalkintoa.

2000-luvulla lääkäriviennistä on tullut kasvavassa määrin myös ympärivuotista bisnestä. Kymmeniätuhansia kuubalaislääkäreitä lähetettiin vuodesta 2003 lähtien Venezuelaan, joka on toimittanut vastineeksi halpaa öljyä Kuubaan.

Sen jälkeen lääkäreitä on lähetetty jopa rikkaisiin arabimaihin. Qatarissa on esimerkiksi suuri sairaala, johon on maksettu täyskuubalainen henkilökunta.

Kiina lähetti virustestitarvikkeet ja Kuuba lääkärit auttamaan Venezuelaa. Kuva Caracasissa tehdyistä virustesteistä on otettu 10. huhtikuuta. Kuva: Pedro Rances Mattey / DPA

Bisnes pyörii niin, että Kuuban valtio ottaa maksetuista lääkäripalkkioista jopa 75–95 prosenttia. Lääkärille koituva pienehkö osuus maksetaan vain osittain komennuspaikalle ja osittain vasta Kuubassa kotiinpaluun jälkeen loikkausten ehkäisemiseksi.

Siksi Yhdysvallat on kutsunut lääkärivientiä orjatyöksi ja rohkaisi vuosina 2006–2017 kuubalaislääkäreitä loikkaamaan tarjoamalla mistä tahansa Yhdysvaltain lähetystöstä lääkäriloikkarille lentoa Yhdysvaltoihin ja mahdollisuutta pikaiseen kansalaisuuteen. Barack Obama lopetti ohjelman presidenttikautensa lopulla pyrkiessään normalisoimaan Kuuba-suhteita.

Donald Trumpin kaudella lääkärien loikkarietuja ei ole palautettu, mutta Kuuban vastaisia pakotteita on kiristetty. Samalla Yhdysvaltain hallinto on kehottanut muita maita kieltäytymään kuubalaisesta lääkäriviennistä.

Lääkärivienti ehti viime vuosina lähes puolittua vuoden 2015 yli 50 000 lääkäristä vuoden 2018 noin 28 000 lääkäriin. Tämä johtui esimerkiksi Venezuelan syvenevästä kaaoksesta ja lääkäriviennin muusta tyrehtymisestä, kun vasemmisto hävisi vaalit Brasiliassa, Boliviassa, El Salvadorissa ja Ecuadorissa.

Huhtikuun lopulla Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ylisti Brasiliaa, Ecuadioria ja Boliviaa, jotka eivät ottaneet Kuuban tarjoamia lääkäreitä vastaan. “Pyydämme myös muita maita, mukaan lukien Etelä-Afrikka ja Qatar, tekemään samoin”, Pompeo sanoi.

Pandemia tuhosi Pompeon toiveet. Sadat kuubalaislääkärit saapuivat Etelä-Afrikkaan huhti-toukokuun vaihteessa ja ovat karanteenin jälkeen päässeet jo töihin. Samoin Qatariin lähetettiin äskettäin jälleen noin kaksisataa kuubalaislääkäriä.

Kuubalaiset lääkärit ovat aidoksi avuksi kriisialueilla ja samalla ratkaiseva osa maan vientiteollisuutta. Kuva Pretorian lentokentältä Etelä-Afrikasta, jonne sadat kuubalaislääkärit saapuivat 27. huhtikuuta. Kuva: Jacoline Schoonees / AFP

Ja vaikka tuhannet kuubalaislääkärit lähtivät Brasiliasta presidentti Jair Bolsonaron noustua valtaan ja kutsuttuaan lääkärivientiä orjuudeksi, osa jäi maahan ja 157 heistä sai tällä viikolla uuden lisenssin toimia lääkärinä Brasiliassa.

Lisäapu on tarpeen, sillä viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen kuoli tiistaina Brasiliassa ennätysmäiset 1179 ihmistä, joskin viikonlopun tapausten tilastointi viiveellä voi vaikuttaa päiväkohtaisiin lukuihin. Kaiken kaikkiaan keskiviikkona yli 270 000 brasilialaista oli saanut tartunnan ja 18 000 heistä oli kuollut.

Kuolleisuudessa väkilukuun nähden Brasilia oli vasta sijalla 27 eli esimerkiksi Yhdysvaltain ja Suomen välissä, mutta sijoitus nousee huolestuttavaa vauhtia.

Missä määrin lääkärivienti on modernia orjuutta, kuten ohjelman vastustajat arvioivat?

HS vieraili Havannassa viisi vuotta sitten, jolloin Venezuelassa lääkärivientiin kolmen vuoden ajan osallistunut lastenlääkäri Elisa Perez Torres kertoi aiheesta.

Hän sai käteen Venezuelassa selvästi enemmän kuin Kuubassa, mutta palasi lopulta tultuaan raskaaksi ja halutessaan kotiin iäkästä äitiään auttamaan sekä ”sentimentaalisista kotiseutusyistä”.

Kuuba oli myös tuolloin talousvaikeuksissa ja se oli vähentänyt yli satatuhatta työpaikkaa ilmaisen terveydenhuolloin piiristä. Lääkärit olivat entistä kiireisempiä, ja Torresin työasukin piti pestä kotona, koska valtiolla ei ollut siihen enää budjettia.

Toisaalta lääkärikatoa ehkäistäkseen Kuuba oli korottanut Torresin palkan 28 eurosta 49 euroon kuussa. Hän ja hänen tyttärensä korostivat samalla pitävänsä lääkärin työtä kutsumusammattina.

Lastenlääkäri Elisa Perez Torres antoi HS:lle haastattelun toukokuussa 2015. Myös hänen tyttärensä Elisa Rodriquez oli tuolloin päättänyt vaihtaa insinööriopinnot lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Palkka on hyvin pieni, joskin sen ostovoimaa Kuubassa on vaikea vertailla, sillä tietyt elintarvikkeet saa Kuubassa valtion jakamilla kupongeilla ja koulutus sekä terveydenhuolto ovat ilmaisia.

Joka tapauksessa lääkärien asema Kuubassa ehti vajota, kun turistisektorin hotellisiivoojat, tarjoilijat ja taksikuskit saattoivat tienata moninkertaisesti turistien antamilla juomarahoilla.

Pandemian aikana turismi on kuitenkin keskeytynyt ja toinen keskeinen rahahana Kuuban valtiolle tyrehtynyt.

Entä miten asian näkee suomalaistunut kuubalaissyntyinen lääkäri Horacio Santos Tampereelta?

Kuubalaissyntyinen lääkäri Horacio Santos muutti Suomeen 2016 ja työskentelee nykyisin Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa. Kuva: Horacio Santos

”Mielestäni terveysjärjestelmä toimii Kuubassa ihan hyvin ottaen huomioon, että Kuuba on kehitysmaa, jolla on omanlainen yhteiskunta- ja hallintojärjestelmä ja joka on ollut pitkään Yhdysvaltain kauppasaarrossa”, Santos vastaa puhelinhaastattelussa.

Santos tutustui suomalaisiin Suomi–Kuuba-yhdistyksen kautta, rakastui suomalaiseen, sai muuttoluvan ja työskentelee nykyisin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa erikoistuvana lääkärinä.

Hänen kohdallaan kyse ei siis ole valtiollisen lääkäriviennin keikkakomennuksesta, mutta mitä hän kiistellystä käytännöstä ajattelee?

”Valtiollinen lääkärivienti kohentaa koko Kuuban taloutta, mutta on samalla humanitääristä ja tietojeni mukaan yhä vapaaehtoista toimintaa.”

Orjakaupaksi hän ei lääkärivientiä kutsuisi.

”Lääkärin oma talous paranee usein ulkomaankomennusten johdosta, mutta sosiaaliset ongelmat voivat pahentua, kun ero perheestä voi muodostua pitkäaikaiseksi”, Santos arvioi.