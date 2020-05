Kun Tampereella opiskeleva Liu Shuhan, 20, sai Kiinan lähetystöltä lahjan sunnuntaina, hän ilahtui kovasti. Korona-ajan terveyspaketissa oli kaksi kasvosuojaa, desinfiointipyyhepaketti ja kaksi pakettia kiinalaisia yrttilääkkeitä.

”Minulle tuli tunne, että isänmaani tukee minua. Eivät muut ulkomaalaiset saa tällaisia, vain Kiinan hallitus toimittaa kansalaisilleen paketteja”, suomea lukeva vaihto-opiskelija Liu kertoo.

Hän ei tarvinnut paketin sisältöä – vanhemmat ja opettajat Pekingin yliopistosta olivat lähettäneet hänelle kasvosuojia jo aivan tarpeeksi –, mutta hän otti lahjan vastaan tunnesyistä.

”Se lohduttaa. En ole saanut tavata vanhempiani pitkään aikaan, enkä nyt korona-aikaan kiinalaisia ystäviänikään. Jotenkin paketti muistuttaa minua heistä”, kymmenen kuukautta Tampereella opiskellut Liu sanoo.

Kiinan lähetystöt ympäri maailman ovat jakaneet vastaavia tai lähes vastaavia paketteja eri maissa opiskeleville kiinalaisille opiskelijoille. Minnesota Daily-lehden mukaan kampanja alkoi maaliskuun lopussa, mutta Suomeen, ainakin Tampereelle, se näyttää saapuneen myöhemmin.

”Koronaviruksen maailmanlaajuisen nopean leviämisen vuoksi monessa maassa on ollut suojatarvikkeista pulaa. Monet kiinalaiset opiskelijat ulkomailla ovat kertoneet vaikeuksista saada noita materiaaleja ja suojata itseään. Siksi Kiinan ulkomaanedustustot, mukaan lukien lähetystömme, on ohjeistettu asettamaan opiskelijat etusijalle ja parhaan kykymme mukaan auttamaan heitä”, Kiinan Suomen-lähetystöstä lehdistövastaava Zhang Haiyu kertoi sähköpostitse tällä viikolla.

Kun Liu Shuhan esittelee kännykkävideoyhteyden välityksellä terveyspaketin sisältöä, selviää, että kiinalaisen yrttilääkinnän tuote on nimeltään Lianhua Qingwen Jiaonang. Sen hän aikoo ottaa mukaan mennessään takaisin Kiinaan, sillä uudella tuotteella on Kiinassa hyvä maine ja se on kallista.

Se on myös yksi Kiinan koronaoireisiin vastikään kehittämistä tuotteista, joista on kansainvälisesti kiistelty. Kiina on esittänyt lääkkeiden tehosta väitteitä, jotka ovat epäilyttäneet länsimaisia asiantuntijoita. Länsimaissa kiinalaisten esittämiä tutkimuksia lääkkeen vaikutuksista ei ole yksinkertaisesti pidetty luotettavina.

Kanadassa nousi pieni kohu, kun paljastui, että Lianhua Qingweniä oli myös opiskelijoiden saamassa terveyspaketissa. Ruotsissa tulli on Aftonbladetin mukaan pysäyttänyt lääketoimituksia ja Ruotsin Lääkelaitos varoittanut sen käytöstä.

Liu Shuhanin tietojen mukaan Tampereella opiskelevasta kuudesta kiinalaisesta suomen lukijasta vain hän otti paketin, muut eivät ilmoittautuneet listoille, koska heillä oli suojia tarpeeksi. Silti lähetystön ele tuntuu tuoneen opiskelijoille paljon hyvää mieltä ja isänmaallisia tunteita. Yksi paketista kieltäytyneistä oli Liu Ran, 21.

”Kiinassa on sanonta, että lahjan idea on tärkeämpi kuin lahja itse. Kiina välittää meistä. Ja vaikka minä en tarvinnut pakettia, se ei sano etteikö moni muu tarvitsisi.”

Kiinalaisnuoret ovat tottuneet siihen, että heidän vanhempansa ja sukunsa huolehtivat heistä. He ovat yleensä suomalaisnuoria tiiviimmin tekemisissä vanhempiensa kanssa ja myös näille kuuliaisia. Vanhemmilla on tapana huolehtia kovasti ja huolestuakin siitä, kuinka heidän nuorensa maailmalla ilman heitä pärjää. Terveyspaketin myötä Kiinan valtio ikään kuin ottaa huolehtivan vanhemman roolin.

Kiinan valtio panostaa paljon yhteydenpitoon maailmalla opiskeleviin kiinalaisnuoriin. Tärkeä väylä maailmalla tässä on ollut verkosto CSSA (Chinese Students and Scholars Association), joka toimii opiskelijakaupungeissa ja järjestää toimintaa kiinalaisopiskelijoille. Liu Shuhan on Tampereen osastossa yksi toiminnan järjestäjistä. Hän kertoo, että osasto on saanut Kiinan lähetystöltä rahaa esimerkiksi kiinalaisen ruuan kokkaushetkeen, mutta muuten lähetystö ei ole ollut heihin päin aktiivinen. Nyt terveyspaketti jaettiin CSSA:n kautta.

Kiinan valtio on ollut varuillaan siitä, että ulkomailla opiskelevat saisivat vaikutteita demokraattisten yhteiskuntien toiminnasta ja ajattelutavoista. CSSA-verkostoa onkin joissain maissa syytetty myös kiinalaisopiskelijoiden toiminnan, sanomisten ja sosiaalisen median kirjoitusten vahdinnasta. Suomesta tällaista ei ole raportoitu.

Suomessa oli vuonna 2018 Opetushallituksen mukaan runsaat 1600 kiinalaista tutkinto-opiskelijaa yliopistoissa. He ovat yksi suurimmista ulkomaisten opiskelijoiden ryhmistä.