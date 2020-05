Teknologia

Vaikka uusi koronavirus ei ole vielä poistunut keskuudestamme, halu päästää ihmiset takaisin työpaikoille ja matkustelemaan on suuri. Lisäksi tämän kaiken tulisi tapahtua turvallisesti.

Ei siis ole ihme, että digitaalisuuden nimeen vannovat virolaiset ovat etunenässä suunnittelemassa kilpaa sovelluksia, jotka hyödyntävät ihmisten potilastietoja turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.

Virolaisten menestysyritysten Transferwisen ja Boltin perustajista koostuva ryhmä on perustanut Back to Work -nimisen voittoa tavoittelemattoman järjestön, joka kehittää ”digitaalista immuniteettipassia”.

Digitaalisen immuniteettipassin avulla ihminen voisi jakaa omat koronavirustestituloksensa kolmannen osapuolen, kuten työnantajan kanssa. Oletuksena on, että testien tulokset kertoisivat jotakin siitä, kuinka turvallista töihin palaaminen henkilölle on.

Passia testataan jo tällä viikolla virolaisissa hotelleissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Back to Workin toiminnassa on mukana myös valtion tahoja ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Toinen virolaislähtöinen yhtiö Nortal suunnittelee samanlaiseen ideaan pohjautuvaa matkailusovellusta.

Yhtiö kehittää sovellusta yhdessä saksalaisen yksityisen terveysvakuutusyhtiö Ottonovan ja arabiemiirikunnissa toimivan yksityisen terveystietokanta Inhealthin kanssa.

Yksinkertaisuudessaan sovellus toimisi kahteen suuntaan. Ensinnäkin se kertoisi matkustajalle, mitkä ovat rajoitukset ja maahanpääsyvaatimukset siinä maassa, mihin hän haluaa matkustaa.

Sama sovellus taas kertoisi liikenneyhtiöille ja vastaanottaville maille, onko henkilölle tehty koronavirustestejä ja mitkä niiden tulokset ovat olleet.

”Näen, että tulevaisuudessa on mahdollista, että valtiot rajoittavat maahanpääsyä vaikkapa koronavirustestien perusteella”, Nortalin Saksan-yhtiön toimitusjohtaja Taavi Einaste kertoo HS:lle videopuhelussa.

Hänen mukaansa sovelluksen ensimmäinen käyttötarkoitus, eli eri maiden sääntöjen ja rajoitusten ilmoittaminen, on helppo toteuttaa. Siihen on alustavien kyselyjen perusteella ollut myös kiinnostusta virallisten valtiontahojen puolesta.

”Sovellukseen saisi päivitettyä tietoa siitä, mitkä ne vaatimukset eri maissa ovat. Tässä kohdassa kysymys kuuluu, että voidaanko sovellus kytkeä johonkin automaattiseen tietojärjestelmään, josta päivitetyt tiedot tulevat sovellukseen, vai pitääkö ne syöttää sovellukseen käsin”, Einaste sanoo.

Seuraavat askeleet sovelluksessa vaativat jo enemmän säätämistä.

Sovelluksen kehittäjien ajatuksena on, että sovellukseen voisi ladata tiedot omien koronavirustestien tuloksista ja tulevaisuudessa mahdollisen rokotteen ottamisesta. Näitä tuloksia voisi sitten jakaa liikenneyhtiöille ja tarvittaessa näyttää viranomaisille rajanylitystilanteessa esimerkiksi qr-koodin avulla.

Kiinan Wenzhoussa matkustaja näytti viranomaiselle puhelimestaan QR-koodia, joka kertoo tämän terveydentilasta. Kuva on otettu helmikuun 28. päivänä. Kuva: Noel Celis

Nortal käy jo neuvotteluja parin suuren yhtiön kanssa, jotka vastaavat laajoista lentoyrityksille suunnatuista alustoista. Niiden avulla tiedon koronavirustestien tilasta voisi lähettää liikenneyhtiöille samalla, kun tekee check-iniä lentokoneeseen tai laivaan.

Tieto testeistä haettaisiin maiden omista terveystietokannoista. Kaikilla mailla tällaisia ei ole, jolloin tiedon voisi hakea testin teettäneeltä laboratoriolta.

Terveystietojen jakaminen on arkaluontoinen asia. Einaste sanoo, että luvan tietojen jakamiseen voikin antaa vain käyttäjä itse, ja silloinkin sovellus mahdollistaisi ainoastaan koronavirustestien tulosten hakemisen.

Käyttäjä saisi myös itse päättää, kuinka kauan tiedot ovat sovelluksessa saatavilla.

”Sanoma Viron viranomaisilta on ollut, että viranomainen ei voi antaa sovellukselle pääsyä tietokantoihin. Mutta jos pystymme näyttämään, että kyseessä on ihmisen oma tietopyyntö, niin tiedon jakaminen on sallittua”, Einaste sanoo.

Potilastietojen jakaminen on perinteisesti ollut pyhä asia, johon ei ole haluttu lähteä, sanoo F-Securen tietoturvallisuusjohtaja Erka Koivunen, joka HS:n pyynnöstä arvioi potilastietoihin perustuvien, ylikansallisten sovellusten tietoturvaa.

Jokainen saa kuitenkin itse päättää omien tietojensa jakamisesta, Koivunen sanoo. Asiaa kannattaa silti miettiä kahdesti, ja palveluntarjoajan luotettavuutta on punnittava tarkkaan.

”Potilastietojen jakaminen on sellainen yksityisyyden pandoran lipas, että sitä ei heikkohermoinen halua avata. Luottamuksen palveluntarjoajaan täytyy olla huipussaan”, Koivunen sanoo.

Potilastietoja jakavien sovellusten kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää, että niihin on sisäänrakennettu riippumaton keino varmistaa, että datankäsittelyn pelisääntöjä noudatetaan, Koivunen sanoo. Jos sovelluksen ketjussa on mukana monia eri toimijoita aina yksityisistä jättiyrityksistä valtiollisiin tahoihin asti, on sovelluksen mekanismien oltava kunnossa.

Mahdollisuus väärinkäytöksiin on aina olemassa.

”Kuinka hyvin käyttäjä voi rajata, että kuka pääsee käsiksi dataan, ja saada tietoa siitä, mihin sitä käytetään?” Koivunen kysyy.

Toinen asia olisi varmistaa, että sovellus toimii eurooppalaisen lainsäädännön piirissä, joka takaa laajan yksityisyydensuojan ja oikeuden saada tietoa oman datansa käyttämisestä.

Kolmanneksi kannattaa miettiä, mikä sovelluksen ja sen takana toimivien yritysten ansaintalogiikka on.

”Ettei käy niin, että yritys ensin kerää dataa, ja sitten parin vuoden päästä se miettii, että kelle se myytäisiin.”

Matkailusovelluksen kehittämisessä kolmas kysymys liittyy siihen, miten eri maat suhtautuvat terveystietojen luotettavuuteen, Einaste kertoo.

Sovelluksen kehittäjien haaveena olisi, että matkailija saisi jo etukäteen tiedon siitä, hyväksyykö kohdemaa hänen testiensä tulokset ja siten myös maahanpääsyn.

Ajatellaan vaikka kuvitteellisesti, että joku unkarilainen haluaisi matkustaa Pakistaniin. Sanotaan, että Pakistan on asettanut maahanpääsyn edellytykseksi sen, että ihmiselle on tehty koronavirustesti. Hyväksyvätkö Pakistanin viranomaiset missä tahansa Unkarissa teetetyn koronavirustestin tulokset? Ja jos eivät hyväksy, niin mistä löytyy lähin laboratorio, jonka testit hyväksytään?

Viron hallitus on jo keskustellut Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa siitä, olisiko WHO:lta mahdollista saada tällaista raakadataa sertifioiduista laboratorioista, Einaste kertoo.

Sovellus itsessään tuskin riittäisi takaamaan maahanpääsyä, sillä se lähestyisi jo viisumikäytäntöjä.

”Se on meidän ulottumattomissa, miten valtiot suhtautuvat matkustamiseen. Mutta me voimme auttaa matkustajaa tarkistamaan säännöt ja sen, mitkä testit hyväksytään”, Einaste sanoo.

Monissa maissa vaaditaan tieto keltakuumerokotteen hankkimisesta. Voisiko tällainen sovellus jatkossa korvata myös keltaisen rokotuskortin, jos tieto rokotteesta voisi olla aina digitaalisesti mukana?

”Teknisesti se olisi helposti toteutettavissa, mutta me haluamme nyt keskittyä koronavirukseen. Tämä on iso urakka ilman keltaistakin rokotekorttia”, Einaste sanoo.

F-Securen Koivunen sanoo itsekin usein pohtineensa, kuinka kätevää olisi saada rokotetiedot palvelimelle. Kansainväliselle potilastietoja jakavalle sovellukselle hankaluuksia tietää kuitenkin se, että erilaisia rokotetodistuksia tai muita terveystietoja väärennetään maailmalla matkustustarkoituksia varten, Koivunen sanoo.

”Jos järjestelmä taustalla on jo mätä, niin siinä on sovelluksella töitä lähteä sitä korjaamaan”, Koivunen sanoo.

Nykyisin esimerkiksi viisumeihin vaadittavat rokotustodistukset ovat terveysaseman logopohjalle tulostettuja ”lippulappusia”, Koivunen sanoo.

”Niiden aitouden takeeksi ei ole antaa lääkärin nimmaria tai pyöreää leimaa kummempaa. Näiden prosessointi on silmämääräistä, epäluotettavaa, tapauskohtaista – ja siten hidasta. Ei niiden käsittely skaalaudu alkuunkaan siinä määrin kuin tarve olisi pandemian aikana.”

Jos matkailusovellus onnistuisi vahvan tunnistautumisen ja todentamisen avulla tarjoamaan viranomaisille ja liikenneyhtiöille nopeasti luotettavaa datamassaa, voisi se osaltaan madaltaa kynnystä matkailulle.

”Kaupallisille operaattoreille, kuten matkatoimistoille ja liikenneyhtiöille tällaiset sovellukset varmasti tekevät datankäsittelyn helpommaksi. Viranomaisilla taas on halu saada talous pyörimään, eli varmasti syntyy tahtoa sitä avustavien järjestelmien luomiseen”, Koivunen sanoo.

Sovelluksen valmistuminen vie aikansa. Tällä hetkellä käyttäjäsovellusta rakennetaan, ja ensimmäiset käyttäjät pääsevät testaamaan sitä jo seuraavien viikkojen aikana, Einaste arvioi.

”Sääntöjen ja rajoitusten ilmoittamiseen sovellus soveltuu heti. Terveystietojen ja liikennöinnin kannalta tähän liittyy paljon valtion asioita, joten varmaan pari kuukautta menee ennen kuin ensimmäiset valtiot hyväksyvät sovelluksen käyttöön”, Einaste sanoo.

”Emme pysty takaamaan, että sovellus toimisi aluksi kaikkialla. Aluksi tavoitteemme on avata kolme yhteyttä Saksan, Viron ja Arabiemiirikuntien välille.”

Nortalin Einasten mukaan heidän matkasovelluksensa olisi ilmainen käyttäjille, ja maksajina olisivat mukana olevat yritykset, kuten liikenneyhtiöt.

Lopulta F-Securen Koivunen pohtii, kuinka paljon sovellus sitten oikeasti kertoo ihmisen terveydentilasta. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on yhä sillä linjalla, että viruksen vasta-aineiden löytyminen verestä ei vielä takaa suojaa seuraavilta aalloilta.

”Ei se testitodistus tee matkustamista turvallisemmaksi, oli se sitten taskussa tai appinä kännykässä. Mikään sovellus ei voi taata immuniteettia”, Koivunen sanoo.