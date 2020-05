Kiinan kommunistipuolue ryhtyy säätämään vuosikausia kiistan kohteena olleita Hongkongin turvallisuuslakeja. Asia on perjantaina kokoontuvan Kiinan kansankongressin asialistalla, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kommunistisen Kiinan ylin päättävä elin, 3 000 edustajan kansankongressi kokoontuu Pekingissä kaksiviikkoiseen istuntoonsa perjantaina. Alun perin kokous piti järjestää jo maaliskuussa, mutta sitä siirrettiin koronaepidemian vuoksi.

Kiistelty aihe on kongressin esityslistalla otsikolla ”Hongkongin lakijärjestelmän ja toimeenpanomekanismien perustaminen ja parantaminen”. Kongressin tiedottaja Zhang Yesui perusteli kiistanalaisen lakialoitteen tuomista esityslistalle Kiinan ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -politiikan parantamisella.

”Kansallinen turvallisuus on maan vakauden kulmakivi”, Zhang sanoi BBC:n mukaan. ”Kansallisen turvallisuuden varmistaminen palvelee kaikkien kiinalaisten perusetuja, myös hongkongilaisten maanmiestemme etuja.”

Hongkongin erityistalousalue siirtyi Britannialta Kiinalle maiden välisellä sopimuksella 1997, ja alueen itsemääräämisoikeuden pitäisi sopimuksen mukaan jatkua vuoteen 2047 saakka. Hongkongissa on sekä kokoontumis- että sananvapaus, uskonnonvapaus ja demokraattiset vaalit, ja tästä Kiina käyttää termiä ”yksi maa, kaksi järjestelmää”.

Suunnitellun turvallisuuslain mukaan Hongkongissa voitaisiin soveltaa kiinalaista lakia, jonka mukaan valtionsalaisuuksien paljastaminen ja ”Kiinan valtion vastainen toiminta” ovat rangaistavia tekoja.

Ensimmäien kerran lakia ryhdyttiin ajamaan voimaan vuonna 2003, mutta Peking luopui projektista laajojen protestien jälkeen.

Viime kesänä syttyneet protestit ja mellakat Hongkongissa saivat alkunsa luovutuslaista, jonka perusteella rikoksesta epäilty oltaisiin voitu luovuttaa tuomiolle manner-Kiinaan. Protestit laajenivat kuitenkin nopeasti koskemaan myös muita teemoja. Kuukausien mielenosoitukset laantuivat vasta koronaepidemian häädettyä ihmiset pois kaduilta.

Vaaleilla valittu Hongkongin paikallishallinto heittäytyy luultavasti vastarintaan, kun Peking ryhtyy ajamaan turvallisuuslakia paikalliseen niin kutsuttuun peruslakiin ja panemaan uusia säädöksiä toimeen. Odotettavissa on siis protesteja paitsi Hongkongissa myös muualla maailmassa.

Yhdysvaltain ja Kiinan tulehtuneita välejä turvallisuuslain säätäminen ei ainakaan paranna. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ilmoitti keskiviikkona, että Washington ”seuraa tarkasti” Hongkongin tilannetta.

”Peking on valinnut kaikkein vaarallisimman reitin”, sanoi kansainvälisten suhteiden professori Ho-Fung Hung yhdysvaltalaisesta Johns Hopkinsin yliopistosta The Washington Postille.”Kiina näyttää nyt maailmalle, että ’yksi maa, kaksi järjestelmää’ – periaate on, ellei nyt kokonaan niin melkein ohitettu.”