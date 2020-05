Yhdysvallat varoittaa Kiinaa seurauksista, jos maa saattaa voimaan kiistellyn Hongkongin kansallisen turvallisuuden lain.

Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoo, että laki horjuttaisi alueen vakautta.

”Yhdysvallat ja kansainvälinen yhteisö tuomitsisivat sen voimakkaasti”, sanoi ulkoministeriön edustaja Morgan Ortagus.

Myös presidentti Donald Trump lupaili Yhdysvalloilta reaktiota asiaan.

”Jos se toteutuu, ryhdymme hyvin vahvoihin toimiin”, Trump sanoi.

Kiina aikoo käsitellä turvallisuuslakia perjantaina alkavassa vuosittaisessa maan politiikan suurtapahtumassa, kansankongressin kaksoiskokouksessa. Lakiesitys kieltäisi muun muassa vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismin erityishallintoalueella.

Kiina tulkitsee termistöä laveasti, ja esimerkiksi viime vuonna Kiina luonnehti Hongkongin mielenosoittajien toimia terroriteoiksi.

Yhdysvalloilla on erinäisiä vaihtoehtoja vastata Kiinan toimiin. Maan kongressi sääti viime vuoden lopulla lain, joka veisi Hongkongilta sen edulliset kauppasuhteet Yhdysvaltojen kanssa, jos alueen ei enää katsota olevan autonominen. Torstaina Yhdysvaltain ulkoministeriö varoitti, että Kiinan toimet turvallisuuslain suhteen voivat vaikuttaa päätökseen kauppasuhteista.

Turvallisuuslain voimaansaattaminen on kirjattu Hongkongin perustuslakiin, mutta asia on osoittautunut vaikeaksi ja poliittisesti tulenaraksi. Kiinan yritys lain säätämiseksi vuonna 2003 johti suuriin mielenosoituksiin Hongkongissa, minkä vuoksi laki kuopattiin.

Hongkongin erityishallintoalueen on ollut määrä säätää laista itse, joten lain siirtyminen Kiinan kansankongressin pöydälle on merkittävä käänne. Asiantuntijoiden mukaan se voi kieliä siitä, ettei Kiina usko Hongkongin lainsäädäntöneuvoston pystyvän hyväksymään lakia. Hongkongissa lisääntynyt demokratialiikehdintä on myös lisännyt lain tarvetta Kiinan keskushallinnon silmissä.

Hongkongissa osoitetaan edelleen säännöllisesti mieltä demokratian ja kansalaisvapauksien puolesta. Viimeisin mielenosoitusten aalto käynnistyi viime kesänä luovutuslakia koskevasta esityksestä. Lain nojalla rikoksesta epäiltyjä olisi voitu luovuttaa Hongkongista Manner-Kiinaan.

Hongkongissa nautitaan Manner-Kiinaan verrattuna laajoista vapauksista, joita moni hongkongilainen pelkää Kiinan yrittävän kaventaa.