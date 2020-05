Yhdysvaltain korkeat turvallisuusviranomaiset ovat keskustelleet siitä, pitäisikö Yhdysvaltain tehdä ensimmäinen ydinkoe sitten vuoden 1992. Asiasta kertoi The Washington Post -lehti. Asiaa olisi käsitelty maan turvallisuudesta vastaavien virastojen johdon kokouksessa 15. toukokuuta.

Ydinkokeet täysin kieltävä maailmanlaajuinen sopimus on neuvoteltu, mutta se ei ole voimassa, koska muun muassa Yhdysvallat ei ole sitä ratifioinut. Suurimmat ydinasevallat ovat silti pidättäytyneet testeistä. Viime aikoina Yhdysvallat on kuitenkin syyttänyt Kiinaa ja Venäjää pienten ydinkokeiden tekemisestä, minkä nämä ovat kiistäneet.

The Washington Postin lähteiden mukaan turvallisuusviranomaisten kokouksessa olisi oltu ydinkoe-ajatuksesta hyvin erimielisiä. Idean taustalla saattaisi olla se, että Yhdysvallat pystyisi saamaan paremman neuvotteluaseman toivomissaan ydinaseneuvotteluissa, jos se näyttäisi olevansa valmis ydinkokeisiin.

Yhdysvallat on ollut halukas neuvottelemaan Venäjän ja Kiinan kanssa strategisten ydinaseiden määrästä. Yhdysvalloilla ja Venäjällä on niiden vähentämiseen sitova sopimus, mutta Yhdysvallat haluaisi sopimukseen myös Kiinan mukaan. Kiina on ollut tähän haluton.

Presidentti Donald Trumpin aikaan Yhdysvallat on vetäytynyt keskipitkänmatkan ohjuksia säätelevästä sopimuksesta ja Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta.