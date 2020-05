Intialaiset ovat ihailleet ja ihmetelleet 15-vuotiasta Jyoti Kumaria. Köyhän siirtotyöläisperheen tyttö pyysi isäänsä istumaan tarakalle ja polki 1 200 kilometrin matkan Delhin vierestä kotiin Sirhulliin lähelle Nepalin rajaa.

Matka vei eri lähteiden mukaan 7–10 päivää. Kumari väittää polkeneensa turkoosia pyöräänsä isä kyydissä lähes koko matkan, yli 100 kilometriä päivässä. Yhden pätkän matkasta he pääsivät rekan kyydissä, mutta pätkän pituudesta ei ole tarkkaa tietoa.

Jyoti Kumarista on tullut Intialaisten siirtotyöläisten koronavaelluksen symboli, ja hänen tarinaansa ovat kertoneet monet kansalliset ja kansainväliset viestimet, kuten Times of India ja The Wire ja The New York Times. Häntä kutsutaan leijonansydämiseksi tytöksi.

Kun Intiaan määrättiin koronapandemian vuoksi tiukka liikkumiskielto 25. maaliskuuta, monet kaupunkien siirtotyöläiset olivat pulassa, sillä heidän elinkeinonsa sulivat alta. Yhtäkkiä raskaan työn tekijöitä, kuten kantajia ja rakennustyöläisiä, ei tarvittu.

Köyhillä siirtotyöläisillä ei ollut säästöjä, joten miljoonat siirtotyöläiset lähtivät kulkemaan, usein kävelemään, kotikyliään kohti. Siellä heillä olisi kuitenkin sukulaisia ja siten jonkinlainen turvaverkko. Intian hallitusta on arvosteltu ankarasti siirtotyöläisten unohtamisesta.

Nuoren Kumarin isä Mohan Paswan oli ollut riksakuskina Gurugramissa Delhin kyljessä parikymmentä vuotta, kun hän loukkaantui liikenneonnettomuudessa alkuvuodesta. Perheen rahapulan vuoksi koulusta jättäytynyt tytär tuli kotikylästä hoitamaan isäänsä Gurugramiin. Perhe joutui ottamaan lainaa isän hoitokuluihin. Kun koronasäännökset tulivat, heidän kukkaronsa tyhjeni täysin.

”Vuokraisäntämme halusi heittää meidät ulos. Hän oli jopa katkaissut sähkömme kahdesti, koska emme olleet maksaneet vuokraa. Meiltä oli myös ruokakupongit lopussa”, Kumari kertoi The Wirelle.

Hän keksi idean pyöräilystä kotiin. Isä vastusteli, sillä hän ei uskonut tyttären jaksavan. Tytär vetosi siihen, että hän oli pyöräillyt paljon kotikylässään. Isästä ei ollut kävelemään eikä pyöräilemään pitkää matkaa loukkaantumisen vuoksi.

Videon pysäytyskuva Jyoti Kumarista pyöräilemässä isänsä kanssa kotikyläänsä. Kuva: ANI / Reuters

Kumari osti viimeisillä rahoilla tutulta pyörän – ihan koko hintaa hänellä ei ollut vara maksaa, joten hän jäi velkaa. Sitten hän lähti isän ja laukun kanssa matkaan.

Tien päällä moni pilkkasi matkalaisia, sillä nuori tytär polkimilla ja isokokoinen isä kyydissä näytti heistä hassulta. Isää hävetti. Kumarin mukaan he yöpyivät huoltoasemilla ja saivat keksiä ja muuta syötävää ja juotavaa muilta matkalaisilta. Päästyään kotiin toukokuun puolivälin jälkeen, Kumari on nukkunut hyvin paljon.

Kun tarina Leijonasydämen pyöräilystä levisi Intiassa, Intian Pyöräilyliittokin innostui. Se otti yhteyttä Kumariin, ja pyysi tätä Delhiin kokeilemaan kykyjään kansallisen pyöräilytiimin kanssa.

Myös Yhdysvaltain presidentin neuvonantaja, tämän tytär Ivanka Trump ihastui sankaritarinaan tyttärestä ja isästä. ”Tämä kaunis kestävyyden ja rakkauden urotyö kiehtoo intialaisten ja sen pyöräilijöiden mielikuvitusta”, hän twiittasi.

Intiassa osa ärsyyntyi Ivanka Trumpin innostuksesta – ja ylipäätään Kumarin tarinan laajasta ihannoinnista, kertoi uutistoimisto Reuters.

”Hänen köyhyyttään ja epätoivoaan ylistetään ikään kuin hän olisi pyöräillyt 1 200 kilometriä silkasta pyöräilyn ilosta. Hallitus jätti hänet omilleen, joten tätä voi tuskin toitottaa onnistumisena”, tunnettu poliitikko Omar Abdullah twiittasi lauantaina.

Kumari itse on sanonut eri viestimille olevansa iloinen saamistaan huomionosoituksista. Hän on toivonut jonkun auttavan häntä, jotta hän pääsee takaisin kouluun.

Lähteitä: Reuters, The Wire, The New York Times, The Times of India