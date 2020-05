Tallinna

Tavallisesti niin vilkkaat terminaalit Tallinnan satamassa ovat viimeksi kuluneiden parin kuukauden ajan olleet kuin kauhuelokuvista, sanoo Viron pohjoisen prefektuurin rajavartioviraston johtaja Ivo Utsar.

Utsar vastaa Tallinnan sataman ja lentokentän rajavalvonnasta, eli hän näki läheltä koronaviruksen takia asetettujen matkustusrajoitusten dramaattiset vaikutukset.

”Tänne olisi pitänyt lisätä vain muutama zombi käytäville, ja kauhuelokuva olisi ollut valmis. Täällä oli täysin kuollutta, ja lentokentällä oli sama tilanne. Joinakin päivinä lentoja ei ollut lainkaan”, Utsar kuvailee.

Runsaan viikon ajan satamassa on kuitenkin taas kuhissut, kun Suomi ja Viro sallivat työmatkailun ja muun välttämättömän liikenteen maiden välillä toukokuun 14. päivästä alkaen.

Päätös herätti luonnollisesti paljon kysymyksiä halukkaiden matkustajien joukossa. Saako mennä tapaamaan tyttöystävää? Saako toisesta maasta hakea tavaroitaan? Miten määritellään työskentely toisessa maassa? Voiko matkustaa kesämökille?

Siksi Suomen Rajavartiolaitos lähetti Jani Tiihosen ja Reino Aatsingin Tallinnan satamaan Viron poliisi- ja rajavartioviraston avuksi. Samoin Viro lähetti Helsinkiin kaksi virolaista rajavartijaa.

Heidän tehtävänsä on neuvoa maasta poistuvia matkustajia ja kertoa heille jo ennen laivamatkaa, riittävätkö dokumentit ja matkan tarkoitus rajanylitykseen toisella puolella lahtea.

Tavoitteena on estää turhia käännytyksiä ja säästää niin viranomaisten resursseja kuin ihmisten aikaa ja rahaa, rajavartijat kertovat.

Jani Tiihonen (vas.), Ivo Utsar ja Reino Aatsinki tarkastavat matkustajien dokumentteja Tallinnan satamassa. Kuva: Marko Mumm

Merivartiomestari Tiihonen kertoo, että läsnäolo satamassa on todella hyödyttänyt ihmisiä. Noin 15–25 ihmistä on päivittäin jättänyt omalla päätöksellä matkan väliin Tallinnan satamassa, kun heille on selitetty, että tarvittava dokumentaatio puuttuu ja toisella puolella odottaisi todennäköisesti vain saattelu seuraavaan paluulaivaan.

He eivät kuitenkaan voi estää ketään lähtemästä.

”99 prosenttia ihmisistä, joille ollaan sanottu, että näillä perusteilla ei todennäköisesti Suomeen pääse, ovat uskoneet sen. Ne jotka eivät ole uskoneet, ovat tulleet seuraavalla laivalla takaisin”, Tiihonen kertoo.

Käännytyksiä on Suomen päässä tehty vain muutama. Yleisesti virolaiset matkustajat ovat olleet erittäin hyvin valmistautuneita. Rajanylitystä ja matkan tarkoitusta perustelevat dokumentit, kuten työtodistukset, avioliittotodistukset ja syntymätodistukset, ovat suurimmalla osalla olleet kunnossa.

Sen sijaan keskiviikkoon mennessä Viron rajatarkastajat olivat käännyttäneet jo 69 ihmistä takaisin Suomeen.

”Viranomaisemme ovat kyllä selittäneet jo Suomen päässä, että näillä eväillä ette pääse maahan, mutta he ovat halunneet silti yrittää”, Utsar sanoo.

Rajavartiomestari Reino Aatsinki saapuu haastatteluun suoraan tulotarkastuksesta, jossa hän oli auttamassa paikallisviranomaisia kahden suomalaisen liikemiehen maahantuloon liittyen.

He olisivat halunneet tulla Viroon ostamaan laivakontteja. Riittäviä asiakirjoja ja perusteita rajanylitykselle ei kuitenkaan ollut, eli heidät laitettiin seuraavalla laivalla takaisin Suomeen.

”Kyllä minä ymmärsin, että he olivat tulossa tekemään bisnestä, mutta toisaalta tilanne rinnastui siihen, että joku haluaisi tulla Viroon ostamaan kenkiä”, Aatsinki sanoo.

Viroon pyrkivien joukossa on ollut myös turisteja, mökkeilijöitä tai huviajelijoita, Utsar kertoo. Heidätkin käännytetään takaisin.

”Yksi kaveri kertoi, että hänen pitäisi päästä Viroon ostamaan tupakkaa”, Utsar kertoo.

Lisäksi on ollut henkilöitä, jotka ovat halunneet testata perustuslaillisia oikeuksiaan, Tiihonen kertoo. Suomalaisen oikeus saapua ja poistua maasta on ollut julkisen keskustelun piirissä viime viikkoina.

”Näitä tapauksia on ollut, että on perusteltu maahantuloa suomalaisen oikeudella lähteä maasta. No kyllä, sinulla on oikeus lähteä, mutta Virolla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan”, Tiihonen sanoo.

Viron pohjoisen prefektuurin rajavartioviraston johtaja Ivo Utsar kertoo, että rajalla tapahtuvan neuvonnan tarkoituksena on auttaa matkustajia. ”Todella haluamme säästää ihmisten aikaa ja rahaa”, Utsar sanoo. Kuva: Marko Mumm

Suomen ja Viron rajaviranomaisten yhteistyöllä on pitkät traditiot, Utsar sanoo. Siitä on pyritty purkamaan turhaa byrokratiaa, jotta työ olisi joustavaa ja vastaisi kulloiseenkin tarpeeseen.

”Jokaista pyyntöä ja kysymystä ei tarvitse viedä aina korkeimpien tahojen kautta eteenpäin, vaan matalalla kynnyksellä voimme soitella ja keskustella puolin ja toisin”, Utsar kuvailee.

Yhteistyö satamassa onkin ollut niin tiivistä ja toimivaa, että Utsar ja Tiihonen ovat lanseeranneet jopa sloganin sille. Viroksi lausahdus kuuluisi, että ”me ei tee ainult koostööd, teeme tööd koos”.

”Emme tee vain yhteistyötä, vaan myös töitä yhdessä”, sanoo Tiihonen D-terminaalin aulassa. ”Se tarkoittaa sitä, että Suomen ja Viron rajavartijat todella tekevät rinnakkain ja saumattomasti töitä kollegoina.”

Jani Tiihonen ja Ivo Utsar kehuvat kahden maan rajaviranomaisten yhteistyötä satamissa saumattomaksi. Kuva: Marko Mumm

Oikeastaan Tiihonen on komennuksellaan palannut ennestään tuttuun työporukkaan Tallinnassa. Tiihonen asui Virossa vuosina 2014–2018, kun hän työskenteli Rajavartiolaitoksen Baltian, Valko-Venäjän ja Ukrainan yhdyshenkilönä. Silloin hänen työpisteensä oli Tallinnan poliisi- ja rajavartioviraston tiloissa.

Viroa puhuva suomalaispoliisi onkin maassa pienimuotoinen julkkis, Utsar kertoo.

”Täällä ei ole poliisia, joka ei tuntisi häntä”, Utsar sanoo.

Tiihosta on haastateltu virolaisiin medioihin useaan otteeseen viikon sisällä. Tiihonen kertoo, että ihmiset ovat jopa tunnistaneet suomalaiset rajavartijat kadulla.

Aktiivinen tiedottaminen on kuitenkin ollut erittäin arvokasta ja hyödyllistä, Tiihonen sanoo. Virolainen media, Suomen Tallinnan-suurlähetystö ja molempien maiden rajaviranomaiset ovat tehneet paljon töitä tiedon saattamiseksi virolaisille matkustajille.

”Suomen Rajavartiolaitoksen sivuilla tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Ei voi sanoa, ettei sopivaa kieltä löytynyt”, Tiihonen sanoo.

Neuvoja ja vinkkejä rajan ylittämiseksi on kuitenkin etsitty ja jaettu myös sosiaalisessa mediassa ja nettipalstoilla. Siihen Tiihonen sanoo painokkaasti, että tietoa kannattaa etsiä ainoastaan virallisista lähteistä.

”Se mitä kaverit, FB-sivut tai vauva.fi kertovat, kannattaa jättää omaan arvoonsa”, Tiihonen sanoo.

”Ihmiset eivät voi myöskään verrata keskenään niitä syitä, joilla maahan on päästy, koska ihmisten tilanteet ovat niin erilaisia. Lopulta rajatarkastaja tekee aina päätöksen yksittäisen ihmisen kohdalla.”

Komennus Tallinnaan on Jani Tiihoselle oikeastaan vain paluu vanhoihin työmaisemiin, sillä hän on aiemmin asunut useita vuosia Virossa toimiessaan Rajavartiolaitoksen Baltian, Valko-Venäjän ja Ukrainan yhdyshenkilönä. Kuva: Marko Mumm

Matkustusrajoitusten päättymisestä ei ole vielä kenelläkään tietoa. Rajavartijat aikovat neuvoa matkustajia satamissa ainakin toukokuun loppuun asti, Viron poliisi- ja rajavartiovirastosta kerrotaan.

Viron viranomaisilta lupaa maahanpääsyyn voi anoa jo etukäteen. Viron poliisin ja rajavartioviraston sivuilla on kaavake, jonka voi täyttää maahan pääsyn perustelemiseksi. Sen voi sitten lähettää sähköpostitse rajavartiovirastolle, josta vastataan 24 tunnin sisällä.

Yksi pyyntö Tiihosella on vielä kaikille matkustajille.

”Ottakaa ne rajanylittämiseen liittyvät asiakirjat valmiiksi esille, niin kaikilta säästyy aikaa. Siinä voi muuten helposti mennä vartti, kun eri lappuja aletaan tonkia taskuista ja takakonteista esille.”