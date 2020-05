Lontoo

Koronakevät on tuonut uusia, yllättäviä ongelmia Britanniassa asuville EU-kansalaisille, jotka haluavat jäädä maahan brexitin jälkeenkin.

Ensinnäkin EU-kansalaisten hakemusten määrä pysyvän oleskeluoikeuden (settled status) saamiseksi on romahtanut.

Vielä helmikuussa hakemuksia lähti yli 235 000. Maaliskuussa lukema lähes puoliintui, ja huhtikuussa hakemuksia tehtiin enää vain 67 300. Luvut ilmenevät Britannian sisäministeriön tilastoista.

Koronarajoitusten takia apua rekisteröitymiseen on entistä vaikeampi saada. Myös tarvittavien paperidokumenttien vastaanotto on ollut jäissä. Hakemusten käsittelykin on hidastunut.

Rekisteröitymisen voi toki hoitaa helposti myös omalla kännykällä, jos on oikeanlainen väline ja biometrinen passi. Kaikilla näitä ja tarvittavia taitoja ei kuitenkaan ole.

Osa hakemusten vähenemisestä voi selittyä myös sillä, että merkittävä osa Britanniaan jäävistä on jo anonut oleskeluoikeutta.

Joiltakin EU-kansalaisilta on myös evätty sosiaalitukia, joita brittihallitus jakaa muun muassa pandemian takia lomautetuille.

”Korona on tuonut esiin [systeemin] puutteet”, sanoo Maike Bohn, joka kuuluu EU-kansalaisten etua Britanniassa ajavan The 3 Million -liikkeen perustajiin.

Bohn kollegoineen puhui viime viikolla Lontoossa toimiville kirjeenvaihtajille. Tiedotustilaisuus pidettiin virusvaaran takia videon välityksellä.

Huolta aiheuttaa myös valmisteilla oleva Britannian uusi maahanmuuttolaki. Se uhkaa viedä EU-kansalaisilta oikeuksia, joita pidettiin vielä Britannian EU-jäsenyyden aikana itsestäänselvinä.

Jatkossa EU-kansalaisten voi olla entistä vaikeampaa saada esimerkiksi sosiaalitukia. Myös asema asuntojonoissa voi heikentyä.

”Olennaista on se, antaako laki ne oikeudet, jotka on luvattu”, The 3 Million -liikkeen ohjelma- ja lakiasiavastaava Luke Piper sanoi.

Britannian konservatiivihallitukset – nykyinen ja edelliset – ovat vakuuttaneet säilyttävänsä maahan ajoissa muuttavien EU-kansalaisten oikeudet brexitistä huolimatta. Asiasta sovittiin myös EU:n ja Britannian välisessä erosopimuksessa.

Kampanja-asiantuntijoiden mukaan oikeuksia kuitenkin rapautetaan pikkuhiljaa eri tahoilta.

Yksi esimerkki tästä on Britannian kansalaisuuden hakeminen.

Vaikka EU-maasta Britanniaan muuttanut saisikin pysyvän oleskeluoikeuden, ei se välttämättä ole väliaskel kansalaisuushakemukseen. Kansalaisuuden saaminen voi edellyttää sitä, että todistaa olleensa riittävän kauan kattavan sairausvakuutuksen piirissä.

Numeroita katsomalla EU-kansalaisten rekisteröiminen (EU Settlement Scheme) on ollut hyvin menestyksekäs hanke.

Hakemuksia on tullut jo yli 3,5 miljoonaa, Britannian sisäministeriö ilmoitti aiemmin toukokuussa. Pysyvä oleskeluoikeus on myönnetty yli 1,8 miljoonalle maassa vähintään viisi vuotta asuneelle EU-kansalaiselle.

Väliaikaisen oleskeluluvan saa lyhyemmälläkin asumisella. Se on myönnetty jo yli 1,3 miljoonalle.

Hylättyjä hakemuksia on vain noin 700, joista noin puolet EU-kansalaisten. Yksi epäämisen syy voi olla rikollistausta.

Kampanjoijia huolestuttavat kuitenkin hakemukset, jotka ovat jääneet roikkumaan jopa kuukausiksi limbo-tilaan.

”Vaikka luvut olisivat pieniä, olennaista on se, että ketään ei jätetä”, tilastolukujen taustoja tutkiva Kuba Jablonowski sanoo.

Rekisteröitymisen kannalta riskiryhmään kuuluvia EU-kansalaisia ovat muun muassa vanhukset, muistisairaat sekä noin 9 000 lasta, jotka ovat huostassa tai eri laitoksissa.

Myös moni aivan tavallinen nuori aikuinenkin on tietämätön velvollisuuksistaan.

Brittihallitus tukee tänä vuonna haavoittuvaisten ryhmien auttamista kahdeksalla miljoonalla punnalla (noin 8,8 miljoonalla eurolla).

Kaikkien Britanniaan jäävien EU-kansalaisten täytyy rekisteröityä, sillä vapaa liikkuminen loppuu brexitin takia.

Aikaa rekisteröitymiselle on yhä: takaraja koittaa vasta reilun vuoden kuluttua eli 30. kesäkuuta 2021.

Seuraamus laiminlyönnistä on kuitenkin kova. Ilman pysyvää tai väliaikaista oleskeluoikeutta EU-kansalaisesta tulee Britanniassa laittomasti oleskeleva henkilö.

Suomalaiset ovat olleet verraten laiskoja rekisteröitymään.

Lue lisää: Brexit pakottaa Britanniassa asuvat EU-kansalaiset rekisteröitymään, mutta suomalaiset ovat selvästi muita haluttomampia: ”Suomalaiseen tyyliin ei kuulu panikoitua”

Britannian sisäministeriön lukujen mukaan suomalaisilta on tullut yhteensä 12 100 hakemusta. Edistystä on tapahtunut, sillä viime elokuussa suomalaishakemuksia oli saapunut vajaat neljä tuhatta.

Britanniassa arvioidaan asuvan noin 20 000 suomalaista. Tarkkoja lukuja ei ole.

Koronakevät näkyy notkahduksena myös suomalaisten hakemusten määrässä. Tammikuussa niitä kertyi vielä 1 300. Maaliskuussa luku oli 500 ja huhtikuussa enää 300.

Maahanmuutto EU-maista Britanniaan on vähentynyt aina vuodesta 2016, jolloin Britannian EU-kansanäänestys päätyi brexitin kannalle.

Nettomaahanmuutto EU:sta on kuitenkin yhä plussalla: EU-maista saapuu Britanniaan enemmän väkeä kuin mitä Britanniasta EU-kansalaisia lähtee.

”Vuonna 2019 maahanmuutto muista kuin EU-maista oli ennätyksellisen suurta, ja sitä nostivat muun muassa opiskelijamäärät Kiinasta ja Intiasta. EU-maista Britanniaan töihin tulevien määrä sen sijaan laskee vakaasti”, Britannian tilastokeskuksen (ONS) maahanmuuttotilastoista vastaava johtaja Jay Lindop ilmoitti viime viikolla.