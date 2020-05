Britannian pääministerin neuvonantaja Dominic Cummings toimi toisin kuin määrättiin, mutta pääministeri Boris Johnson on kääntynyt puolustamaan häntä. Cummingsin eroa ovat vaatineet useat työväenpuolueen edustajat, ja vaatimukset kiihtyivät viikonloppuna.

Dominic Cummings ei pysynyt kotonaan, kun Britannia oli määrätty sulkuun. Sen sijaan Cummings vieraili tai oleskeli vanhempiensa luona Durhamissa noin 400 kilometrin päässä Lontoosta. Ensimmäisen havainto neuvonantajasta ”väärässä” paikassa tehtiin samoihin aikoihin kun julkisuuteen oli kerrottu että hän on karanteenissa koronavirusoireiden takia. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Jälkimmäinen havainto huhtikuun puolivälistä liittyy siihen, että Cummings ei pysynyt poissa julkisilta paikoilta. Brittilehdet Mirror ja Observer ovat kertoneet, että hänet nähtiin Barnard Castlen kaupungissa, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Durhamista.

Boris Johnsonin neuvonantaja Dominic Cummings lähti kotoaan lauantaina 24. toukokuuta paikallisen median piirittämänä. Kuva: Glyn Kirk / AFP

Britanniassa määrättiin yleiset koronaviruspandemian torjuntaan liittyvät ohjeet ja liikkumisrajoitukset maaliskuun 23. päivänä. Ihmisiä kehotettiin pysymään parhaansa mukaan kotona ja välttämään toisten tapaamista. Cummingsin kerrottiin eristäneen itsensä viikkoa myöhemmin, maaliskuun 30. päivänä. Durhamin poliisi on vahvistanut, että Dominic Cummings oli Durhamissa, mutta hänen tarkka saapumispäivänsä ei ole tiedossa. BBC:n mukaan Cummings matkusti Durhamiin maaliskuun 27. ja 31. päivän välillä.

Jälkimmäinen näköhavainto Barnard Castlen kaupungissa tehtiin brittilehtien mukaan huhtikuun 12. päivänä. Työpaikalleen Downing Streetille Cummings palasi huhtikuun 14. päivänä.

Sunnuntaina Cummings kävi tapaamassa pääministeri Johnsonia eikä kommentoinut vierailuaan medialle mitenkään poistuessaan pääministerin luota. Erohuhut kiihtyivät, vaikka lauantaina Cummings oli todennut ettei näe mitään syytä erota tehtävästään. Eroa on vaatinut muiden muassa työväenpuolueen johtaja Keir Stramer.

Myöhemmin sunnuntaina Boris Johnson kommentoi neuvonantajansa tekemisiä osana pääministerin kanslian eli Downing Streetin lehdistötilaisuudessa. Johnsonin mukaan Cummingsilla ei ollut vaihtoehtoja.

”Olen varma että Cummings on toiminut vastuullisesti, kuten kuka tahansa vanhempi”.

Dominic Cummings tunnetaan Britanniassa euroero brexitin kummisetänä. Hän johti Leave Vote -kampanjaa, joka taivutteli brittiäänestäjien niukan enemmistön brexitin taakse kansanäänestyksessä kesäkuussa 2016.

Nyt Dominic Cummingsin perustelu vanhempiensa luokse matkustamiselle on ollut lastenhoito. Sekä Cummingsilla että hänen vaimollaan oli koronaviruksen oireita. Cummings ei omien sanojensa mukaan ollut vanhempiensa vaan heidän lähellään asuvan siskonsa luona. Sisko oli luvannut hoitaa pariskunnan neljävuotiasta poikaa.

”Kun katsoo millaisia erittäin vaikeita lastenhoidollisia ongelmia Dominic Cummingsilla ja hänen perheellään oli, se miten ne ratkaistiin on minusta täysin ymmärrettävää”, pääministeri Johnson sanoi.

”Ja kyllä, siihen liittyi matkustamista.”

Kun Johnsonilta kysyttiin neuvonantajan matkasta Barnhamin linnaan huhtikuussa, pääministeri muistutti että Cummings huolehti siitä että oli eristyksessä koronavirusepäilyihin liittyneet kaksi viikkoa.

Arvostelijoiden mukaan pääministerin perustelut eivät riitä. Työväenpuolueen johtaja Keir Stramerin mukaan se, ettei Boris Johnson aio tehdä asialle mitään, on ”loukkaus kaikkia Britannian kansalaisten tekemiä uhrauksia kohtaan”, The Guardian -lehti lainaa Strameria.

Skotlannin ministeri Nicola Sturgeonin mukaan Boris Johnsonin olisi syytä seurata esimerkkiä. Sturgeon hyväksyi itse huhtikuussa Skotlannin johtavan lääkintäviranomaisen eron kun oli käynyt ilmi, että tämä matkusti kakkoskotiinsa saatuaan määräyksen pysyä sisällä.

”Tiedän, että on vaikeaa menettää luotettava neuvonantaja keskellä kriisiä, mutta jos on valittava sen ja julkisten terveysmääräysten uskottavuuden välillä, jälkimmäisen pitää tulla ensimmäisenä. Tähän ratkaisuun me päädyimme”, Sturgeon sanoi The Guardianin mukaan.

”Pääministerin ja Cummingsin tulisi toimia samoin.”