Yhdysvalloissa vietetään tänään maanantaina sodissa kaatuneiden muistopäivää. Ylimääräinen vapaapäivä viikonlopun päälle on käynnistänyt lomakauden, ja sen huomaa.

Viime kuukausina koronavirus on aiheuttanut lähes yhtä paljon kuolemia kuin ensimmäinen maailmansota, jossa kaatui noin 116 000 Yhdysvaltojen sotilasta. Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut Yhdysvalloissa noin 98 000 ihmistä. Uutiskanava CNN kertoo, että koronaviruksen vaatimien uhrien määrä on suurempi kuin Korean ja Vietnamin sodissa kuolleiden määrä yhteensä.

Yhteensä koronavirustartuntoja oli Yhdysvalloissa sunnuntaina 1,68 miljoonaa.

Kaikki osavaltiot ovat höllentäneet koronaviruksen torjuntaan liittyviä rajoituksia ainakin jossain määrin. Se vaikuttaa mielialaankin, ja viikonloppuna tunnelma oli monin paikoin korkealla.

Lomakohde Lake of Ozarksissa, joka on tekojärvi Missourin osavaltiossa, vedessä oli suoranainen ruuhka. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n mukaan lomailijoilla ei ollut hengityssuojaimia, eikä moni noudattanut suositeltua kuuden jalan eli 180 senttimetrin turvaväliä.

Sosiaalisessa mediassa lomakohteen tapahtumat nimettiin pian ”viruskeitoksi”.

Uutistoimisto Reutersin mukaan rannoilla oli ruuhkaa myös ainakin Floridassa, ja viranomaiset joutuivat hajottamaan suurimpia kokoontumisia. Texasin Houstonissa Cle-nimisellä klubilla pidetyt juhlat johtivat siihen, että pormestari Sylvester Turner määräsi sunnuntaina Houstonin seudun palomiehet valvomaan rajoitusten toteutumista.

Houstonissa ruokaravintolat saavat ottaa asiakkaita 50 prosenttia täydestä kapasiteetista ja baarit voivat täyttää 25 prosenttia asiakaspaikoistaan. Vielä viime viikolla pormestari Turner vakuutti, ettei höllettyjä rajoituksia valvottaisi pakkotoimin. Pormestari joutui kuitenkin muuttamaan linjaansa sen jälkeen, kun yleisöltä oli tullut sunnuntai-iltaan mennessä 250 valitusta määräysten rikkomisesta.

Marylandin Ocean Cityssa oli ruuhkaa perjantaina 23. toukokuuta. Kuva: Kevin Lamarque

Terveysviranomaiset ovat kehottaneet ulkona liikkuvia amerikkalaisia käyttämään hengityssuojaimia. Viime viikolla suojainta ei kuitenkaan näkynyt edes presidentti Donald Trumpilla, kun tämä vieraili Fordin autotehtaalla.

Fordin antamassa lausunnossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Bill Ford totesi kannustaneensa Trumpia käyttämään kasvomaskia tämän saapuessa tehtaalle. Fordin mukaan maski oli Trumpin kasvojen suojana presidentille järjestetyn kierroksen aikana. Trump kuitenkin riisui maskinsa lehdistötilaisuuden ajaksi ja perusteli, ettei halunnut suoda medialle sitä iloa että he olisivat nähneet suojuksen presidentin kasvoilla.

Presidentti vietti lomaviikonloppua pelaamalla golfia ja väittämällä viestipalvelu Twitterissä, että koronavirustartuntojen määrä on laskussa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on noussut ainakin Floridassa ja kahdeksassa muussa osavaltiossa sanoi Scott Gottlieb CBS-kanavalle. Gottlieb on entinen lääke- ja elintarvikeviraston johtaja.

Los Angeles Timesin mukaan myös useat muut johtavat virkamiehet ja -naiset teroittivat julkisesti, että ohjeita turvaväleistä ja hengityssuojaimista on noudatettava.

Yhdysvalloissa on kaikkein eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa.