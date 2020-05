Lontoo

Mistä tietää, että Britannian pääministeri Boris Johnson on tehnyt ison poliittisen virheen?

Siitä, että jopa konservatiivinen Daily Mail -lehti haukkuu pääministerin etusivullaan.

Yleensä Daily Mail kuuluu Johnsonin uskolliseen huutosakkiin. Maanantaina lehti vaihtoi säveltä:

”Missä todellisuudessa he oikein elävät?” kysyy kannen pääotsikko (What planet are they on?).

Kuvituksena on kaksi miestä: pääministeri ja hänen koronarajoituksia rikkonut avustajansa Dominic Cummings.

Dominic Cummings kuvattiin sunnuntaina Lontoossa. Kuva: Simon Dawson/Reuters

Mistä on kyse? Pähkinänkuoressa:

Koronaoireinen Cummings autoili perheineen huhtikuussa Koillis-Englantiin, vaikka hallituksen sääntöjen mukaan hänen olisi pitänyt pysyä kotonaan Lontoossa karanteenissa.

Asiasta nousi kohu, ja moni odotti jo Cummingsin eroa. Muutkin ovat eronneet vastaavasta. Sunnuntaina Johnson asettui kuitenkin avustajansa tueksi.

Pääministeri sanoi tiedotustilaisuudessa, että Cummings oli toiminut ”vastuullisesti ja laillisesti” ja ”samojen vaistojen ohjaamana kuin kuka tahansa isä tai vanhempi”.

Jo sunnuntaina oli selvää, että Johnson oli sortumassa poliittiseen virhearvioon. Televisioidussa tiedotustilaisuudessa toimittajat tekivät pääministeristä silppua.

Kuten eräs heistä sarkastisesti kiteytti: Cummings toimi ”vaistojensa” ohjaamana samaan aikaan kun muuta Britanniaa ohjasivat hallituksen koronamääräykset.

Tässä juuri piilee tyrmistyksen ydin.

Yleinen mielipide ei katso hyvällä sitä, että eliitille on yhdet säännöt ja tavalliselle kansalle toiset. Tämän haistoi nopeasti myös Daily Mail. Siksi se hyppäsi pääministeri kelkasta ”kansan” kelkkaan.

Cummingsin tukeminen on Johnsonin ensimmäinen iso virhe pääministerinä.

Tähän asti Johnson on elänyt poliittista kuherruskuukauttaan. Joulukuussa tuli jättivoitto parlamenttivaaleissa. Tammikuussa pääministeri ”toteutti” luvatun EU-eron eli brexitin. Maaliskuussa koronatoimet nostivat hallituksen suosiota. Johnson sairastui itsekin covid-19-tautiin, joutui teho-osastolle, mutta toipui – legendan ainekset olivat jo kasassa.

Cummingsin pelastaminen tuo uudenlaisen särön Johnsonin julkisuuskuvaan.

Tähän asti Johnson tuntuu vaistonneen sen mitä merkittävä osa äänestäjistä haluaa ja toivoo. Herkkävainuisuus on palkittu vaalivoittona ja kansansuosiona.

Nyt tämä yhteys katkesi.

Moni tavallinen britti tuntee itsensä petetyksi. Britannia on ollut kiinni viikkokausia, ja miljoonat ihmiset ovat tehneet isoja henkilökohtaisia uhrauksia. Ihmiset eivät ole nähneet aikoihin sukulaisiaan ja ystäviään. Edes kuoleville ei ole saanut käydä jättämässä hyvästejä. Hautajaisiinkin osallistumista on rajoitettu.

Ydinkysymys kuuluu: Miksi minun pitää noudattaa rajoituksia, jos pääministerin avustajan ei tarvitse?

Siihen kysymykseen Johnsonin sunnuntaiset perustelut eivät riittäneet vastaukseksi.

Kohu ei tule häviämään minnekään niin kauan kuin Cummings säilyttää asemansa.

Cummingsia pitää esillä median lisäksi oppositio. Työväenpuolueen tuore johtaja Keir Starmer vaatii asiasta myös tutkimusta. ”[Johnsonin] toiminta halveeraa kansaa”, hän sanoi sunnuntaina Sky-kanavan haastattelussa.

Siinä ei ole tietenkään mitään kummallista, että oppositiopuolue panee pääministeriä lujille. Sehän on perusoletus.

Kritiikki ei kuitenkaan rajoitu enää vain opposition leiriin. Viikonloppuna Cummingsin eroa vaati jo pieni joukko konservatiivienkin kansanedustajia. Se oli epäsuoraa kritiikkiä omilta pääministerille.

Maanantaina tyytymättömyys oli levinnyt jo Johnsonin hallituksen ministerien piiriin, Financial Times -lehti raportoi.

”On vaikea nähdä, kuinka voimme jatkaa näin ja odottaa vanhempien, opettajien ja yleisön luottavan meihin, jos itse luistamme säännöistä sillon kun se meille sopii”, eräs ministeri sanoi FT:n mukaan.

Myöhemmin päivällä tuli BBC:n välittämä tieto, että Cummings itse aikoo antaa kohusta lausuntonsa vielä maanantain kuluessa.

Brexitin kiihkeimmät kannattajat näkevät Cummingsin kurmottamisen brexitin vastustajien kostona. Tämän teorian mukaan brexitin taustahahmona tunnettu Cummings saa nyt tuntea vastustajiensa vihan.

Niin tai näin, lainaan itseäni eli HS:n Cummings-jutun alkua viime lokakuulta:

”Jokin on mennyt pieleen, kun pääministerin neuvonantajasta tulee etusivun uutinen pääministerin sijaan.”

Vai olisiko se sittenkin konservatiivihallituksen ovela juoni suunnata katse pois Britannian surullisesta koronatilanteesta?