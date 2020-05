Berliini/Helsinki

Suomessa puretaan pian rajoituksia, joilla on vähennetty ihmisten kohtaamisia ja siten estetty koronaviruspandemian leviämistä. Rajoitusten purkuun liittyy riskejä, jos turvaväleistä ja hygieniasta lipsutaan.

Maailmalla on jo esimerkkejä siitä, miten riskit voivat toteutua. Näitä virheitä Suomessa kannattaa yrittää välttää.

Tartunta levisi jumalanpalveluksessa

Saksassa alettiin toukokuussa järjestää jumalanpalveluksia kirkoissa ihmisten kesken, eikä enää vain videoyhteyden välityksellä.

Sisällä järjestettäviä jumalanpalveluksia varten laadittiin etukäteen tarkkoja sääntöjä: osallistujien on ilmoittauduttava etukäteen, laulaminen on kielletty, suun ja nenän peittävä maski on pakollinen ja muihin ihmisiin on pidettävä vähintään 1,5 metrin välimatka.

Saksassa osa kirkoista on järjestänyt jumalanpalveluksia ulkoilmassa, ja esimerkiksi moskeijoista osa on avautunut sallittua aikataulua hitaammin ja niin, että alle 16-vuotiaat eivät ole päässeet moskeijaan.

Tiukoista ennakkovalmisteluista huolimatta koronariski kävi toteen äitienpäiväsunnuntaina baptistiseurakunnan kokoontumisessa Frankfurtissa. Viime viikonloppuna selvisi, että 10. toukokuuta pidetyn jumalanpalveluksen seurauksena yli sata ihmistä on saanut koronavirustartunnan.

Frankfurtilaisen baptistiseurakunnan ovella muistutetaan 1,5 metrin turvavälistä. Siitä huolimatta virus levisi seurakunnan kokoontumisessa. Kuva: KAI PFAFFENBACH

Kyse on karismaattisesta baptistiseurakunnasta, jota luonnehditaan hyvin tiiviiksi ja yhteisölliseksi. Seurakunnan tilaisuuksissa käy suurperheitä myös Frankfurtin ulkopuolelta. Paikalliset terveysviranomaiset selvittävät parhaillaan, mitä seurakunnan tilaisuudessa on tarkalleen tapahtunut.

Seurakunta on antanut nettisivullaan lausunnon, jonka mukaan kokoontumisessa noudatettiin 1,5 metrin turvavälejä, desinfiointiainetta oli käytössä ja kokoontumisen sisään- ja uloskulku tehtiin kontrolloidusti.

”Jälkikäteen ajatellen meidän olisi syytä käyttää jumalanpalveluksessa kasvomaskia ja luopua laulamisesta”, seurakunnan lausunnossa sanotaan.

Seurakunnan johtaja on lausunnon mukaan teho-osastolla, mutta osa tartunnan saaneista seurakunnan jäsenistä on jo parantunut.

Suomessa yli 50:n mutta korkeintaan 500 hengen kirkolliset tilaisuudet ovat sallittuja kesäkuun alusta alkaen. Tilaisuuksissa on noudatettava 1–2 metrin turvaväliä.

Suomessa kirkkojen avautumiseen liittyen ei ole käyty keskustelua siitä, lauletaanko jumalanpalveluksissa kesällä normaalisti.

Laulaminen on jo aiemmin todettu merkittäväksi riskiksi viruksen leviämisen kannalta. Maaliskuun puolivälissä Yhdysvalloissa kuoron harjoituksissa 52 ihmistä sai koronavirustartunnan, samoissa kuoroharjoituksissa vain kahdeksan ihmistä välttyi virukselta.

Ravintolassa käteltiin ja halailtiin

Ravintola Alte Scheune on nyt suljettuna toistaiseksi, kun tauon jälkeisessä avajaisillassa levisi koronavirus. Kuva: Lars-Josef Klemmer / Zuma

Itävallassa ja Saksassa ravintoloita avattiin 15. toukokuuta. Ravintoloille on annettu tarkkoja määräyksiä: Baaritiskit on kielletty kokonaan, ja ravintoloiden aukioloaikaa on rajoitettu. Monin paikoin pöytävaraus on pakollinen. Pöytien välissä on oltava 1,5 metrin välimatka, ja vain kahden eri kotitalouden jäsenet saavat istua samassa pöydässä.

Suomessa ravintoloita avataan 1. kesäkuuta, ja säännöt eivät ole aivan yhtä yksityiskohtaiset.

Luoteissaksalaisella Leerin alueella pandemia on ollut paremmin aisoissa kuin monessa muussa osassa Saksaa. Viime viikolla paljastui, että Alte Scheune -nimisessä ruokaravintolasta koronavirus on päässyt kuitenkin leviämään samana iltana, kun ravintola on avattu ensimmäistä kertaa tauon jälkeen.

Leerin alueella raportoitiin sunnuntaina 18 koronavirustartuntaa, jotka liittyvät ravintolaan. Tartunnan saaneista 14 on ollut kyseisessä ravintolassa 15. toukokuuta, ja loput neljä ovat saaneet tartunnan ravintolassa käyneiltä.

Paikallaolijat juhlivat ravintolan avaamista. Paikallisen viranomaisen mukaan ravintolassa käteltiin ja halattiin.

118 ihmistä on nyt ravintolaillan takia karanteenissa, ja ravintolan omistajaa uhkaa 25 000 euron sakko rajoitusten rikkomisesta.

Yökerhovieras tartutti yli sata

Nainen käveli tyhjällä kadulla Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa toukokuun 15. päivänä. Kuva: Simon Shin

Etelä-Korea sai epidemian hallintaan nopeasti ja alkoi purkaa rajoituksia jo huhtikuussa. Rajoitusten poistamisen jälkeen myös yökerhot avattiin.

Pääkaupungissa Soulissa toukokuun alussa liikkeelle lähtenyt tartuntaketju osoittaa paitsi Etelä-Korean toimien tehokkuuden myös sen, kuinka nopeasti uudet aallot voivat levitä.

Ainakin 102 ihmistä sai tartunnan, joka voitiin jäljittää baarikierroksella olleeseen 29-vuotiaaseen mieheen. Mies vieraili Itaewonin baarialueella viidessä eri yökerhossa tai baarissa toukokuun 1. ja 2. päivän välisenä yönä.

Etelä-Korea lähti nitistämään tartuntaketjua laajalla testaamisella ja jäljityksellä, ja kaikki keinot olivat käytössä. Baarit määrättiin uudestaan suljettaviksi. Pääkaupungissa Soulissa ja sen lähialueilla suljettiin yli kaksituhatta baaria.

Kaikki samaan aikaan Itaewonin alueella olleet jäljitettiin ja määrättiin karanteeniin. Baariasiakkaita tunnistettiin turvakamerakuvista, ja 500 ihmistä tavoitettiin korttimaksutietojensa kautta.

Itaewonin alueella oli ollut samaan aikaan 1 500 ihmistä, mutta tietenkin mies oli ollut muuallakin. Kännykkätietojen perusteella jäljitettiin yli 10 000 ihmistä, jotka saattoivat olla yhteydessä 29-vuotiaaseen. Kaikille lähetettiin tekstiviestikutsu testeihin, ja heidät määrättiin pysymään karanteenissa 14 vuorokautta. Viikon kuluessa 7 200 ihmistä oli testattu.

Yökerhotartunnat antoivat vielä yhden oppitunnin. Osa baareista tunnettiin homojen kohtauspaikkana. Kun testin saattoi antaa nimettömänä, testausprosentti nousi. Alueella oli ilmeisesti myös 29-vuotiaasta riippumattomia pienempiä tartuntaketjuja.

Etelä-Korea pitää toista aaltoa väistämättömänä, mutta yrittää pitää tartuntaketjut lyhyinä ja nopeasti sammutettavina. Etelä-Korean laskelmien mukaan terveydenhoitojärjestelmä kestää, jos tartuntoja on alle 50 päivässä ja niiden lähteistä kyetään jäljittämään 95 prosenttia. Epidemiahuipun aikana tartuntoja todettiin satoja, nyt korkeintaan kymmeniä.

Yökerhojen ja kylpylöiden ovilla mitataan tulijoiden ruumiinlämpö. Opiskelijat pitävät kasvomaskeja luennoilla, ja joissain oppilaitoksissa on mitattu opiskelijoiden lämpö jopa useita kertoja päivässä.