Intia on palauttanut maan sisäisen lentoliikenteen yli kahden kuukauden tauon jälkeen. Hallinto hyväksyi paikallisten lentoyhtiöiden vaatimukset, koska ei ole myöskään maksanut yhtiöille tukia kuten Yhdysvallat ja useat EU-maat ovat tehneet.

Koronaviruksen leviäminen on Intiassa kaikkea muuta kuin ohi, ja maanantaina kirjattiin brittilehti The Guardianin mukaan runsaat 7 000 uutta tartuntaa. Vaikka lennot jatkuvat, niille ei pääse jos on viruksen oireita, ja kentillä on edelleen paljon rajoituksia. The Guardianin mukaan maanantaina lähti arviolta 600 lentoa. Se on alle kymmenen prosenttia normaalista lentoliikenteen määrästä: ennen koronapandemiaa Intian kentiltä lähti keskimäärin 8 000 lentoa vuorokaudessa.

Niinpä läheskään kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet lennoille, vaikka olisivat olleet oireettomia.

Intialaisia koskettaa erityisesti eräs lennolle mahtunut, joka matkusti maanantaina Delhistä Bengaluruun. Viisivuotias poika oli ollut isovanhempiensa luona kylässä Delhissä kun liikkumisrajoitukset määrättiin ja hän jäi jumiin. Nyt poika pääsi lentämään yksin vanhempiensa luo Kempegowdaan.

Isovanhemmat saattoivat pojan kentälle ja kotikentällä oli vastassa oma äiti, kertoi intialainen uutistoimisto Ani.

”Minun poikani on matkustanut yksin kotiin, viimein kolmen kuukauden jälkeen”, pojan äiti kommentoi.

Saatettuna matkustanut, ”special category” -kylttiä kantanut poika oli onnekas päästessään lennolle. Useita jo lähteviksi sovittuja lentoja myös peruttiin, ja tilanne Intian kentillä oli paikoittain kaoottinen. Uutistoimisto Anin haastattelema matkustaja oli saapunut Chennain kentälle havaitakseen, että hänen lentonsa oli peruttu.

”Olen ollut jumissa täällä Tamil Nadussa maaliskuun viidennestätoista alkaen. Varasimme kolme lippua Mumbaihin sunnuntaina, mutta kun pääsimme tänne kentälle, lento oli peruttu eikä palvelutiskillä ollut ketään”, Viswathaniksi esittäynyt matkustaja sanoi Anille maanantaina.

Intia on maantieteellisesti valtava, ja etäisyydet ovat pitkiä. Kun koronaviruspandemia alkoi saavuttaa maan maaliskuussa ja julkinen liikenne pysähtyi, intialaiset poistuivat kaupungeista jopa jalkaisin. Asiasta kertoneen Ylen mukaan vastaavaa massojen liikehdintää ei ollut nähty Intiassa sen jälkeen, kun maa itsenäistyi Britanniasta vuonna 1947.

Viikonloppuna Intiassa nousi sankariksi 15-vuotias tyttö, joka polki loukkaantunut isänsä polkupyörän tarakalla 1200 kilometriä kotiin Delhin vierestä Sirhulliin lähelle Nepalin rajaa.