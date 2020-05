Kohu Britannian pääministerin Boris Johnsonin neuvonantajan Dominic Cummingsin koronasääntöjen kiertämisen ympärillä johti tiistaina ministerin eroon.

Tehtävänsä jätti The Guardian -lehden mukaan Skotlannin asioista vastaava apulaisministeri Douglas Ross.

Brittimediassa kummasteltiin tiistaina, kuinka kalliiksi julkisuudessa ryvettyneen neuvonantajan tukeminen Johnsonille lopulta tulee. Yhden apulaisministerin lähtö on pieni murhe siihen nähden, jos myös varsinaisia, keskeisiä ministereitä alkaisi kaikota pääministerin rinnalta.

Cummings kärähti useista liikkumisrajoituksia koskevista rikkeistä. Hän muun muassa ajoi Lontoosta yli 400 kilometrin matkan Pohjois-Englannin Durhamiin maaliskuun lopulla, vaikka hänen vaimollaan oli koronaviruksen oireita.

Cummings ei pyytänyt anteeksi tekojaan ja sanoi, ettei harkitse eroa. Tämä nostatti syytöksiä yläluokan kaksinaismoralismista, jossa eliitin ei tarvitse noudattaa itse laatimiaan sääntöjä.

”Ei anteeksipyyntöä. Ei katumusta. Miten hän oikein aikoo selvitä”, kyseli Daily Mail kansiotsikossaan.

Dominic Cummings poistumassa asunnoltaan tiistaiaamuna. Kuva: Daniel Leal-Olivas / AFP

Erokirjeessään ministeri Ross kertoi pitävänsä hyvin vaikeana selittää äänestäjilleen, miksi he he eivät saisi vierailla sairaiden sukulaistensa luona, vaikka hallituksen avustaja on niin tehnyt.

Guardian-lehti listasi koko joukon kysymyksiä, jotka jäivät edelleen epäselviksi Cummingsin maanantaina pitämän lehdistötilaisuuden jälkeen.

”Koko lehdistötilaisuus toi esiin enemmän kysymyksiä kuin selvensi tilannetta”, lehti kirjoitti.

Johson itse vakuutti tukevansa Cummingsia.

”Ymmärrän, miksi monet vaativat hänen eroaan. Jokainen tekee kuitenkin omat johtopäätöksensä sen perusteella, mitä Cummings on kertonut”, pääministeri sanoi.

Konservatiivien oma, ConservativeHome-verkkosivusto julkaisi 20 nimen listan parlamentin konservatiiveista, jotka haluavat Cummingsin pois virastaan. Tämä ei toki vielä millään lailla horjuta Johnsonin hallituksen 80 paikan enemmistöä parlamentissa, mutta määrä on sivuston mukaan koko ajan kasvamassa.

Politico-verkkosivusto puolestaan huomautti, että moisen listan julkistaminen konservatiivien omilla sivuilla ei ole kovin mairittelevaa pääministerille.

”Osa konservatiivien kansanedustajista pelkää edelleen, kuinka kalliiksi poliittisesti lopulta tulee, jos pääministeri jatkaa Cummingsin tukemista, koska oppositio aikoo edelleen vaatia hänen eroaan”, kirjoitti BBC:n politiikan toimittaja Laura Kuenssberg.