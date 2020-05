Suru sadastatuhannesta kuolleesta on Yhdysvalloissa sekoittunut iloon varovaisista jälleennäkemisistä, kun rajoituksia on alettu purkaa.

Julkaistu: 16:06

Yhdysvalloissa on viime päivinä valmistauduttu synkkään virstanpylvääseen: tilastojen mukaan koronavirus on pian tappanut satatuhatta amerikkalaista. Todellisuudessa virstanpylväs on saatettu jo ohittaa. Useiden arvioiden mukaan todellinen uhrien määrä on suurempi kuin tilastot näyttävät.

Yksi viruksen uhreista oli toisen maailmansodan veteraani Philip Kahn, joka kuoli covid-19-tautiin 17. huhtikuuta New Yorkin osavaltiossa. Koronaviruspandemia ei ollut ensimmäinen pandemia, joka toi surua Kahnin perheeseen. Sata vuotta aiemmin Philip Kahnin kaksoisveli Samuel oli kuollut espanjantautiin vain muutaman viikon ikäisenä.

Kahnin lapsenlapsi Warren Zysman kertoi New York Times -lehdelle huhtikuussa, että hänen isoisänsä oli terve satavuotias ennen kuin sai koronavirustartunnan.

”Hän seurasi uutisia ja oli täysin kartalla pandemiasta. Kun yskiminen alkoi, hän tiesi, että hänellä voisi olla tartunta. Hän ymmärsi tämän kaiken ironian”, Zysman sanoi lehdelle.

Kahn oli yksi niistä tuhannesta viruksen uhrista, jotka New York Times nosti viime sunnuntaina etusivulleen muistuttaakseen siitä, että jokaisen numeron takana on ihminen.

Lehden esiin nostamat tuhat menehtynyttä ovat vain prosentti kaikista kuolleista mutta hekin ovat moninainen joukko: 22-vuotias tuore isä. 41-vuotias räppäri. 77-vuotias kiinteistösijoittaja ja presidentti Donald Trumpin ystävä. 91-vuotias Disneyn animaattori.

Holokaustista selvinneitä, Vietnamin sodan veteraaneja, ensimmäinen Harvardin yliopiston oikeustieteelliseen päässyt musta nainen.

Daniel Friedman (oik.) teki kunniaa Vietnamin sodassa kaatuneiden muistomerkillä. Kuva: Uwa Iduozee

Janice Sasso osallistui maanantaina kaatuneiden muistoksi järjestettyyn autokulkueeseen. Kuva: Uwa Iduozee

Sadantuhannen kuoleman rajapyykkiä lähestyttiin samalla, kun Yhdysvalloissa vietettiin maanantaina kaatuneiden muistopäivää. Tänä vuonna muistettiin myös koronaepidemian uhreja. Heidän määräänsä verrattiin mediassa laajasti sodissa kaatuneisiin.

Hätkähdyttävintä rinnastuksessa on viruksen nopeus. Kolmessa kuukaudessa koronavirus on tappanut enemmän amerikkalaisia kuin vuosia kestäneet Vietnamin ja Korean sodat yhteensä ja kaksi kertaa niin paljon kuin ensimmäisen maailmansodan taistelut.

Epidemian kuolonuhrit vastaavat 22:ta Irakin sotaa ja 41:tä Afganistanin sotaa. Virus on tappanut amerikkalaisia 33 kertaa enemmän kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskut vuonna 2001.

Kuolleita on Yhdysvalloissa silti edelleen vähemmän kuin EU:ssa ja Britanniassa, joissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 160 000 ihmistä.

Yhdysvallat on suuri maa eikä epidemia ole levinnyt tasaisesti. Ylivoimaisesti pahin tilanne on ollut New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioissa, joiden osuus kuolonuhreista on 40 prosenttia.

Sodat tappavat nuoria, koronavirus vanhoja. Kolmannes koko maan kuolemantapauksista on vanhainkotien tai muiden iäkkäille pitkäaikaista hoivaa tarjoavien laitosten asukkaita tai työntekijöitä, New York Times kertoi aiemmin tässä kuussa.

Ahtaat sisätilat ovat kuolemaksi. Pahoja tautikeskittymiä on havaittu eri puolilla maata myös vankiloissa ja teurastamoissa. Presidentti Trump määräsi poikkeusvaltuuksin teurastamot pysymään auki, kun monet muut työpaikat tehtaista ostoskeskuksiin suljettiin suuressa osassa maata.

Kaverukset Alyssa (vas.), Linh (kesk.) ja ja Virhaj (oik.) pitivät turvavälipiknikiä Brooklynissa. ”Tämä on villein asia, mitä olemme tehneet koko viikonloppuna”, Linh sanoi. Kuva: Uwa Iduozee

Daniel ja Rebecca intoutuivat tanssiin Clinton Hillin kaupunginosassa Brooklynissa. Kuva: Uwa Iduozee

Viime viikolla tehdyn Economistin ja YouGovin kyselyn mukaan 86 prosenttia yhdysvaltalaisista ei tunne henkilökohtaisesti yhtään koronaviruksen kuolonuhria. Siksi ei ehkä ole ihme, etteivät kaikki ole viime päivinä hiljentyneet muistamaan poismenneitä.

Suru sadastatuhannesta kuolleesta on sekoittunut iloon jälleennäkemisestä, kun ihmiset ovat uskaltautuneet taas tapaamaan toisiaan – kuka varovaisemmin, kuka rohkeammin.

Toukokuun viimeisenä maanantaina vietettävä kaatuneiden muistopäivä on Yhdysvalloissa perinteisesti merkinnyt kesän aloitusta. Pitkän viikonlopun aikana monella on tapana matkustaa rannalle tai vähintään kokoontua suvun ja ystävien kanssa grillaamaan yhdessä.

Ystävykset Sara Sanchez (vas.) ja Josiah Hixon viettivät sunnuntaita puistossa. Hixon on karanteenin aikana harjoitellut kitaransoittoa. Kuva: Uwa Iduozee

Kuvat rannoille kerääntyneistä huolettomista ihmisjoukoista levisivät viikonloppuna ja maanantaina ympäri maailmaa. Rannoille rynnännyt väki ei kuitenkaan ole edustava otos amerikkalaisista.

Viimeviikkoisessa kyselyssä vain 16 prosenttia yhdysvaltalaisista piti turvallisena turvavälien unohtamista ja yritysten avaamista normaalisti jo nyt. Lähes puolet uskoi, että sitä on odotettava vielä vähintään kuukausia.

Silti pyhäpäivä sai yhdessä rajoitusten purkamisen kanssa ihmiset hakeutumaan taas varovaisesti muita kohti. New Yorkissa jonotettiin Coney Islandin rannan kuuluisia nakkisämpylöitä, grillattiin läheisten kanssa syrjäisemmissä puistoissa ja pantiin kadulla tanssiksi.

”On kuin olisimme joutuneet äkisti veden alle”, newyorkilainen Josiah Hixon kuvaa viime kuukausia puhelimitse.

”Ensin sitä räpiköi aistit valppaina mutta sitten alkaa nähdä ympärilleen ja miettiä, miten täältä pääsee pois.”

Lämmin sää houkutteli vapaapäivän viettäjiä Coney Islandin laiturille, mutta väkijoukot olivat murto-osa normaalista. Kuva: Uwa Iduozee

Manhattanilla asuva Iris tuli poikansa Rolandon kanssa viettämään kaatuneiden muistopäivää Coney Islandille kuten joka vuosi. Kuva: Uwa Iduozee

Yhdysvalloissa on viime päivinä todettu noin 20 000 uutta koronavirustartuntaa päivässä. Niiden määrä on laskenut hitaammin kuin monissa pahoin kärsineissä Euroopan maissa kuten Italiassa ja Espanjassa.

New York Timesin kokoamien tilastojen mukaan tartunnat kasvavat tällä hetkellä neljässätoista osavaltiossa ja Puerto Ricossa. 23 osavaltiossa niiden määrä on viime aikoina pysytellyt tasaisena. Vain kolmessatoista ja pääkaupunki Washingtonissa suunta on nyt alaspäin.

Lukuja ei kuitenkaan voi suoraan verrata epidemian alkuvaiheeseen, koska testejä tehdään nyt moninkertaisesti enemmän. Lisäksi Atlantic -lehti uutisoi viime viikolla, että viranomaiset ovat paikoin sekoittaneet vasta-ainetestien ja diagnostisten testien tuloksia yhteen, mikä hämärtää osin kuvaa tautitilanteesta.

New Yorkin kaupungin rannat aukesivat maanantaina, mutta uiminen on yhä kiellettyä. Carletta katsoi sisarustensa perään Coney Islandilla. Kuva: Uwa Iduozee

Emily Silver ja Eric Gottshall ottivat Coney Islandilla kuvia, jotka kertoivat, että heidän häänsä on siirretty ensi vuodeksi. Kuva: Uwa Iduozee

Epidemian hillitsemiseksi annetut rajoitukset, säännöt ja ohjeet ovat Yhdysvalloissa koko ajan vaihdelleet osavaltiosta toiseen. Monin paikoin ne ovat olleet huomattavasti tiukempia kuin Suomessa.

Valkoinen talo on antanut yleispätevät ohjeet siitä, milloin rajoituksia voi alkaa purkaa. Yksi kriteeri on, että uusien tartuntojen määrän pitää ensin laskea kaksi viikkoa peräkkäin.

Nämä ohjeet eivät kuitenkaan ole sitovat eivätkä kaikki noudata niitä. Kaikki osavaltiot ovat jo alkaneet höllätä epidemian vuoksi asetettuja rajoituksia, vaikka osassa maata tartuntojen määrä kasvaa edelleen.

Rajoitusten purku on samanlainen sillisalaatti kuin niiden asettaminenkin. Osavaltiot ja piirikunnat niiden sisällä ovat luoneet erilaisia ehtoja ja vaiheita yhteiskunnan avaamiselle.

Yhdysvaltain odotetaan tällä viikolla ylittävän sadantuhannen kuolleen rajapyykin. Kuva: Uwa Iduozee

Esimerkiksi New Yorkin kaupungin uskotaan kesäkuun alussa pääsevän avautumisen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa sallitaan muun muassa työntekijöiden paluu rakennustyömaille, kimpun noutaminen kukkakaupasta ja tenniksen pelaaminen.

Vaikka yksi hallinnon taso haluaisi purkaa rajoitukset, muut voivat asettaa uusia ja päinvastoin. Keskilännen Wisconsinissa demokraattikuvernööri Tony Evers yritti pidentää poikkeusmääräyksiä kahdella viikolla toukokuun loppupuolelle, mutta osavaltion republikaanien lainsäädäntöelin vei päätöksen oikeuteen ja republikaanituomarit pakottivat kuvernöörin kumoamaan päätöksen.

Sen jälkeen osa demokraattien hallitsemista piirikunnista loi omat määräykset, jotka pitivät kuvernöörin tahdon voimassa.

”Olemme tässä yhdessä”, muistutti nukke brooklynilaistalon portailla. Kuva: Uwa Iduozee

Paloportailla voi nauttia auringosta turvallisesti. Kuva: Uwa Iduozee

Suhtautuminen rajoitusten purkamiseen vaihtelee puoluekannan mukaan, mikä voi johtua osin siitä, että demokraattien hallitsemat alueet ovat kärsineet viruksesta pahemmin kuin republikaanien.

New York Timesin maanantaina julkaiseman selvityksen mukaan vain 21 prosenttia koronaviruskuolemista on havaittu seuduilla, jotka Trump voitti vuoden 2006 presidentinvaaleissa. Trumpin voittamissa piirikunnissa elää 45 prosenttia Yhdysvaltain asukkaista.

Viime viikkoina virus on levinnyt voimakkaammin harvaan asutuille republikaaniseuduille, mutta odotettavissa ei kuitenkaan ole yhtä maaseudun tai pikkukaupunkien yli pyyhkäisevää aaltoa, epidemiologian professori Tara Smith Kentin osavaltionyliopistosta Ohiosta sanoo Washington Post -lehdessä. Sen sijaan tautipesäkkeitä ilmaantuu pistemäisesti eri puolille maata.

Nämä tartuntaryppäät eivät silti hevin yllä siihen, mitä New York kävi viime kuukausina läpi. Osavaltiossa havaittiin pahimmillaan päivittäin yli 10 000 uutta koronavirustartuntaa. Viime päivinä uusia tartuntoja on testeissä löytynyt alle 2 000.

Entiseen ei ole paluuta, mutta pahin on toistaiseksi ohi.