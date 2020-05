Yhdysvalloissa demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas Joe Biden näyttäytyi maanantaina julkisuudessa ensimmäistä kertaa yli kahteen kuukauteen, kun hän kävi laskemassa kaatuneiden muistopäivän seppeleen.

77-vuotias Biden nähtiin maaliskuun puolivälissä tv-väittelyssä tuolloin ehdokaskisassa vielä mukana olleen Bernie Sandersin kanssa. Sen jälkeen Biden eristäytyi koronavirusuhan takia kotiinsa Delawaressa. Hän kertoo käyneensä kotinsa ulkopuolella lähinnä ulkoilemassa.

Virusepidemia on vaikeuttanut merkittävästi Bidenin kampanjaa ja sen näkyvyyttä. Sen sijaan republikaanien todennäköinen ehdokas, 73-vuotias istuva presidentti Donald Trump on saanut mielin määrin julkisuutta Valkoisen talon lähes päivittäisissä tiedotustilaisuuksissa. Trumpin on sanottu käyttäneen koronaviruksen vuoksi pidettyjä pressejä myös oman kampanja-agendansa edistämiseen.

Biden on joutunut tyytymään lähinnä oman talonsa kellariin pystytetyssä studiossa tuotettuihin nettilähetyksiin ja haastatteluihin.

Yhdysvalloissa on määrä pitää presidentinvaalit marraskuun alussa. Puolueet eivät ole vielä nimenneet Bidenia ja Trumpia virallisiksi ehdokkaikseen, mutta kummallakaan ei ole enää vastaehdokkaita.

Joe Biden osallistui seppeleenlaskuun Delawaren New Castlessa yhdessä puolisonsa Jill Bidenin kanssa. Presidenttiehdokkaalla oli kasvoillaan musta kangasmaski.

Donald Trump puolestaan on tullut tunnetuksi siitä, ettei käytä suositeltuja kasvosuojia – ainakaan julkisesti. Trump puolisoineen osallistui seppeleenlaskuun Arlingtonin sotilashautausmaalla Virginiassa.

Bidenin valitsema kotikaranteeni huolestuttaa osaa demokraateista, kertoo esimerkiksi New York Times. Bidenin kampanjan pelätään jäävän ilman näkyvyyttä ja näivettyvän takamatkalle.

Maanantain esiintyminen johtikin heti kysymyksiin siitä, aikooko Biden nyt ottaa enemmän tilaa julkisuudessa. Bidenin kampanja vastasi lausunnolla, jossa painotettiin maanantain muistopäivän merkitystä, mutta ei valotettu ehdokkaan tulevia suunnitelmia.

Biden on kampanjaväkensä kanssa painottanut turvallisuuden merkitystä pandemian aikana. Siksi esimerkiksi suurten yleisötapahtumien järjestämistä on haluttu välttää, New York Times kertoo.

Kyseessä saattaa olla tarkoituksellinen eronteko Trumpiin, joka on esimerkiksi vaatinut eristys- ja sulkutoimien nopeaa purkamista huolimatta edelleen leviävästä viruksesta.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja sekä virukseen liittyviä kuolemia maailmassa.

Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa oli maanantai-iltaan mennessä raportoitu yli 98 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu yli 1,66 miljoonaa.

Uusia virukseen liittyviä kuolemia raportoitiin sunnuntai-illan ja maanantai-illan välisenä aikana 532, mikä on matalimpia päivälukuja pitkään aikaan. Toisaalta sunnuntaina ja maanantaina ilmoitetut luvut ovat yleensä olleet muuta viikkoa matalampia, sillä viikonlopun aikana lukujen ilmoittamisessa voi olla viiveitä.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa ihmistä kohden todettu 302 virukseen liittyvää kuolemaa ja noin 5 160 tartuntaa, kertoo tilastosivusto Worldometer. Sen esittämät tartuntojen ja kuolemien määrät ovat jonkin verran Johns Hopkinsin lukuja korkeampia.

Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat tiistaiaamuna 56 kuolemaa ja 1 191 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden.