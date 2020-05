Venäjän Wagner-yhtiön palkkasoturit ovat jatkaneet vetäytymistään Libyan pääkaupungin Tripolin etulinjasta, uutistoimistot kertovat.

Libyan al-Ahrar -televisiokanavan kuvissa aseistautuneet miehet nousivat venäläisiin Antonov 23 -kuljetuskoneisiin. Samanlaiset koneet laskeutuivat Bani Walidin kaupunkiin noin 145 kilometrin päähän Tripolista, uutissivusto Al Jazeera kertoi.

Venäläisten palkkasotilaat eivät siis sittenkään olisi onnistuneet keikauttamaan yli vuoden kestäneitä taisteluita Tripolista sotapäällikkö Khalifa Haftarin puolelle.

Tripolin hallituksen mukaan kaikkiaan noin ”1 500–1 600 palkkasoturia” olisi vedetty etulinjasta sunnuntaina ja maanantaina. Vetäytyminen alkoi sunnuntaina, jolloin seitsemän kuljetuskonetta laskeutui Bani Walidiin.

Ei ole tiedossa, onko joukot vedetty Libyasta kokonaan .

Vetäytyminen on isku sotapäällikkö Haftarille, joka on riippuvainen tukijoidensa joukoista ja rahoituksesta. Venäläisyhtiö Wagnerin sotilailla on arvioitu olevan suuri rooli Haftarin yrityksessä vallata Tripoli. Hyökkäys on ollut vastatuulessa jo ennen venäläisjoukkojen vetäytymistä, joten käänne saattaa olla merkittävä, jos Haftarin tukijat niin päättävät.

Libyan YK:n tunnustaman hallituksen joukot juhlivat voittamaansa taistelua lentokonehangaarin pääkaupungin Tripolin lähistöllä toukokuun 18. päivänä. Kuva: Mahmud Turkia / AFP

Libyassa on käynnissä osaksi sijaissota, jossa palkkasotilaat taistelevat palkkasotilaita vastaan. Molemmilla puolilla taistelee ainakin syyrialaisia sotilaita. Lisäksi palkkasotilaita on ainakin Venäjältä, Sudanista, Tšadista ja monista länsimaista.

Egyptin, Venäjän ja Arabiemiraattien tukema sotapäällikkö Haftar yrittää vallata pääkaupungin Tripolin YK:n tunnustamalta hallitukselta, jonka tärkein tukija on Turkki. Sotaan tammikuussa liittynyt Turkki on auttanut hallitusta kevään aikana varsinkin saavuttamallaan ilmaherruudella.

Yhdysvallat ja Britannia vaativat kaikki osapuolia lopettamaan taistelut.

Venäjä ei ole myöntänyt lähettäneensä joukkoja Libyaan, mutta YK vahvisti toukokuun alussa tiedot venäläisyhtiö Wagnerin organisoimista joukoista. YK:n arvion mukaan taistelijoita olisi noin 1 000–1 200. Operaation päärahoittaja on YK:n helmikuisen sisäisen raportin mukaan Arabiemiraatit.

Lue lisää: YK: Libyassa jopa 1 200 venäläisyhtiön palkkasotilasta – USA:n mukaan Venäjä auttaa Syyriaa siirtämään taistelijoita Libyaan

Tietoja Ryhmä Wagner -nimellä tunnetun palkka-armeijan osuudesta taisteluihin alkoi tulla runsas vuosi sitten pian sen jälkeen kun Haftar aloitti hyökkäyksensä Tripoliin.

Wagner-yhtiö siirsi joukkoja Libyaan vähän kerrallaan loppuvuodesta 2018 alkaen, jotta siirrot eivät herättäisi huomiota.

Wagner-joukkoja on taistellut aikaisemmin muun muassa Ukrainassa, ja yhtiön arvellaan olevan lähellä presidentti Vladimir Putinia. Wagnerin palkkasotilaiden avulla Venäjä voisi pitää viralliset luvut todellisia tappioita alempana Ukrainassa ja Syyriassa.

Venäjän epäillään käyttävän joukkoja myös esimerkiksi Afrikassa.

Lue lisää: Kuka murhasi heidät? Kolme venäläistä journalistia ammuttiin Keski-Afrikan tasavallassa kesällä 2018. Tutkimukset Afrikassa on lopetettu, eikä tapaus kiinnosta Venäjääkään.

Komentaja Khalifa Haftar aloitti hyökkäyksen Libyan tuolloista väliaikaishallintoa vastaan jo 2014. Hän saavutti myöhemmin voittoja onnistuneilla operaatioilla islamistijoukkoja vastaan. Keväällä 2019 Haftar yritti vallata pääkaupungin Tripolin, mutta hyökkäys pysähtyi Tripolin laitamille.

Haftar hallitsee Libyan itäosaa ja pinta-alaltaan suurinta osaa Libyasta. Hyökkäys on kuitenkin menettänyt liikevoimansa, ja Haftarin arveltiin olevan pulassa jo ennen Wagner-sotilaiden vetäytymistä.

Tripolin taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä, joista siviilejä on ainakin kymmeniä. Arviolta 200 000 ihmistä on paennut kodeistaan.

Harvaan asuttu öljyvaltio Libya on ollut kaaoksessa ja vailla keskushallintoa sen jälkeen kun diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin ja surmattiin 2011.