Toukokuun puolivälissä Amazonian alueen alkuperäiskansoja edustava Beto Marubo lähetti vetoomuksen ympäristöaiheisia uutisia julkaisevalle Mongabay-sivustolle.

Javarin laakson kansoja Amazonian sademetsäalueella edustava Marubo pyysi kansainväliseltä yhteisöltä apua, sillä hän pelkää koronaepidemian uhkaavan Brasilian alkuperäiskansojen olemassaoloa.

”Lähetämme SOS-viestin kaikille, jotka kuuntelevat – ja erityisesti heille, jotka ovat sellaisessa asemassa, että pystyvät painostamaan hallitustamme suojelemaan Brasilian alkuperäisasukkaita uudelta uhalta”, Marubo kirjoitti. ”Emme yleensä pyydä ulkopuolisilta apua, mutta korona-aikana emme tule selviämään ilman sitä.”

Marubo lähetti hätäviestinsä aikana, jolloin Etelä-Amerikan suurimmasta maasta Brasiliasta on tullut yksi koronapandemian keskuksista maailmalla.

Uusia hautoja kaivettiin hautausmaalle Amazonasin osavaltion pääkaupungissa Manausissa huhtikuun lopussa. Brasiliassa kuolee tällä hetkellä koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin enemmän ihmisiä päivittäin kuin missään toisessa maassa. Kuva: Michael Dantas / AFP

Viime perjantaina Brasilia ohitti Venäjän ja nousi toiseksi virustartuntojen listalla heti Yhdysvaltojen jälkeen. Maanantaihin mennessä Brasiliassa oli todettu lähes 375 000 koronavirustartuntaa, kun Yhdysvalloissa tartuntoja oli 1,6 miljoonaa.

Maanantaina Brasilia kiilasi Yhdysvaltojen ohi päivittäin koronavirukseen kuolevien ihmisten määrässä. Brasiliassa tilastoitiin vuorokaudessa 807 koronakuolemaa, kun Yhdysvalloissa kuolleita oli 620.

Todellinen tartuntatilanne voi olla vieläkin pahempi 210 miljoonan asukkaan maassa, sillä Brasiliassa ei tehdä virustestejä niin paljon kuin monessa muussa maassa. Toisaalta asukaslukuun suhteutettuna koronakuolemien määrä ei näyttäisi olevan Brasiliassa ainakaan vielä maailman huipputasoa.

Silti sairaaloiden teho-osastot ovat täyttyneet varsinkin Brasilian suurimmissa kaupungeissa. Jos tauti leviää suurkaupungeista pienemmille ja köyhemmille paikkakunnille, tilanteen pelätään muuttuvan katastrofaaliseksi, sillä syrjäseuduilla sairaaloissa on vähemmän tehohoitokapasiteettia.

Tilanteen vakavuuteen nähden Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on käyttäytynyt huolettomasti. Oikeistopopulistinen presidentti on suhtautunut jopa pilkallisesti tartuntojen ehkäisemiseen rajoitustoimin.

Vaikka epidemian huipun uskotaan olevan viikkojen päässä, Bolsonaro on vaatinut rajoitusten purkamista ja kehottanut kansalaisia kapinoimaan niitä osavaltioiden johtajia vastaan, jotka eivät presidentin tahdon mukaisesti ole halunneet purkaa koronarajoituksia.

Viimeksi viime viikonloppuna Bolsonaro liikkui ihmisten keskellä pääkaupungissa Brasíliassa ilman kasvonaamiota ja oli lähikontaktissa kannattajiinsa.

Bolsonaro on vähätellyt koronauhkaa koko kevään ajan. Huhtikuussa hän erotti hallituksensa terveysministerin Luiz Henrique Mandettan, joka oli julkisesti arvostellut Bolsonaron leväperäistä suhtautumista pandemiaan.

”Mandetta ajatteli terveyttä ja elämää. Minä ajattelen muutakin kuin elämää. Siihen sisältyvät myös talous ja työpaikat”, Bolsonaro kiteytti näkemyserot erottamansa ministerin kanssa.

Kun viikko myöhemmin koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti Brasiliassa viidentuhannen rajan, presidentti vaikutti yhä suhtautuvan asiaan niin kuin se ei hänelle kuuluisi.

”Entä sitten? Olen pahoillani, mutta mitä haluat minun tekevän asialle?” Bolsonaro kysyi toimittajalta.

Toukokuussa tartuntatilanne on kiihtynyt räjähdysmäisesti, ja nyt arvostettu lääketieteellinen lehti The Lancetkin pitää Bolsonaroa uhkana brasilialaisten terveydelle.

”Ehkä suurin uhka Brasilian covid-19-vastatoimille on presidentti Jair Bolsonaro”, lehti latasi pääkirjoituksessaan toukokuun alkupuolella.

Koronapotilaita oli tehohoidossa Gilberto Novaesin sairaalassa Manausissa viime viikolla. Kuva: Michael Dantas / AFP

Presidentti itse sysää vastuuta tilanteesta muiden syliin. Bolsonaron taktiikkana näyttää olevan se, että hän siirtää vastuuta koronatilanteen hoitamisesta osavaltioiden ja kaupunkien johtajille, sanoo Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyt maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.

”Hänen tavoitteenaan on se, että poliittinen lasku epidemiasta saataisiin enemmän osavaltion johtajille.”

Bolsonaro on sotilastaustainen oikeistopopulisti, joka tunnetaan räväköistä ja aggressiivisista näkemyksistään, jotka usein ovat tieteenvastaisia. Bolsonaro on esimerkiksi kutsunut koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia ”pikkuflunssaksi”.

Presidentin tyyli selittyy osin sillä, että hän imee vaikutteita Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista, Teivainen sanoo. Tammikuussa 2019 valtaan noussut Bolsonaro onkin saanut kansainvälisessä lehdistössä liikanimen ”tropiikin Trump”.

Trumpin esimerkkiä seuraten Bolsonaro on esimerkiksi korostanut hydroksiklorokiinin mahdollisuuksia koronatartuntojen ehkäisemisessä ja hoidossa. Lääkkeen tehosta ei ole tieteellistä näyttöä, ja sen käyttöön koronapotilailla voi liittyä myös vakavia sivuvaikutuksia.

Kun Bolsonaro vieraili maaliskuussa Trumpin huvilalla Floridan Mar-a-Lagossa, Trump kehui tv-kameroiden ääressä rakastavansa Bolsonaroa. Tuolloin vierailu nousi isoksi uutiseksi, koska Bolsonaron seurueen jäsenillä paljastui jälkikäteen koronavirustartuntoja. Tartuntojen vuoksi myös Bolsonaro ja Trump joutuivat koronatesteihin, jotka olivat kuitenkin negatiivisia.

Bolsonaro sysää vastuuta koronakriisistä osavaltioille, ja tämä taktiikka on synnyttänyt harvinaisen juovan liittovaltion johdon ja osavaltioiden johtajien välille. Tartuntojen ja kuolemien kiihtyvästä kasvusta huolimatta Bolsonaro on vaatinut rajoitteiden ja talouden avaamista, mutta monien osavaltioiden johtajat ovat kapinoineet vastaan.

”Yrittäjien kannustaminen avaamaan yrityksensä on vastuutonta”, Rio de Janeiron kuvernööri Wilson Witzel kirjoitti Twitterissä pari viikkoa sitten. ”Bolsonaro kävelee kohti kuilua ja haluaa viedä meidät kaikki mukanaan.”

Teivaisen mukaan osavaltioiden johtajien ja liittovaltion presidentin väliset jännitteet ovat ennennäkemättömiä Brasilian lähihistoriassa.

”Tilanne on ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen”, Teivainen sanoo.

Suojavarusteisiin pukeutuneet hautausmaatyöntekijät asettivat koronavirukseen kuolleen arkkua hautakoppiin Rio de Janeirossa Brasiliassa toukokuun alussa. Kuva: Carl de Souza / AFP

Koronatartuntojen räjähdysmäisellä kasvulla on ollut vaikutuksia Bolsonaron suosioon. Jopa liittolainen Yhdysvallat joutui tällä viikolla asettamaan Brasilialle matkustuskiellon. Valkoinen talo ei tarkemmin perustellut matkustuskieltoa, mutta se tulkittiin laajasti näpäytyksenä Bolsonarolle.

”Se murentaa Bolsonaron väitettä, että hänellä on läheiset suhteet Trumpiin, ja että Brasilia on nyt Yhdysvaltain etuoikeutettu liittolainen”, arvioi Creomar de Souza poliittisia riskejä analysoivasta brasilialaisesta Dharma Political Risk and Strategy -konsulttitoimistosta uutistoimisto Reutersille.

Bolsonaron koronapolitiikka voikin kehittyä hallitsemattomaksi riskiksi hänen poliittiselle uralleen. Myös kansalaisten luottamus presidenttiin on alkanut rakoilla.

Toukokuun puolivälissä tehdyn mielipidekyselyn mukaan 58 prosenttia vastaajista piti Bolsonaron pandemiatoimia joko huonoina tai erittäin huonoina, kertoo uutistoimisto AP. Vastaajista 21 prosenttia oli tyytyväisiä presidentin koronapolitiikkaan. Kyselyn mukaan luottamus osavaltion johtajiin oli huomattavasti suurempi.

Kun oikeistopopulistiksi ja jopa äärioikeistolaiseksi luonnehdittu Bolsonaro nousi Brasilian johtoon viime vuonna, häntä kannatettiin muuallakin kuin äärioikealla, sanoo professori Teivainen. Nyt myös brasilialainen sivistysporvaristo, joka aluksi hyväksyi Bolsonaron vaihtoehtona vasemmistolle, on alkanut karsastaa Bolsonaroa, hän sanoo.

Koronakriisin pahentuessa Bolsonaro on keskittynyt pelastamaan omaa ja lähipiirinsä poliittista uraa. Viime perjantaina poliittinen kriisi Bolsonaron ympärillä kiristyi, kun korkein oikeus julkaisi videon ministerikokouksesta huhtikuun lopulta. Videolla Bolsonaro sanoi alatyylistä kieltä käyttäen, että hänellä on oikeus erottaa poliiseja, jotka sekaantuvat hänen perheensä elämään.

Taustalla on liittovaltion käynnistämä tutkinta. Bolsonaron epäillään yrittäneen erottaa poliiseja, jotka tutkivat hänen lähipiiriinsä kuuluvien poliitikkojen epäiltyjä rikoksia. Bolsonaron poliitikkopoikaa, senaattori Flavio Bolsonaroa epäillään korruptiosta.

Koronakriisi yhdistettynä epäilyksiin vallan väärinkäytöstä on saanut Bolsonaron poliittiset vastustajat puhumaan entistä äänekkäämmin presidentin viraltapanoprosessista.

Presidentti Jair Bolsonaro tapasi kannattajiaan pääkaupungissa Brasíliassa. Kuva: Evaristo Sa / AFP

Kyse ei olisi ensimmäisestä kerrasta Brasilian poliittisessa historiassa, kun presidentti joutuu lähtemään. Bolsonaron edeltäjä Dilma Roussef pantiin viralta vuonna 2016. Roussefia edeltävä presidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai puolestaan pitkän vankilatuomion.

Aivan kuten Roussefin ja Silvan tapauksessa, myös Bolsonaroa vastaan nostetun tutkinnan taustalla on sama mies, huhtikuussa eronnut oikeusministeri Sérgio Moro.

Seuraavat vaalit on tarkoitus pitää Brasiliassa vasta vuonna 2022, eli poliittinen tilanne ei ole kuumentunut vielä ainakaan lähestyvien vaalien vuoksi. Bolsonaron poliittiseen tulevaisuuteen voi silti hyvinkin vaikuttaa se, miten pahaksi epidemia pääsee yltymään.

”Bolsonaro on leimautunut hällä väliä -linjan kannattajaksi. Jos epidemiatilanne pahenee Brasiliassa, niin todennäköisesti se heikentää Bolsonaron suosiota”, Teivainen sanoo.

”Juuri tämän vuoksi hän yrittää sysätä vastuuta tilanteesta osavaltiotasolle. Jos taas käy niin, että epidemia laantuu, niin silloin Bolsonaro voi sanoa, että minä olin oikeassa.”