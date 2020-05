Sanotaan, että yksi kuva voi valehdella enemmän kuin tuhat sanaa. Myös videokuvaa on mahdollista käyttää harhaanjohtavalla tavalla leikkaamalla sitä tarkoituksenmukaisesti.

Toisinaan videot voivat kuitenkin paljastaa viranomaisten väärinkäytöksiä tai jopa puhtaita sepitteitä.

Yhdysvalloissa on tällä viikolla herättänyt vilkasta keskustelua kaksi tapausta, joihin molempiin liittyy mustaihoinen mies ja rasismisyytökset.

Tapauksista vakavin on Minneapolisissa maanantaina tehty pidätys, joka lopulta johti neljän poliisin irtisanomiseen. Tapaus nostatti Yhdysvalloissa kohun, koska se toi jälleen kerran julkisuuteen sen, miten poliisit saattavat kohdella tummaihoisia epäiltyjä pidätystilanteessa.

Poliisit pidättivät tummaihoisen George Floydin viime maanantaina keskellä päivää. Floydin epäiltiin maksaneen ravintolalaskun väärennetyllä rahalla.

Poliisit pidätettyä Floydin he painoivat hänet mahalleen maahan. Floyd kuoli myöhemmin sairaalassa.

Poliisin oma raportti tapahtumista oli lyhyt ja ilmeisen siistitty versio. Raportin mukaan epäilty ”vaikutti olevan aineiden vaikutuksen alaisena”, hän ”vastusti fyysisesti viranomaisia” ja näytti saaneen ”sairaskohtauksen”, kertoo The New York Times -lehti.

Epäillyn kuoltua sosiaalisessa mediassa alkoi levitä video, joka antoi poliisin toiminnasta erilaisen kuvan. Videolla ei tosin näy pidätystilanteen alkuhetkiä.

Videonpätkässä valkoihoinen poliisi painaa polvellaan maassa makaavan Floydin niskaa useiden minuuttien ajan. Pidätetty valittaa toistuvasti, ettei hän pysty hengittämään ja pyytää poliisia lopettamaan.

Lopulta pidätetty menettää tajuntansa. Poliisit kääntelevät Floydin hervotonta ruumista kylkiasentoon.

Videolla kuuluu myös, kuinka sivustaseuraajat pyytävät poliisia lopettamaan ja keventämään otteitaan.

Pidätetyn miehen kuoleman ja videon synnyttämän kohun jälkeen liittovaltion poliisi FBI ryhtyi tutkimaan asiaa. Epäiltyä maahan painanut poliisi ja hänen kolme työtoveriaan erotettiin. Myös Minneapolisin pormestari joutui tuomitsemaan poliisien toiminnan.

”Se oli pahanilkistä. Sitä ei voi hyväksyä. Asiassa ei ole epäselvyyksiä”, pormestari Jacob Frey sanoi The New York Times -lehden mukaan.

Tapauksen johdosta mielenosoittajat kokoontuivat tiistaina Minneapolisiin osoittamaan mieltään mustien syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastaan. Tapahtumat toivat mieleen vuoden 2014, jolloin mustaihoisen Eric Garnerin kuolema pidätystilanteessa laukaisi päiväkausia jatkuneita mielenosoituksia.

Nyt Yhdysvalloissa keskustellaan siitä, mitä olisi tapahtunut, jos sivulliset eivät olisi videoineet pidätystilannetta. Ilman videoita poliisin epäammattimainen käytös tai asioiden peittely pidätyksen raportoinnissa eivät olisi välttämättä tulleet julki.

Kännykkäajalla poliisin väärinkäytösten julkituominen vaikuttaisikin olevan helpompaa kuin ennen. The New York Timesin mukaan videotaltioinnit ovat pelkästään tänä vuonna antaneet useissa tapauksissa erilaista tietoa kuin mitä viranomaisten raportit ovat kertoneet.

”On ollut jo riittävästi tapauksia ja todisteita, joiden perusteella poliisi jättää liian usein kertomatta totuuden siitä, mitä todella on tapahtunut”, kansalaisoikeusjuristi Nekima Levy Strong sanoi The New York Timesille.

”Ja yleisöllä on oikeus tietää totuus. Yleinen luottamus heikentyy, jos selviää, että poliisiviranomaiset peittelevät totuutta.”

Aina poliisi ei ole se taho, joka antaa tilanteesta virheellisen kuvan.

Kuluneella viikolla Yhdysvalloissa on synnyttänyt keskustelua toinen tapaus, jossa valkoihoinen nainen syytti ilmeisen perusteettomasti mustaihoista miestä uhkailusta New York Cityn Keskuspuistossa.

Kyseessä oli sinänsä harmittoman oloinen sananvaihto. Keskuspuistossa lintuja katselemassa ollut mustaihoinen Christian Cooper pyysi koiraa ulkoillutta valkoista naista kytkemään koiransa hihnaan.

Osapuolten välille syntyi kiistely, jonka Cooper tallensi kännykkäkameralla ja julkaisi videon myöhemmin sosiaalisessa mediassa.

Videolla nainen uhkaa soittaa poliisit paikalle.

”Aion kertoa heille, että afrikkalais-amerikkalainen mies uhkaa henkeäni”, nainen sanoo videolla.

Ja niin hän tekeekin. Videolla näkyy, kuinka nainen soittaa puhelimella poliisille ja kertoo hätääntyneellä äänellä: ”Täällä on afrikkalais-amerikkalainen mies. Olen Keskuspuistossa. Hän videoi minua ja uhkailee minua ja koiraani. Mies uhkaa minua Ramblessa (Keskuspuiston osa). Pyydän, lähettäkää poliisit välittömästi.”

Poliisit saapuivat paikalle hetken kuluttua, mutta ketään ei pidätetty eikä syytteitä nostettu.

Myöhemmin verkossa syntyi vilkasta keskustelua siitä, mitä Cooperille olisi tapahtunut, jos hän ei olisi taltioinut tapahtumia kännykälle.

Olisiko poliisi uskonut valkoista naista vai mustaihoista miestä?

Jopa New Yorkin pormestari Bill de Blasio otti kantaa tapaukseen Twitterissä. Hän tuomitsi naisen toiminnan ”selvänä rasismina”.

”Nainen soitti poliisille, koska kyseessä oli musta mies”, Blasio twiittasi. ”Vaikka hän itse oli se, joka rikkoi sääntöjä. Hän päätti, että mies on rikollinen, ja tiedämme miksi. Tällaiselle vihalle ei ole sijaa kaupungissamme.”

Kohun synnyttyä nainen pyysi julkisesti anteeksi, kiisti olevansa rasisti ja sanoi toimineensa pikaistuksissaan. Mutta koska tapaus oli jo synnyttänyt julkisen kohun, naisen työnantaja antoi hänelle potkut.

Molempiin tapauksiin liittyy Yhdysvalloissa räjähdysherkkä rotukysymys.

Minneapolisin tapauksessa ihmiset kysyvät, johtuivatko poliisin kovat otteet siitä, että Floyd oli musta mies.

New Yorkin tapauksessa kyse ei ollut ihmishengistä, mutta sekin olisi voinut johtaa vakavampiin lopputuloksiin, ellei Cooper olisi videoinut tilannetta.

Puolustusasianajaja Eliza Orlins sanoi The New York Timesille, että syyttömien pidättäminen vaikkapa vain yhdeksi päiväksi voi johtaa vakaviin seuraamuksiin – ihmiset voivat menettää esimerkiksi työpaikan, asunnon tai vaikkapa lastensa huoltajuuden pidätyksen vuoksi.

”Tässä ei ole kyse tästä yhdestä naisesta tai yhdestä tapauksesta – tämä on järjestelmänlaajuinen ongelma”, Orlins sanoi.