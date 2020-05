Hetken ajan Saarenmaa tunnettiin maailmalla ”koronasaarena”. Raunioiden sijaan saarelta löytyi helpottunut kunnanjohtaja, toiveikkaita yrittäjiä ja maalaiselämään kääriytyneitä paikallisia.

Julkaistu: 2:00

Saarenmaa

Viron suurimmalla saarella kevät on ehtinyt pidemmälle kuin Tallinnassa. Omenapuut ovat täydessä kukassa ja villinä kasvava karhunlaukka on parhaimmillaan.

Lapset leikkivät kunnan pääkaupungin Kuressaaren uuden keskusaukion suihkulähteissä. Kampaamojen varauslistat ovat täynnä asiakkaita, ihmiset tapaavat ystäviään terasseilla ja takapihoilla, teinit skeittaavat kaduilla ja lippalakkipäiset kundit ajelevat autoillaan pitkin kylää. Maskeja näkee vain harvoilla.

Ei uskoisi, että vielä kuukausi sitten tämä paikka oli yksi maailman koronakriisin keskipisteistä ja ankarien rajoitustoimien hiljentämä.

Elämän palaamista kaduille on työhuoneestaan Kuressaaren keskusaukion laidalta seurannut myös nuori kunnanjohtaja Madis Kallas, 39.

”Jokainen päivä on hiukan normaalimpi kuin edellinen. Sen näkee myös ihmisten huolissa. Kuukausi sitten ketään ei kiinnostanut missä kunnossa tiet ovat, nyt ihmiset ovat alkaneet taas valittaa tavallisista asioista”, Kallas puoliksi vitsailee.

Tunnelma on hieman haikea, sillä on hänen viimeinen perjantainsa kunnanjohtajana. Seuraavana keskiviikkona hän luopuu virastaan.

Se johtuu siitä, että jonkun oli otettava vastuu, Kallas sanoo.

Saarenmaan kunnanjohtaja Madis Kallas on tyytyväinen Viron hallituksen toimiin koronakriisin aikana. ”Presidentti ja pääministeri soittelivat harva se päivä kyselläkseen, miten Saarenmaalla menee ja millaista apua kaipaamme”, Kallas kertoo. Kuva: ALAR TRUU

Kaikki alkoi lentopallosta.

Lajiin suhtaudutaan Saarenmaalla intohimoisesti. Ottelua milanolaista joukkuetta vastaan odotettiin kiihkeästi.

Uutisia Italiassa jylläävästä viruksesta oli kuitenkin kantautunut Saarenmaan kunnanhallituksen korviin. Kunnanhallitus kysyi Viron terveysviranomaisten mielipidettä helmikuun lopussa. Voisiko joukkueen päästää saarelle?

Viron terveysviraston arvion mukaan joukkue voi tulla, kunhan hygieniatoimista pidetään kiinni. Terveysviraston hyväksymiskirjeen pohjalta kunnanhallitus päätti järjestää ottelun.

Kallas, kuten yli tuhat muutakin lentopallofania, oli katsomassa otteluita maaliskuun alkupuolella.

Moni paikalla ollut sairastui, ja levitti virusta edelleen.

Pari päivää otteluiden jälkeen saarella vietettiin kuohuviinifestivaaleja sekä naistenpäivää.

Ne kuohuviinikekkerit osoittautuivat kohtalokkaiksi saarenmaalaiselle Heidi Hansolle, 35. Mukaan tarttui karmea krapula ja koronavirus, Hanso vitsailee.

Hanso on yksi niistä 550 saarenmaalaisesta, joilla on tähän mennessä diagnosoitu koronavirustartunta. Hansolle tauti aiheutti yskää, keuhkoputkentulehduksen ja keuhkoklamydian aktivoitumisen.

Lisäksi maku- ja hajuaisti katosivat.

”Pystyin haukkaamaan valkosipulia kuin omenaa”, Hanso sanoo.

Saarenmaan tartuntaluku asukaslukuun verrattuna on yhä maailman korkein, noin 166 tartuntaa 10 000 asukasta kohden.

Se nosti pienen, noin 33 000 asukkaan saaren hetkeksi kansainvälisen huomion kohteeksi. Kansainvälinen media teki juttuja ”koronasaaresta”, kuten muun muassa BBC tarttuvasti asian ilmaisi.

Hetken aikaa tilanne näyttikin pahalta. Kuressaaren sairaalassa arvioitiin, että 1 000 saarelaista tarvitsisi sairaalahoitoa, ja että puolet saaren asukkaista olisi sairastunut tautiin. Puolustusvoimat rakensi pihalle kenttäsairaalan.

Luvut osoittautuivat onneksi reilusti yliarvioiduiksi. Kiireisimmillään sairaalassa hoidettiin yhtäaikaisesti 59 koronaviruspotilasta.

Nyt kenttäsairaala on purettu. Haastatteluhetkellä Kuressaaren sairaalassa hoitoa saa neljä koronaviruspotilasta.

Kunnassa ei ole todettu yhtäkään uutta tartuntaa yli viikkoon. Syksystä sairaalassa ei olla huolissaan.

”Tiedämme, että voimme hoitaa seuraavankin aallon. Henkilökunta on kokenutta ja tiedämme, miten hoidot toimivat”, sanoo sairaalan johtokunnan jäsen, ylilääkäri Edward Laane.

Kuressaaren sairaalan johtaja Märt Kõlli ja johtokunnan jäsen Edward Laane ovat luotsanneet pienen saaren terveydenhuoltojärjestelmää kriisin läpi. Kuva: ALAR TRUU

Sairaalan toiminta saa paikallisilta kiitosta. Sen he myös osoittivat kriisin aikana tuomalla sairaalalle ruokaa, juomaa ja lahjoituksia, joita tuli yhteensä yli 360 000 euron edestä.

Sairaalan johtaja Märt Kõlli sai juuri Kuressaaren kunniamitalin kiitokseksi työstään paikallissairaalan hyväksi.

Presidentti Kersti Kaljulaid ja pääministeri Jüri Ratas vierailivat juuri Saarenmaalla. Heidän kiitoksensa sairaalan henkilökunnalle tulivat tarpeeseen, johtokunnan jäsenet kertovat.

Toisaalta sairaalan sisällä on myös kuohunut. Kuressaaren sairaalan 24 henkilökunnan jäsentä lähetti kunnanhallitukselle toukokuun vaihteessa kirjeen, jossa vaadittiin Laanen eroa. Laanea syytetään kirjeessä muun muassa poissaoloista, tiedotuksen puutteesta henkilökunnalle, sekä henkilökunnan ja asiakkaiden potilastietojen luvattomasta lukemisesta.

Sairaalan johtokunta päätti antaa Laanen jatkaa tehtävässään.

Kuressaaren sairaalan johtokunnan jäsen, ylilääkäri Edward Laane on saanut kiitosta ja kritiikkiä toiminnastaan koronakriisin aikana. Kuva: ALAR TRUU

Sairaala teki nopeasti kehittyvässä tilanteessa paljon päätöksiä omin päin, ja joutui sen takia välillä myös kiistoihin maan ylempien terveysviranomaisten kanssa.

Kuressaaren sairaala esimerkiksi pisti heti epidemian alussa pystyyn drive-in -teltan koronavirustestejä varten. Terveysvirasto käski sairaalaa sulkemaan teltan.

Pari päivää myöhemmin terveysviranomaiset kopioivat toimintamallin muualle Viroon.

Kuressaaren sairaalan Facebook-sivusta tuli tunnettu infokanava koronaviruksesta tietoa etsiville. Senkin terveysviranomaiset olisivat halunneet hiljentää, Laane ja Kõlli kertovat.

On kriisi jättänyt jälkensäkin. Kolmasosa kaikista Virossa todetuista koronaviruksesta johtuvista kuolemantapauksista on tapahtunut Saarenmaalla.

Yksi menehtyneistä oli 53-vuotias sairaanhoitaja, joka työskenteli sairaalassa.

Virossa on käyty kitkerää keskustelua siitä, kenen vastuulla milanolaisen joukkueen päästäminen saarelle oli. Syytöksiä on lennellyt niin Terveysviraston kuin Saarenmaan kunnanhallituksenkin puoleen.

Sairastettuaan itse koronaviruksen ja saateltuaan kunnan läpi akuuteimman kriisin, kunnanjohtaja Madis Kallas ilmoitti huhtikuun 20. päivänä eroavansa tehtävästään.

Eropäätöksen jälkeen kunnanjohtajaan laskeutui rauha. Arvostelijat hiljenivät, paineet olivat poissa. Viimeisen kuukauden ajan hän on saanut keskittyä rauhassa työhönsä.

”Ihmismieli on niin kummallinen. Kymmenen sekuntia ennen eropäätöstä oloni oli täysin toisenlainen kuin kymmenen sekuntia päätöksen tekemisen jälkeen”, Kallas sanoo.

Kunnanjohtaja Madis Kallas on tyytyväinen kauteensa, joka alkoi vuonna 2018. Tehtävänä oli luoda uusi hallintojärjestelmä kuntaliitoksen läpikäyneelle saarelle, ja siinä tiimi on Kallaksen mielestä onnistunut. Kuva: ALAR TRUU

Yleinen mielipide Saarenmaalla tuntuu olevan, että Kallas teki oikean päätöksen jättäessään paikkansa. Kukaan muu Virossa ei ole yhtä selkeästi ilmoittanut kantavansa vastuuta kriisin hoitamisesta, paikalliset sanovat.

Päätöstä pidetään myös poliittisesti ovelana vetona. Suoraselkäisyys saatetaan palkita vuoden 2021 paikallisvaaleissa.

Toisaalta nyt kriisin jälkien hoitaminen, kuten talousvaikeuksien selvittely jää Kallaksen seuraajan harteille.

Tomaatteja, yrttejä, chilejä, kurpitsaa. Puutarhuri Anu Hansenin kasvihuoneista löytyy taimia täyttämään kaikki kotipuutarhurin unelmat.

Hän on järjestänyt tilallaan pienen myyntitapahtuman. Hansen itse myy taimia, ja muutamat paikalliset kaupittelevat kukkia, säilöttyä kalaa, käsitöitä ja itsetehtyä jäätelöä.

”Kyllä tästä tulee kevyempi olo. Ihmiset ovat istuneet kodeissaan pitkän aikaa, heillä on selvästi ollut ikävä yhteen kokoontumista”, Hansen sanoo.

Hansenin oma karanteeniaika sujui valtavan mukavasti.

”Täällä minä puuhastelin taimien kanssa, radio päällä ja kahvikuppi vieressä”, Hansen kertoo.

Tuttu tarina Saarenmaalla. Valtaosa saarelaisista asuu väljästi omakotitaloissa. Tiukan karanteenin aikana on ollut aikaa laittaa kotia ja pihaa kuntoon.

Puutarhuri Anu Hansen järjesti tiluksillaan myyntitapahtuman, jotta ihmiset pääsisivät viimein tapaamaan toisiaan pitkän kököttämisen jälkeen. Kuva: ALAR TRUU

Saarenmaalainen Riina Hansen (oik.) ei saanut nähdä Tallinnassa asuvaa tytärtään Kristiinaa ja tyttärentytärtä Martaa pariin kuukauteen saarten erityisrajoitusten takia. Kuva: ALAR TRUU

Eräs kukkamyyjä kertoi koronavirustartunnan saaneelle Heidi Hansolle, että normaalisti hän tekee suurimman myyntinsä toukokuussa. Tänä vuonna kaikki kukat oli kuitenkin myyty jo huhtikuun alussa.

Ihmiset ovat jonottaneet kesäkanoja ja pistäneet kasvihuoneita pystyyn, Hanso kertoo. Nettipalstat ovat olleet täynnä kaupunkilaisten kyselyitä maatilan vuokraamisesta. Monet lähtivät mökeille jo aikaisin keväällä, kun lasten ei tarvinnut mennä kouluun.

”Maalaiselämä on noussut uuteen kukoistukseen kriisin myötä”, Hanso sanoo. ”Itse olisin ainakin tullut hulluksi, jos minun olisi pitänyt olla lasten kanssa tiukassa karanteenissa kaksiossa tai kolmiossa kaupungissa.”

Sairastumisensa jälkeen tv-juontajana ja toimittajana työskentelevä Heidi Hanso piti Postimees-konsernille kolmen viikon ajan karanteeniblogia.

Blogi keräsi parhaimmillaan yli puoli miljoonaa lukijaa. Oireittensa ja paranemisprosessinsa lisäksi Hanso esitteli lukijoille elämää Pajuvärava-nimisellä maatilallaan.

Noin satavuotias tila on tunnettu tv-ohjelmasta, jonka Hanso teki neljä vuotta sitten, kun hän erosi miesystävästään ja muutti tilalle.

Hanson ja hänen kahden lapsensa, Uman, kohta 10, ja Rajun, 7, lisäksi tilalla asuu muun muassa neljä hevosta, lammaslauma, kolme koiraa, paljon erilaisia kanoja, ankkoja ja hanhia, kaneja, marsuja, matelijoita, kaksi pesukarhua sekä kaksi ihmisrakasta kalkkunaa, jotka vaeltavat pihamaalla kuin valkeat avaruusalukset.

Iso osa eläimistä elää täysin vapaana, sulassa sovussa keskenään. Välillä kettu ottaa veronsa, mutta se on hinta utooppisesta yhteiselosta.

Heidi Hanso pitää kesäisin maatilallaan kierroksia, joilla hän esittelee maatilan eläimiä, kertoo niiden hoidosta ja antaa ihmisten halailla ja taputella niitä. ”Tämä on tällainen Peppi Pitkätossun tila”, Hanso kuvailee. Kuva: ALAR TRUU

Pajuvärava-tilan pihamaalla seikkailee myös riikinkukkoja. Kuva: ALAR TRUU

Saarenmaalainen vaikuttaja ja tv-toimittaja Heidi Hanso (vas.) sairastui koronavirukseen ja antoi sille kasvot kolme viikkoa kestäneessä karanteeniblogissa, jossa hän kertoi taudin etenemisestä. Samalla hän kertoi elämästä maalla ja neuvoi lukijoita muun muassa kuivakalan tekemisessä. Kuva: Alar Truu

Maatilan uusimpiin asukkaisiin kuuluva paimenkoira Süstik pääsi ensimmäistä kertaa hevosen selkään. Süstikistä Hanso suunnittelee kettuvahtia. Vuosittain parikymmentä lintua menee tilalla ketun kitaan. Kuva: ALAR TRUU

Tämän kaiken Hanso hoiti itsekseen koronaviruksen jyllätessä kehossa. Blogiin hän muun muassa kuvasi videon, jossa hän opettaa suolaamaan kuivakalaa. Polttopuiden poimimista ja hakkaamista Hanso katuu.

”Ensi kerralla osaisin kyllä levätä ja pyytää apua”, Hanso sanoo nyt.

Näin jälkikäteen Hanso näkee koronakriisissä paljon hyvää. Se paljasti yhteiskunnan heikot kohdat, ja antoi ihmisille mahdollisuuden miettiä, mikä omassa elämässä on tärkeää.

Henkilökohtaisesti Hanso kokee tulleensa kriisin aikana lähemmäksi omia lapsiaan, ja lisäksi hän sai tehtyä tilalla paljon sellaisia töitä, joille on ollut vaikea löytää aikaa.

Lisäksi hän on kovin ylpeä kanssasaarelaisistaan, jotka yhdessä auttoivat toisiaan vaikean ajan läpi.

Pahimman kriisin ajaksi Viron saaret pistettiin säppiin. Kaikki ei-välttämätön työ saarilla kiellettiin moneksi viikoksi, eikä mantereen ja saarten väliä saanut kulkea kuin erityisluvalla.

Vanhemman polven ihmisille ankarat rajoitukset toivat mieleen neuvostoajat. Silloinkin Saarenmaa oli suljettu saari, johon ei ollut asiaa ilman lupaa.

Koronakriisi on kurittanut erityisesti pienyrittäjiä ja käsityöläisiä, joita Saarenmaalla on runsaasti.

Yli sadasta paikallisesta yrityksestä koostuva Ehtne Saarenmaa -ryhmä pisti nopeasti verkkokaupan pystyyn saarenmaalaisten tuotteiden myymiseksi. Niitä sai tilattua vaikka kotiovelle kannettuna.

Sivun myydyin tuote on ollut etikanvalmistaja Wöselin hunaja-omenasiiderietikkaseos, joka on maustettu inkiväärillä ja sitruunalla. Katrin Sagur ja Taavi Sepp valmistavat sitä kahdestaan käsin.

Maaliskuussa ja huhtikuussa kauppa kävi upeasti, pariskunta kertoo. Virolaiset halusivat tukea paikallisia tuottajia, kuten monissa muissakin maissa. Toukokuussa myynti on hiljentynyt huomattavasti.

He arvioivat sen johtuvan osittain siitä, että koronakriisin synnyttämä solidaarisuus on palanut loppuun, kun tautitilanne on helpottanut.

Katrin Sagur ja Taavi Sepp valmistavat käsityönä omenasiiderietikkaa Saarenmaalla. Terveellisenä pidettyä etikka myi koronaepidemian huippuhetkinä kuin häkä, pariskunta kertoo. Kuva: ALAR TRUU

Juuri ennen kriisin puhkeamista Sagur ja Sepp vuokrasivat Kuressaaren pääkadulta liiketilan. Tarkoituksena oli perustaa sinne ravintola ja virolaisia gourmet-tuotteita myyvä puoti.

Samalla Sagur jätti työpaikkansa kunnalla ryhtyäkseen kokopäiväiseksi yrittäjäksi, vain kolme päivää ennen kuin maahan julistettiin poikkeustila.

Nyt ravintolasuunnitelmia on lykätty. Seinissä on uutta maalia, mutta toistaiseksi tila on vielä tyhjä.

Eivät Sagur ja Sepp toimettomia ole olleet: he ovat keskittyneet markkinoinnin kohentamiseen ja uusien tuotteiden, kuten etikkashottien kehittämiseen.

Huolet eivät ole ohi. Saarenmaa elää kesäisin turismista. Nyt suuret kesätapahtumat ja festivaalit, joilta yrittäjät olisivat tavallisesti tilinsä keränneet, on peruttu.

Paikalliset toivovat, että virolaiset itse pelastavat turismisektorin yritykset matkailemalla ahkerasti kotimaassa.

”Suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaasti. Jos teemme töitä tarpeeksi lujasti, selviämme kyllä”, Sepp sanoo saarenmaalaiseen tyyliin.

Saarenmaa on monien suomalaisten loma- ja mökkeilykohde. Heiltäkin on ollut saarelle pääsy kielletty, ellei virallinen osoite tai työpaikka ole löytynyt Virosta.

Hannele Vuorinen, 70, on puolisonsa Auliksen, 72, kanssa viettänyt jo lähes 20 vuoden ajan noin kahdeksan kuukautta vuodesta Saarenmaalla. Viimeiset 15 vuotta he ovat pyörittäneet saarella majataloja.

Tänä keväänä pariskunta ei kuitenkaan ole päässyt saarelle, koska yritys on rekisteröity Suomeen, ja he ovat myös kirjoilla Suomessa. Edessä on ensimmäinen kesäloma ties kuinka pitkään aikaan.

Vuorisen mielestä se on merkki. Nyt on aika pistää Haikaranpesä ja Pärnän talo myyntiin ja lähteä uuteen suuntaan.

”Hitsi vie, kun ei omalle työmaalle pääse. Kyllä siitä tulee sellainen olo, että pistää kintaat naulaan”, Vuorinen sanoo.

On hän lopettamista miettinyt jo jonkin aikaa. Emännöinti on hauskaa, mutta esimerkiksi viime vuoden aikana Vuorinen kestitsi yhteensä 2 240 asiakasta. Ei se ole eläkeläisen puuhaa, Vuorinen tuumaa. Olisi jo korkea aika siirtyä vapaaherrattareksi.

Pariskunta voisi majatalojen myymisen jälkeen keskittyä kolmannen saarenmaalaisen tilansa, Lilla Villan kunnostamiseen. Paikalliset kutsuvat sitä Kummituslinnaksi.

”Tai sitten me ostetaan asuntoauto, ja lähdetään Itävallan alpeille tai Norjaan. On tuota merta tullut katsottua, seuraavaksi voisi katsella vaikka kiviä”, Vuorinen sanoo.

Ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluva pariskunta on nauttinut nyt olostaan Loimaalla, missä he ovat voineet hidastaa tahtia ja ihastella metsän eläinten liikkeitä kotipihalta käsin.

”En ole hiukkaakaan katkera tästä kriisistä. Tämä on sitä elämää!”

Saarenmaalta Vuorinen sanoo kaipaavansa ystävien lisäksi kasvimaan laittoa. Tänä vuonna ei pääse kasvattamaan perunaa, tomaattia, porkkanaa tai punajuurta, Vuorinen luettelee.

”Maat on mahona, paitsi mansikkapenkin ystäväni kävi laittamassa kuntoon”, Vuorinen sanoo.

Kesäsesonki oli Haikaranpesässä jo lähes täyteen varattu, mutta nyt kaikki on peruttu. Vuorinen on pistänyt nettivaraukset kiinni lokakuun loppuun asti.

Heinäkuussa Vuorinen toivoo silti pääsevänsä saarelle, sillä silloin Haikaranpesään on tulossa tuttu metsästysporukka.

Vanhojen asiakkaiden kanssa työskentely on mukavaa. Sitä tietää, kuka haluaa mihinkin aikaan saunoa, tai millaiset aamiaismunat kullekin kelpaavat.

Hannele ja Aulis Vuorisen pyörittämä majatalo Haikaranpesä on tänä keväänä ollut tyhjillään. Vain kaksi tuttua latvialaista kalastajaa on käynyt vierailulla. Koronakriisi antoi viimeisen silauksen Hannele Vuorisen päätökselle: nyt on aika Haikaranpesän vaihtaa emäntää. Kuva: ALAR TRUU

Madis Kallas aikoo viettää viimeisen viikonloppunsa kunnanjohtajana lupaustansa lunastaen.

Aloittaessaan kunnanjohtajana Kallas nimittäin vannoi, että hän aikoo käydä kaikissa Saarenmaan 427 kylässä.

Kahdessa ja puolessa vuodessa Kallas on käynyt niistä 370:ssä. Viikonlopun aikana hän siis kiertää vielä noin 50 kylää. Pelkkä läpiajo ei riitä. Kallas aikoo nousta autosta ylös ja seistä omilla jaloillaan jokaisessa kylässä.

Kunnallisvaaleista kysyttäessä Kallas hymyilee hieman ja sanoo, että luultavasti lähtee ehdolle.

Mutta sellaisista ei vielä tiedä. Seuraavaksi on edessä kesäloma, kenties jopa kolmen kuukauden pituinen.

Lopuksi hän toivoo suomalaisten löytävän takaisin saarelle.

”Kaikki on taas hyvin, ei tätä paikkaa tarvitse pelätä. Saarenmaa on yhä Saarenmaa. Vain kunnanjohtaja on eri.”