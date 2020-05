Venäjällä ynnäillään nyt, millaisia taloudellisia vaikutuksia koronaviruksella ja sen vuoksi asetetuilla rajoituksilla on.

Yhden ryhmän tukala tilanne kuitenkin tiedetään jo varmasti.

Venäjällä on noin 10 miljoonaa pääosin Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista lähtenyttä siirtotyöläistä. Nyt heistä valtaosa on vailla töitä ja tuloja.

”60 prosenttia siirtolaisista on kertonut meille, ettei voi maksaa vuokraansa. Yli 40 prosenttia sanoo, ettei ole varaa ruokaan”, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Venäjän-päällikkö Abdusattor Jesojev tiedotti aiemmin toukokuussa.

Valtaosa siirtolaisista on kolmesta köyhästä Keski-Aasian maasta: Kirgisiasta, Tadžikistanista ja Uzbekistanista.

Venäjällä on uutisoitu heistä monen pyrkineen kotiin. Viestimet ovat kertoneet Venäjän ja Kazakstanin rajalle ja lentokentille jumiin jääneistä siirtolaisista.

Määrässä ei kuitenkaan ole juuri näkynyt muutosta, sanoo Siirtotyöläisten liiton puheenjohtaja Vadim Koženov HS:lle.

”Kuvitelkaa vaikka, mitä tarkoittaisi 10 prosentin kotiuttaminen. Miljoonaa siirtolaista. Kuinka monta lentokonetta tarvittaisiin miljoonan ihmisen siirtämiseen?” Koženov kysyy.

Keskiaasialaiset siirtotyöläiset ovat työskennelleet erityisesti rakennuksilla ja palvelualalla.

”Moskovaa kutsutaan ihan oikeutetusti palveluiden pääkaupungiksi, kuten New Yorkia liike-elämän pääkaupungiksi, Pariisia muodin ja Roomaa romantiikan. Missään ei ole yhtä tasokasta, nopeaa ja vuorokauden ympäri toimivaa palvelualaa kuin Moskovassa”, Koženov sanoo.

”Täällä voi tilata aamukolmelta betonia ja se tuodaan.”

Keskiaasialaisia siirtotyöläisiä parakkikylässä Moskovan ulkopuolella. Monet siirtotyöläiset asuvat ahtaissa yhteismajoituksissa, minkä on pelätty levittävän koronavirusta. Kuva: Maksim Šemetov / Reuters

Palvelut pyörivät pitkälti pienipalkkaisten siirtolaisten varassa. Niin myös rakennustyömaat, jotka ovat hiljalleen taas käynnistyneet.

”Kaupunkien kehityksen ja halvan työvoiman käytön välillä on Venäjällä selvä yhteys. Venäjä on siinä mielessä täysin globalisoitunut, vaikka näihin maihin onkin neuvostoajan vuoksi erityislinkki”, sanoo Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Anna-Liisa Heusala, joka on tutkinut keskiaasialaisia siirtolaisia Venäjällä.

Nyt monet ovat siis pulassa. Avustusjärjestöt ovat antaneet ruoka-apua, ja Koženovin mukaan siirtolaiset myös auttavat toisiaan. Venäjä on myös antanut helpotuksia työlupien uusimiseen.

Vielä on kuitenkin aikaista sanoa, kuinka monelle löytyy tulevaisuudessa töitä. Venäjän talouden arvioidaan supistuvan tänä vuonna ainakin 5–6 prosenttia, ja erityisen kova isku kohdistuu palvelusektorille.

Venäjän keskiaasialaisten siirtotyöläisten tilannetta seurataan nyt laajalti. Suomenkin viranomaiset ovat pelänneet, että pahimmillaan keskiaasialaisia siirtolaisia voisi alkaa pyrkiä Suomeen pakolaisiksi. Se tosin edellyttäisi Venäjän viranomaisten apua.

Päähuoli liittyy Keski-Aasiaan. Siirtolaisten lähettämät rahat ovat köyhille maille tärkeitä. Maailmanpankin mukaan rahalähetykset vastaavat 31,3 prosenttia Tadžikistanin ja 32,9 prosenttia Kirgisian bruttokansantuotteesta.

Nyt nämä rahalähetykset ovat pienentyneet selvästi ja osin loppuneet.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM varoittikin aiemmin toukokuussa, että miljoonat perheet ovat Keski-Aasiassa vaarassa ajautua äärimmäiseen köyhyyteen.

Toinen huoli liittyy Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen vakauteen. Ne sijaitsevat tärkeällä paikalla Afganistanin naapurissa.

”Valtaosa Venäjälle tulevista siirtolaisista on alle 30-vuotiaita miehiä eli hyvin nuorta väestöä. Toki pysyvästikin asettuneita on, mutta työskentely on enemmän kausiluontoista”, Heusala sanoo.

Köyhille Keski-Aasian maille siirtolaisuus onkin eräänlainen varaventtiili. IOM varoitti, että tilanne voi johtaa Keski-Aasiassa levottomuuksiin. Levottomuuksien uhka voi kasvaa, mikäli sadat tuhannet nuoret miehet palaavat työttömyyteen ja köyhyyteen kotiin.

Varsinkin itsevaltaisten Tadžikistanin ja Uzbekistanin johto on korostanut islamistien uhkaa ja perustellut kovia otteitaan sillä. Terroristijärjestö Isis onnistuikin rekrytoimaan paljon ihmisiä Keski-Aasiassa.

Kriitikoiden mukaan itsevaltaiset järjestelmät, viranomaisten kovat otteet, korruptio ja yhteiskunnallinen epätasa-arvo helpottavat islamistien propagandaa.