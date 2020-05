Uuden sukupolven mobiiliverkko 5g:n terveellisyys on epäilyttänyt ympäri Eurooppaa aivan kuten aiemmin epäilyttivät 3g ja 4g. Jotkut olettavat, että 5g-verkosta aiheutuu säteilyä, joka saattaisi joissain olosuhteissa olla ihmisille haitaksi.

Viimeksi alkuviikosta Hollannissa tuomioistuin hylkäsi kanteen, jolla 5g:n vastustajat yrittivät estää valtiota jatkamasta 5g-verkon taajuushuutokauppaa.

Ihmiset ovat kokeneet saavansa verkosta oireita ja arvelevat niiden olevan säteilyperäisiä. Vastustajat haluavat, että tieteen pitää ensin osoittaa aukottomasti, että mobiiliverkot ovat turvallisia. Heille ei riitä se, että tiede ei toistaiseksi ole pystynyt osoittamaan, että ne olisivat erityisen vaarallisia.

Vastustajat turvautuvat monenlaisiin keinoihin. Koronaviruspandemian aikana levinneet salaliittoteoriat ovat saaneet oman käden oikeudesta kiinnostuneet sytyttämään tukiasemia palamaan.

Koska moni 5g:ta terveyssyistä vastustava kokee, ettei tule kuulluksi, auttavia käsiä saattaa hakeutua pelkäävien lompakolle.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo brittiyhtiöstä, joka lupaa verkkosivuillaan, että sen myymä USB-tikku eli tietokoneeseen liitettävä erillinen massamuisti harmonisoi haitallisen säteilyn ja suojaa tällä tavoin 5g:n aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Tikku käyttää ”ainutlaatuista holografista nanokerroskatalyyttitekniikkaa”, sivuilla lukee. Tikun kerrotaan harmonisoivan 5g-säteilyn elämälle ystävälliseksi säteilyksi, sillä sivujen mukaan se palauttaa ”atomien koherenssin ja kiinteyden” kvanttioskillaation avulla.

Sivuilla lasinen tikku maksoi torstaina 28. toukokuuta 283 Englannin puntaa eli 316 euroa. 893 eurolla saisi kolme tikkua: punaisen, keltaisen ja liilan. BBC:n mukaan mielenkiinto ihmetikkua kohtaan heräsi, kun Glastonburyn kaupunginvaltuustossa suositeltiin sitä. Valtuustolla on oma 5g-työryhmä, joka on vaatinut selvittämään uuden mobiiliverkon haittoja. Yksi työryhmän jäsenistä sanoi, että 5Gbioshield-niminen tikku oli osoittautunut hyödylliseksi.

Sivuilla etunimillä esitetyt käyttäjät kertovat kokemuksistaan. Näin kuvailee Cathy:

”Käytännöllisesti katsoen heti, kun olin laittanut tikun kannettavaani, tunsin korkeamman tietoisuuden tason huokuvan lävitseni. Kyyneleet valuivat pitkin poskiani, ei surusta tai pettymyksestä, vaan ne vain alkoivat valua.”

Tietoturvayhtiö Pentest Partners tutustui ihmetikkuun ja julkaisi raporttinsa sivuillaan. Yhtiö halusi selvittää takaisinmallinnukseksi kutsutulla menetelmällä, miten tikku toimii. Käytännössä takaisinmallinnus tarkoittaa tietoturvatutkijoiden kesken sitä, että kaikki mahdollinen puretaan osiin. Tämä koskee myös tietokoneohjelmia ja niiden koodia.

Kuva: Kuvakaappaus 5gbioshield.com-sivuilta.

Muistitikun muisti on 128 megatavua. Tikun sisällä on pdf-muodossa tietoja tikusta. Käytännössä se sisälsi ainakin kysymyksiä ja vastauksia -osion tikkua käsittelevältä nettisivuilta. Kysymyksissä ja vastauksissa esimerkiksi luvataan, ettei seinien paksuus vaikuta tikun toimintaan ja luvattiin, että tikku on päällä, vaikka siinä ei palaisi valo ja tietokone olisi suljettu.

Tikun ominaisuudet-valikosta löytyy usein lisätietoa valmistajasta, mutta ei 5gbioshield-tikun kohdalla. Pentest partnersin mukaan oletustiedot ovat yleensä merkki halpavalmisteisesta massamuistista.

Sitten tietoturvatutkijat ryhtyivät purkamaan tikkua. Lasisessa osassa ei ollut mitään ylimääräistä, mutta liittimen suojan päällä oli tarra. Siltä varalta että tarra olisi sisältänyt jotain herkkää teknologiaa, tutkijat poistivat sen varovasti pinseteillä.

Se oli pelkkä tarra.

”Emme pysty päättelemään, etteikö tällä tarralla olisi lisäominaisuuksia, joita ei ole vielä käytössä missään muualla maailmassa, mutta luotamme siihen, että te teette asiasta omat johtopäätöksenne itse”, raportin laatineet Ken Munro ja Phil Eveleigh kirjoittavat.

Kolmesataa euroa tarrasta ja pienestä muistitikusta kuulostaa aika paljolta.

BBC kysyi asiasta yhtiöltä, joka 5g:n torjuntaa lupailevia tuotteita myy.

Yhtiön edustajan mukaan hinta ei ole liian korkea, sillä BBC:n ja Pentest Partnersin selvityksissä ei ole tutkittu tarpeeksi taustatietoa. Lisäksi myös immateriaalioikeuksilla on yhtiön edustajan mukaan hintansa.

Yhtiön johtaja Anna Grochowalska sanoi BBC:lle, ettei yhtiö valmista tikkuja itse, vaikka on ainoa maailmassa joka niitä myy. Immortalis-yhtiön johtaja vetosi myös, että heillä on paljon taustatietoja.

”Meillä on huomattavasti teknistä tietoa ja taustaksi paljon historiallista taustatyötä”, Grochowalska sanoi.

”Ymmärrettävistä syistä emme voi jakaa luottamuksellisia tietojamme kolmansien osapuolien kanssa.”