Brittipolitiikkaa hallitsee parhaillaan yksi kysymys, johon kukaan ei tunnu löytävän tyydyttävää vastausta:

Miksi ihmeessä pääministeri Boris Johnson suojelee yhä kiisteltyä erityisavustajaansa Dominic Cummingsia, vaikka kohu syö kovaa vauhtia sekä Johnsonin että konservatiivihallituksen suosiota?

Uskollisuuden hinta on kova. Johnsonin konservatiivien suosio työväenpuolueeseen verrattuna on kärsinyt isoimman lyhyen aikavälin pudotuksen kymmeneen vuoteen. Kannatuksen mittautti The Times -lehti.

Normaalimaailmassa pääministerin neuvonantaja saa potkut, jos hänestä tulee taakka.

Tämä sääntö ei näytä koskevan avustaja Cummingsia.

Cummings rikkoi keväällä Britannian tiukkoja koronarajoituksia autoilemalla perheineen Koillis-Englantiin. Hän jäi siitä kiinni ja nousi useaksi päiväksi etusivun uutiseksi.

Kansa kohahti, sillä kohu koetteli oikeustajua: eliitille on yhdet säännöt ja tavallisille äänestäjille toiset. Cummingsia ja Johnsonia ryöpyttivät brittilehdet niin vasemmalta kuin oikealtakin.

Närkästyksestä huolimatta pääministeri seisoo yhä avustajansa takana – tai ihmiskilpenä tämän edessä, aina tilanteesta ja näkökulmasta riippuen. Maanantai-iltana Johnson antoi Cummingsin pitää jopa oman tiedotustilaisuuden pääministerin virka-asunnon puutarhassa.

Mikä Cummingsissa on niin ihmeellistä ja tärkeää, että hänestä ei voi luopua?

Vastauksen tähän tietää vain Boris Johnson itse.

Spekulointia sen sijaan riittää. Yleisen tulkinnan mukaan Johnson on isojen linjojen showmies, jonka asiaosaaminen on pintapuolista. Siksi hän tarvitsee rinnalleen ”aivot” hallitsemaan yksityiskohtia ja hoitamaan strategista ajattelua.

Kuvaajat piirittivät Boris Johnsonin erityisavustajaa Dominic Cummingsia tämän talon edustalla Lontoossa keskiviikkona. Kuva: HANNAH MCKAY / Reuters

Asetelmassa on jotain samaa kuin lausahduksessa, jonka opetusministerinä 1990-luvun alussa toimineen Riitta Uosukaisen kerrotaan tokaisseen avustajalleen: ”Johda sie, mie hurmaan.”

Cummings oli myös yksi Britannian EU-eron eli brexitin taustapiruista. Sekin palvelee nyt Johnsonia, joka yrittää edistää vaikean ja kivuliaan brexit-prosessin seuraavaa vaihetta.

Keskiviikkona Johnson oli kuultavana parlamentin alahuoneen komiteassa, jossa kansanedustajat kovistelivat pääministeriä Cummingsista ja koronavirustilanteesta.

Kuvaavaa on, että vajaan parin tunnin videokuuleminen alkoi juuri Cummings-kysymyksillä.

Johnson yritti vältellä pommitusta parhaansa mukaan. Kerta toisensa jälkeen hän kehotti ”siirtymään asiassa jo eteenpäin”. Hän ei suostu aloittamaan Cummings-kohusta myöskään tutkintaa.

Pääministeri Boris Johnson oli kansanedustajien kuultavana keskiviikkona. Valiokunnan kokous pidettiin videon välityksellä. Kuva: Andrew Parsons/10 Downing Street

Parlamentaarikkoja vastaukset eivät tyydyttäneet. Syykin on selvä.

Cummingsin antama esimerkki tarkoittaa käytännössä sitä, että koronarajoitusten painoarvo heikkenee. Moni voi ajatella, että ”miksi minun pitäisi noudattaa määräyksiä, jos Cummingsinkaan ei tarvitse?”.

Lehtitietojen mukaan Cummingsia on jo alettu käyttää tekosyynä, kun poliisi on huomauttanut yleisölle koronarajoitusten rikkomisesta. You Gov -mielipidemittausyhtiön tuoreen kyselyn mukaan peräti 70 prosenttia äänestäjistä uskoo, että hallituksen koronaviestin perillemeno on jatkossa entistä vaikeampaa.

Pääministerin kohuttu erityisavustaja Dominic Cummings Lontoon-kotinsa edustalla torstaina. Kuva: HENRY NICHOLLS / Reuters

Tämä taas on huono uutinen terveyden ja turvallisuuden kannalta.

Johnsonin konservatiivihallitus on juuri käynnistämässä koronarajoitusten vaiheittaista purkamista. Varovaisuuteen on enemmän kuin aihetta, sillä Britannian koronauhritilanne on Euroopan pahin.

Britannian terveysministeriön keskiviikkoisten lukujen mukaan covid-19-tautiin on kuollut jo ainakin 37 460 ihmistä. Lukema sisältää kuitenkin vain testatut. Financial Times -lehden analyysin mukaan oikea tilanne on paljon pahempi: kuolinuhreja on jo noin 60 000.

Cummingsin tapaus merkitsee myös ensimmäistä isoa poliittista kolhua Johnsonille tämän pääministerikaudella.

Yksi: konservatiivienkin kannatusluvut tulevat alas, kun tarpeeksi monen oikeustaju joutuu tarpeeksi kovalla koetukselle.

Kaksi: pääministeri ei ole enää pyhä ja koskematon edes konservatiivipuolueen sisällä. Jo yli 60 Johnsonin omaa kansanedustajaa on ilmaissut närkästyksensä Cummings-kohun johdosta, The Guardian -lehti laski keskiviikkona.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Johnsonin arvostelu on omillekin entistä helpompaa.

Hieman yllättävää on sen sijaan se, kuka ei hyökkää täydellä teholla pääministerin kimppuun: oppositiojohtaja eli työväenpuolueen Keir Starmer. Hän näyttää antavan Johnsonille jopa pienoista tausta-apua.

Toki Starmer tuomitsee torstaisessa kirjoituksessaan Daily Mirror -sanomalehdessä niin Cummingsin kuin Johnsoninkin toiminnan. Sääntöjä rikottiin, mutta eroa tai anteeksipyyntöä ei kuulunut, sen enempää kuin kunnon selitystäkään.

Samalla Starmer kuitenkin kehottaa siirtymään asiassa jo eteenpäin eli koronakriisin hoitoon:

”Sanon pääministerille, että emme voi jatkaa näin. Emme voi hukata taas uutta viikkoa tähän farssiin. Meidän täytyy palata raiteille.”

Miksi Starmer – kokenut ja terävä juristi – ei löylytä Johnsonia Cummingsista tämän pahemmin? Siksi, koska hän antaa Johnsonin kaivaa itse omaa kuoppaansa.

Starmer pelaa pitkän tähtäimen poliittista peliä. Hän kasvattaa omaa uskottavuuttaan johtajana keskittymällä olennaiseen eli koronakriisin hoitoon.

Samalla hän antaa Johnsonille oppitunnin priorisoinnista ja johtamisesta.