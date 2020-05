On selvää, että Kiina muokkaa Hongkongia kaltaisekseen, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo totesi keskiviikkona. Pompeo ilmoitti virallisesti, ettei Yhdysvallat enää pidä Hongkongin asemaa autonomisena.

Se oli iso uutinen, mutta aivan täytenä yllätyksenä linjaus ei silti tullut.

Yhdysvaltain lainsäädännössä Hongkongilla on erityisasema. Sen seurauksena esimerkiksi kauppasodassa Kiinaa vastaan asetetut tullit ja rajoitteet eivät koske Hongkongia. Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan Hongkongin autonomian tasoa on tarkasteltava vuosittain, jotta sen erityisasemalle on perusteet.

Viikko sitten Kiina kertoi aikovansa säätää Hongkongin kiistellyt turvallisuuslait Pekingissä. Se tarkoitti, että Manner-Kiina ohittaa Hongkongin oman lainsäädännön – ja se oli ennenkuulumatonta.

Yhdysvallat ilmoitti viivästyttävänsä autonomian vuosittaista vahvistamista. Sitten tuli Pompeon ilmoitus, mutta sillä ei ollut enää käytännön merkitystä: Kiinan kumileimasin­parlamentti eli kansankongressi hyväksyi Hongkongin turvallisuuslakien säätämisen torstaina äänin 2878–1.

Nyt odotellaan, mitä tuleman pitää.

Muutama asia vaikuttaa varmalta.

Yhdysvaltain kanta Hongkongin asemasta syventää kuilua Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä. Tilanne oli jo entuudestaan huono, mutta tuorein käänne sinetöi asian. Maiden suhteet eivät ole olleet näin huonot vuosikymmeniin.

Sekin vaikuttaa selvältä, että suunta on yhä huonompaan. Yhdysvallat ilmoitti hyvissä ajoin, että jos Kiina säätää turvallisuuslait, Yhdysvallat aikoo reagoida. Kiina vastasi, että jos Yhdysvallat reagoi, se reagoi takaisin. Siitä seuraa koston kierre.

Turvallisuuslaeissa kyse on Hongkongin oikeusvaltioperiaatteen ja vapauden romuttumisesta. Lait mahdollistavat Manner-Kiinan turvallisuuspalveluiden toimimisen Hongkongissa. Hongkongissa voitaisiin niiden myötä soveltaa kiinalaista lakia, jonka mukaan valtionsalaisuuksien paljastaminen ja ”Kiinan valtion vastainen toiminta” ovat rangaistavia tekoja.

Lukuisat länsimaat paheksuivat Kiinan toimia torstaina, mutta Yhdysvaltojen reaktioilla on suurin painoarvo.

Vielä ei tiedetä, mitä Yhdysvallat aikoo Hongkongin osalta tehdä.

Esimerkiksi The Diplomatin analyysissä kehotettiin kiinnittämään huomiota Pompeon lausunnon sanamuotoihin. Siinä todettiin, että Hongkongin erityiskohtelu ei ole enää taattu. Ainakaan suoraan lausunnossa ei sanota, että se on loppu nyt.

Kyse on vasta varoituslaukauksesta, Shannon Tiezzi kirjoittaa.

Presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat ilmoittaa aikeistaan pian. Pompeon ilmoitus ikään kuin avasi ovet Trumpin päätöksenteolle.

Hongkong-asiantuntija Sari Arho Havrén pitää varmana, että jotain seuraamuksia on tulossa. Hän johtaa Business Finlandin ennakointia Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Mahdollisuuksia on monia.

Kun vastapelurina on Trump, toimet voivat olla arvaamattomia.

Todennäköisimpinä toimina asiantuntijoiden keskuudessa pidetään tällä hetkellä niin sanottuja kohdistettuja toimia. Ne ovat pakotteita, jotka on suunnattu johonkin tiettyyn henkilöön tai tahoon.

Yhdysvalloissa esillä on jo ollut senaattoreiden ajama aloite, että pakotelistalle pantaisiin liike- ja virkamiehiä, jotka ovat olleet mukana ajamassa turvallisuuslakien haltuunottoa. Heidän viisumiensa saantiaan voitaisiin vaikeuttaa ja ulkomaisilla pankkitileillä olevia varoja jäädyttää.

Iso periaatteellinen kysymys on, koskisivatko sanktiot nyt myös Peking-mielisiä hongkongilaisia poliitikkoja.

”Äänenpainoissa on ainakin tässä alussa kuulunut huoli siitä, että mitä seurauksia mahdollisilla pakotteilla on tavallisille hongkongilaisille. Moni toivoo, että vaikutus kansalaisiin olisi mahdollisimman pieni”, Arho Havrén sanoo.

Toisaalta sekin pitää muistaa, että kun vastapelurina on Trump, toimet voivat olla arvaamattomia.

Voimakkaimmassa vaihtoehdossa Yhdysvallat alkaa kohdella Hongkongia ikään kuin mitä tahansa kiinalaiskaupunkia.

Tämän toimen taloudellinen vaikutus olisi suuri. Hongkong on maailman kolmanneksi suurin finanssikeskus. Kiina ja Yhdysvallat tekevät Hongkongin kautta kauppaa kymmenien miljardien eurojen edestä.

Kiinalainen kohtelu toisi Hongkongin kauppasodan keskiöön.

Jos Hongkongissa sijaitsevat yritykset tulisivat osaksi pakotelistoja, esimerkiksi teknologian ostaminen Yhdysvalloista muuttuisi äärimmäisen hankalaksi. Se saattaa vaikuttaa suomalaisyritystenkin toimintaan, jos niillä on toimintaa Hongkongissa tai yhteistyötä esimerkiksi sikäläisten suuryritysten kanssa.

Hongkongin tärkeimpiä talousmyllyjä ovat rahoitusmarkkinat, satama ja lentoliikenne.

Jos Hongkong joutuu kauppasodan pelinappulaksi, se on erityisen kova isku näille kolmelle, sanoo Juuso Kaaresvirta. Hän on vanhempi ekonomisti Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa Bofitissa.

”Hongkongin talous on supistunut viime vuoden puolivälistä asti. Syitä on monia – kauppasota, mielenosoitukset, koronavirusepidemia, matkailun pysähtyminen kurittavat kaikki Hongkongia.”

Lähtötilanteen huomioiden uusi, pakotteiden muodossa tuleva isku voi olla Hongkongille äärimmäisen kova, hän arvioi.

Kiina on viime aikoina puhunut Hongkongin merkityksestä vähättelevään sävyyn ja toistellut esimerkiksi, että erityishallintoalueen osuus on vain kolme prosenttia Kiinan bruttokansantuotteesta.

Se antaa tilanteesta vääristyneen kuvan. Hongkongin suurin merkitys Kiinalle on se, että Hongkongissa on vapaasti vaihdettavaa valuutta. Se on Kiinan tärkein paikka käydä valuuttakauppaa. Hongkongin dollari on sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Se tarkoittaa Kiinalle suuria vaikeuksia, jos dollarikauppa vaikeutuu.

Kiina näyttää kuitenkin olevan valmis uhraamaan Hongkongin, Sari Arho Havrén sanoo.

Kiina on valmis taloudellisiin tappioihin, mikä on nykytilanteessa Arho Havrénin mielestä hieman yllättävääkin, sillä mantereella rahoitusmarkkinat ovat yhä tarkasti säännellyt, ja työttömyyskin on kasvussa koronakriisin jäljiltä.

”Kansallinen turvallisuus ajaa kaiken ohi. Kaksoiskokouksessa leikattiin tieteestä ja teknologiasta, mutta puolustusmenoja lisättiin.”

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteille ennustetaan jääkautta.

Pekingiläisen Renmin-yliopiston Chongyang-instituutissa politiikan tutkijana työskentelevä Guan Zhaoyu on suomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Guan on erikoistunut Kiinan ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin.

Guan arvioi, että vaikka Yhdysvallat sanoisi tai tekisi mitä, Kiina ei muuta kantaansa Hongkongista tai turvallisuuslaeista.

Hongkong on Kiinalle toki erittäin tärkeä, ja sitä kautta Manner-Kiinaan saapuu ulkomaisia investointeja, hän listaa. Mutta silti:

”Kun Kiinan ja Yhdysvaltain väliset suhteet ovat nykyisenlaiset, luulen, että Kiina on valmis taloudellisiin uhrauksiin, jos se on välttämätöntä kansakunnan ja kansallisen turvallisuuden takaamiseksi.”

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteille Guan ennustaa jääkautta.

”Seuraavat kuusi kuukautta tulevat olemaan hyisimmät Kiinan ja Yhdysvaltain 40-vuotisten diplomaattisuhteiden aikana.”

Kaikki kolme asiantuntijaa uskovat, että sekä kiinalaiset että kansainväliset yritykset voivat pian etsiä vaihtoehtoja Hongkongille.

Rahoitusmarkkinoilla kyse on luottamuksesta. Suuri kysymys on, mitä Hongkongin dollarille käy.

Nyt se on vapaasti vaihdettavissa Yhdysvaltain dollarin kanssa. Jos se muuttuu, koko finanssimaailma järkkyy.

”Siihen tuskin heti mennään”, Arho Havrén arvioi.

”Mutta jo se ravisuttaa, että sellainen mahdollisuus on olemassa.”