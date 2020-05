Montenegron valtio julistautui tällä viikolla puhtaaksi koronaviruksesta, koska viimeisestä diagnoosista on jo yli kolme viikkoa eikä potilaita tällä hetkellä ole.

Kyseessä on ensimmäinen viruksesta vapaaksi julistautunut eurooppalaisvaltio. Aikaisemmin Tanskalle kuuluva Färsaaret pääsi samaan tavoitteeseen.

Saavutus voi olla kuitenkin väliaikainen, sillä Montenegro toivottaa eurooppalaiset turistit tervetulleiksi maahansa heti kesäkuun alkupäivistä lähtien useista maista. Periaatteellinen raja on tällä hetkellä korkeintaan 25 viruksen vuoksi sairastunutta potilasta sataatuhatta asukasta kohti.

Suomalaiset eivät siis kelpaa. Torstaina Suomessa oli 122 tapausta sataatuhatta asukasta kohti eli lähes viisinkertainen määrä Montenegron asettamaan raja-arvoon verrattuna. Raja ylittyy vielä reilummin Ruotsissa ja monessa muussa Euroopan maassa.

Montenegron logiikka ei sinänsä poikkea niistä maista, joissa on kaavailtu matkustusrajoitusten purkua ensisijaisesti ”kuplissa”, joihin kelpaavat suunnilleen yhtä vähäisten tai vähäisempien tartuntojen maat.

Montenegron pääministeri Duško Marković piti kasvosuojaa ilmoittaessaan Montenegron olevan ensimmäinen koronaviruksesta täysin puhdistunut maa Euroopassa. Kuva: STEVO VASILJEVIC

Montenegron pääministeri Duško Marković mainitsi maanantaina, että ensin matkustus sallitaan seuraavista maista: Kroatia, Slovenia, Itävalta, Saksa, Puola, Unkari, Albania, Tšekki ja Kreikka. Hän lisäsi, että muutamista muista maista saatetaan kertoa jo lähipäivinä.

”Emme pyydä testausta, ja tulijoille kerrotaan selvästi, mitä rajoituksia täytyy noudattaa”, pääministeri sanoi.

Maaluettelo ei ollut aivan looginen joihinkin tilastotietoihin verrattuna. Joka tapauksessa raja oli asetettu niin, että Montenegron naapurimaista Bosnia ja Herzegovina sekä Serbia eivät järjestelyyn kelpaa.

Ja Serbia kosti tämän heti.

Keskiviikkona Serbia ilmoitti, että Montenegron kansallisen lentoyhtiön Montenegro Airlinesin koneet eivät ole tervetulleita Belgradin Nikolai Tesla -lentokentälle, vaikka yhtiö oli aloittamassa lennot Serbiaan uudelleen sunnuntaina.

Serbia puolestaan oli ennen kieltoa varautunut aloittamaan lennot kahteen kohteeseen Montenegrossa 7. kesäkuuta alkaen.

Serbian presidentin Aleksandar Vučićin mukaan lentokielto on ”mitä laillisin ja kohteliain keino” vastata Montenegron rajoituksiin. Yleistä saapumiskieltoa Serbia ei Montenegrossa asuville kuitenkaan suunnittele, koska se haittaisi presidentin mukaan Montenegrossa asuvia serbejä.

Montenegron pääministeri vastasi Serbialle nopeasti: Montenegro tekee rajoitukset vain terveydellisistä, ei poliittisista syistä.

Budvan kaupungin rannoilla Montenegrossa nähdään pian myös ulkomaalaisia turisteja. Kuva: Savo Prelevic / AFP

Montenegrossa on noin 650 000 asukasta. Maailman terveysjärjestön WHO:n tilaston mukaan siellä on diagnosoitu 324 tapausta ja yhdeksän niistä on johtanut kuolemaan.

Serbiassa tapauksia on diagnosoitu yli selvästi enemmän eli yli 11 000, joista 239 on johtanut kuolemaan.

Suomessa vastaavat luvut olivat torstaina yli 6 700 tapausta, joista 313 on johtanut kuolemaan.