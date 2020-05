Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump allekirjoitti torstaina odotetusti presidentin asetuksen sosiaalisen median yhtiöihin liittyen, Valkoinen talo tiedotti myöhään torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trumpin mukaan hänen hallintonsa saattaa mahdollisesti pyrkiä muuttamaan keskustelua herättänyttä pykälää 230.

Kongressin aikoinaan hyväksymää Section 230 -nimellä tunnettua pykälää on tähän asti tulkittu niin, että verkkoalustoja käyttäjilleen tarjoavat ja käyttäjien dataa keräävät yritykset eivät ole mediakustantajille kuuluvassa vastuussa käyttäjien kirjoituksista ja muusta sisällöntuotannosta, vaikka ne saavatkin moderoida ja halutessaan sensuroida sisältöjä.

Yhdysvaltojen oikeusministeri William Barr sanoi torstaina, ettei Trumpin asetus vielä kumoa pykälää 230. Hän kertoi Trumpin hallinnon suunnittelevan ehdotusta, jonka perusteella myös lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa.

Torstaina Trump sanoi, että asetus vähentäisi sosiaalisen median yhtiöiden tällä hetkellä nauttimaa vastuuseen liittyvää oikeudellista suojaa. Tämän toteutuessa Twitterin ja Facebookin kaltaisten yhtiöiden haastaminen oikeuteen mahdollistuisi aiemmasta poikkeavalla tavalla ja hallinnon valta niihin nähden kasvaisi, uutistoimisto AFP kertoi.

Trump myös syytti poliittiseksi aktivismiksi sitä, miten Twitter joko päättää käyttää tai jättää käyttämättä faktantarkistusominaisuuttaan. Hän sanoi, että oikeusministeri Barr ryhtyy toimenpiteisiin sen puolesta, että osavaltiot asettaisivat omia lakejaan sosiaalisen median yritysten toimintaa vastaan.

Päivää aikaisemmin eli keskiviikkona Trump jopa uhkasi ”sulkea” sosiaalisen median, mihin hän ei toki asetuksin pysty. Paradoksaalisesti hän teki uhkauksen Twitterissä, jota hän syyttää vaaleihin puuttumisesta.

Trumpin mukaan sosiaalisen median alustat ”vaientavat konservatiiviset äänet totaalisesti”. Presidentti tosin tunnetaan itsekin varsin konservatiivista twiiteistään, joilla hän tavoittaa yli 80 miljoonaa seuraajaa.

Uutistoimisto Reuters kiirehti heti huomauttamaan, että konservatiivisten äänien vaientamisesta ei ole mitään todisteita.

Twitter lisäsi tiistaina ensimmäistä kertaa faktantarkistuksessaan Trumpin viesteihin sinisen huutomerkin, mikä tarkoittaa, että twiitti vaatii kontekstointia.

Trump oli väittänyt viesteissä postitse lähetettävien äänestyslippujen johtavan vaalituloksen manipulointiin. Twitter lisäksi kontekstiksi linkin, jonka taakse on kerätty esimerkiksi CNN:n ja Washington Post -lehden juttuja aiheesta.

Niiden mukaan postiäänestykseen on todettu liittyneen vilppiä hyvin harvoin.

Vaikka tuohtumus Twitteriin näyttää päällisin puolin Trumpin asetuksen motiiviksi, asetus oli valmisteilla pidempään.

Politico-lehti uutisoi jo viime vuonna, että Valkoisessa talossa kiersi luonnos tällaisesta asetuksesta. Viime viikolla Wall Street Journal kertoi lähteisiinsä vedoten, että Trump suunnittelisi perustavansa paneelin tutkimaan väitettyä sensuuria.

Asetukset eivät ole lainsäädäntöä, vaan käytännössä ne jäävät usein suurieleisesti julistetuiksi ohjeistuksiksi valtion virastoille.

Varsinainen lainsäädäntö on ensisijainen asetuksiin nähden, joten vaikka kongressi ei voi kumota presidentin asetuksia, se voi lainsäädännöllään tehdä asetusten noudattamisen mahdottomaksi.

Asetus ei myöskään ole merkityksetön, sillä jättimäisten yhdysvaltalaisten datankeruuyritysten tietoturvaa ja valtaa on haluttu ajoittain rajoittaa Yhdysvalloissa yli puoluerajojen, ja asetus vähintäänkin lisää näitä paineita.

Trumpin lisäksi myös demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden on suhtautunut pykälään 230 kriittisesti. Tämän vuoden tammikuussa Biden sanoi The New York Timesille, että kohta 230 pitäisi kumota välittömästi.