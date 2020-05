Yhdysvaltojen Minneapolisin mielenosoitukset yltyivät perjantain vastaisena yönä. Yksi poliisiasema sytytettiin palamaan, ja pormestari pyysi poliisin avuksi kansalliskaartin sotilaita, kertovat useat yhdysvaltalaisviestimet.

Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua mielenosoitusten hajottamiseen.

Mielenosoittajat protestoivat poliisiväkivaltaa ja afroamerikkalaisten kohtelua. Protestit alkoivat 46-vuotiaan afroamerikkalaisen miehen kuoltua viikko sen jälkeen, kun poliisi teki hänelle kiinniottotilanteessa väkivaltaa. Kiinnioton aikana poliisi painoi polvellaan miehen niskaa.

Mustan miehen kuolemasta nousi kohu, kun julkisuuteen tuli sivustakatsojan tilanteesta kuvaama video. Videolla näkyy, kuinka neljä valkoista poliisia pidättää miehen. Yksi poliiseista pitää polveaan miehen niskalla noin kahdeksan minuutin ajan.

Neljä poliisia on irtisanottu tapauksen johdosta, ja Minneapolisin poliisipäällikkö on pyytänyt tapahtunutta anteeksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tapaus sattui Minneapolisin Longfellow’n kaupunginosassa, joka kuuluu Minneapolisin kolmanteen poliisipiirin. Palamaan sytytettiin juuri kolmannen piirin poliisiasema. Tulipalo alkoi poliisiaseman oven kohdalta, ja mielenosoittajat ampuivat lähistöllä ilmaan ilotulitteita.

Varhain perjantaina Minnesotan kuvernööri Tim Walz määräsi Minneapolisin pormestarin pyynnöstä 500 kansalliskaartin sotilasta poliisien avuksi.

Mielenosoitukset ovat levinneet ainakin kolmeen muuhunosavaltioon. Uutiskanava CNN listaa, että niitä on ollut ainakin Arizonan Phoenixissä, Kentuckyn Louisvillessä ja Tenneesseen Memphisissa.

Minnesotassa osoitetaan mieltä Minneapolisin lisäksi ainakin St. Paulissa. Coloradon osavaltiossa pääkaupunki Denverin hallintorakennuksia suljettiin, kun joku ampui väkijoukkoon.

Varhain perjantaiaamuna tiedotusvälineet kertoivat, että myös Louisvillen ydinkeskustassa oli kuulunut laukauksia.

The New York Times -lehden mukaan mielenosoituksia on ollut myös New Yorkissa. Manhattanilla pidätettiin lehden tietojen mukaan noin 40 mielenosoittajaa. Suurin osa tuhansista protestoimaan kokoontuneista käyttäytyi poliisin mukaan Manhattanilla asiallisesti, mutta kolmea mielenosoittajaa odottavat syytteet poliisin uhkailusta.

Kauppaketju Targetin parkkipaikalla Minneapolisissa paloi auto. Kuva on torstailta 28. toukokuuta. Kuva: CARLOS BARRIA / REUTERS

Uutistoimisto AP:n mukaan monet kaupat ja liiketilat ovat sulkeneet ja naulanneet oviaan ja ikkunoitaan kiinni tarkoituksena ehkäistä ryöstelyä. Esimerkiksi kauppaketju Target ilmoitti sulkevansa yli 20 kauppaa Minneapolisissa ja St. Paulissa. Minneapolis on keskeyttänyt julkisen liikenteen palveluja kuten bussilinjoja sunnuntaihin asti.

Torstaina Minneapolisin mielenosoituksissa kuoli torstaina yksi ihminen, kertovat useat yhdysvaltalaisviestimet.

Poliisin mukaan uhri ammuttiin kuoliaaksi, mutta tapauksen yksityiskohdat eivät olleet heti selvillä. New York Postin mukaan hän oli mies, joka löydettiin panttilainaamon ulkopuolelta mielenosoitusten lähistöllä. Poliisi on ottanut kiinni yhden epäillyn.

Minneapolisin rauhallisesti alkaneet mielenosoitukset yltyivät osin väkivaltaisiksi jo keskiviikkoyönä. Protestoijat ottivat yhteen poliisin kanssa, monia kauppoja ryöstettiin ja useita tulipaloja sytytettiin. Kuvernööri Tim Waltz kuvaili tilannetta jo keskiviikkona erittäin vaaralliseksi ja kehotti asukkaita poistumaan alueelta, kertoi NBC News.

Liittovaltion poliisi FBI tutkii 46-vuotiaan miehen kuolemaa, ja Yhdysvaltojen oikeusministeriö on luvannut tapauksesta huolellisen selvityksen. Perjantaiaamuna ei ollut vielä tiedossa, aiotaanko poliisia tai poliiseja vastaan nostaa syytteitä.