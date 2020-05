Ruotsissa on enemmän koronaviruksen aiheuttamia kuolemia kuin Yhdysvalloissa, jos lukuja tarkastellaan asukaslukuun suhteutettuna. Perjantaihin mennessä koronaviruksesta johtuvia kuolemia on Ruotsissa raportoitu sataatuhatta asukasta kohti 42 ja Yhdysvalloissa 31.

Tiedot näkyvät HS:n uusiutuneista grafiikoista. Uusissa grafiikoissa on tarjolla aiempaa kattavammin tietoa esimerkiksi päivittäisistä tapauksista ja tiedoista väkilukuun suhteutettuna. Lisäksi lukija pystyy lisäämään grafiikkaan maan, jonka tietoja hän haluaa tarkastella.

Tartunnoissa tilanne on Ruotsin ja Yhdysvaltain osalta päinvastainen. Yhdysvalloissa tartuntoja on perjantaihin mennessä raportoitu sataatuhatta asukasta kohti noin 520 kun Ruotsissa vastaava luku on 354.

Ruotsin suuren kuolleisuuden on arveltu johtuvan esimerkiksi siitä, että virus on päässyt leviämään moniin ruotsalaisiin hoivakoteihin. Maan sosiaaliviranomaisen tuoreiden tietojen mukaan Ruotsissa noin 90 prosenttia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista on ollut 70-vuotiaita tai tätä vanhempia. Kuolleista noin puolet on asunut hoivakodeissa.

Lisäksi tilastointitavat vaihtelevat maittain. Toisissa maissa riittää miedompi epäily koronaviruksesta kuin toisissa, jotta kuolema tilastoidaan koronaviruksen aiheuttamaksi.

Esimerkiksi Belgiassa koronaviruksen aiheuttamaksi kuolemaksi tilastoidaan myös tapaukset, joissa koronavirustartuntaa ei ole varmistettu laboratoriotestein. Tämä on nostanut Belgian lukuja koronavirustilastoissa.

Lue lisää: Ruotsi nousi maailman ykköseksi väkilukuun suhteutetuissa viikon koronakuolemissa, mutta yksi maan johtavista rokotteiden asiantuntijoista antaa silti toivoa

Lue lisää: 11 miljoonan asukkaan Belgia johtaa koronakuolematilastoja: taustalla erilainen tilastointitapa

Päivittäiset luvut kertovat trendin

Jatkossa HS:n grafiikoista voi nähdä selkeämmin myös päivittäisen kehityksen. Esimerkiksi alla oleva grafiikka kertoo päivittäisten uusien tartuntojen määrän asukaslukuun suhteutettuna.

Grafiikan avulla voi tarkastella esimerkiksi, missä epidemian vaiheessa maa on: ovatko tartunnat ja kuolemantapaukset lisääntymässä vai vähentymässä.

Esimerkiksi alla olevasta grafiikasta näkyy, että Britanniassa uudet tartunnat ovat toukokuussa laskeneet huomattavasti. Uusien tartuntojen määrä on vähentynyt seitsemästä tartunnasta 3–4 uuteen tartuntaan 100 000 asukasta kohti.

Ruotsissa taas uusien tartuntojen päivittäinen määrä on pysynyt koko toukokuun 5–6 tartunnan kieppeillä 100 000 asukasta kohti.

Vastaava päivittäisiä kuolemantapauksia väestöön suhteutettuna tarkasteleva grafiikka näyttää tältä:

Lukija pääsee valitsemaan, mitä näkee

Monissa grafiikoissa lukija voi myös itse valita, haluaako tarkastella tartuntoja vai kuolemia, absoluuttisia määriä vai väestöön suhteutettuja lukuja.

Valinnat pääsee tekemään grafiikan alaosassa olevista napeista, kuten esimerkiksi tässä grafiikassa.

HS käyttää grafiikoissa joko lineaarista tai logaritmista asteikkoa. Lineaarinen asteikko on se yleisempi asteikko, mutta logaritminen asteikko on havainnollisempi silloin, kun halutaan esittää samassa grafiikassa hyvin pieniä ja hyvin isoja lukuja.

Esimerkiksi yllä olevassa grafiikassa tartuntojen kokonaismäärä esitetään logaritmisella asteikolla sen takia, että myös pienten maiden, kuten Suomen, tartuntojen määrän kehityksen pystyisi erottamaan.

Vertailun vuoksi alla samat tiedot kuin yllä, mutta lineaarisella asteikolla esitettynä:

Kaikki grafiikat, siis myös jo julkaistut grafiikat, päivittyvät kerran päivässä uusimmin tiedoin. Näin ollen vanhoissakin jutuissa grafiikka näyttää myös jutun julkaisun jälkeen tapahtuneen kehityksen.

Grafiikkojen lähteenä on käytetty Suomen osalta THL:n tietoja. Muiden maiden tiedot ovat Johns Hopkinsin yliopistolta.