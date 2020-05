Berliini

Saksassa on raportoitu jo toisesta karismaattiseen liikkeeseen kuuluvasta seurakunnasta, jossa koronavirus on tarttunut useisiin jumalanpalvelukseen osallistuneisiin.

Viikko sitten paljastui, että frankfurtilaisen baptistiseurakunnan jumalanpalveluksessa moni oli saanut koronavirustartunnan ja tartuttanut sitä edelleen eteenpäin.

Viikonlopun jäljiltä frankfurtilaisesta baptistiseurakunnasta levinneitä tartuntoja oli yli sata, ja muutamassa päivässä luku on kohonnut 200 tartuntaan. Toukokuun 10. päivänä pidetyn jumalanpalveluksen jäljiltä 200 tartunnan saaneesta 57 on sairaalassa ja heistä yksi teho-osastolla, saksalaismedia kertoi torstaina.

Seurakunta julkaisi verkkosivullaan lausunnon, jossa se kertoi, että turvavälejä oli noudatettu. ”Jälkikäteen ajatellen meidän olisi syytä käyttää jumalanpalveluksessa kasvomaskia ja luopua laulamisesta”, lausunnossa sanotaan.

Torstaina paljastui, että virus on levinnyt toisessakin karismaattisessa seurakunnassa. Helluntaiseurakunnan kokouksessa Pohjois-Saksan Bremerhavenissa ainakin 20 ihmistä on saanut tartunnan. Tapauksen selvittäminen on edelleen kesken, ja on todennäköistä, että tartuntojen määrä nousee.

Helluntaiseurakuntien ja karismaattisten baptistiseurakuntien kokoukset ovat tyypillisesti eläväisempiä kuin luterilaisen kirkon jumalanpalvelukset.

Yhteislaulaminen on paljastunut jo maaliskuussa merkittäväksi viruksen leviämistavaksi.

Saksassa alettiin toukokuussa järjestää jumalanpalveluksia kirkoissa ihmisten kesken eikä enää vain videoyhteyden välityksellä.

Sisällä järjestettäviä jumalanpalveluksia varten laadittiin etukäteen tarkkoja sääntöjä: osallistujien on ilmoittauduttava etukäteen, laulaminen on kielletty, suun ja nenän peittävä maski on pakollinen ja muihin ihmisiin on pidettävä vähintään 1,5 metrin turvaväli.

Saksassa uudet koronavirustartunnat pyritään jäljittämään kattavasti, jotta kaikki altistuneet voidaan eristää. Uusien tartuntojen määrä viikossa 100 000 asukasta kohden on tällä hetkellä Saksassa neljä kappaletta, eli samalla tasolla kuin Suomessa.