Presidentti Donald Trump esitteli New York Post -lehden kantta puhuessaan toimittajille tilaisuudessa, jossa allekirjoitti määräyksen pykälä 230:n muuttamisen valmistelusta. Kuva: JONATHAN ERNST / REUTERS

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suuttui viestipalvelu Twitterille, kun yhtiö lisäsi tiistaina ensimmäistä kertaa faktantarkistuksessaan Trumpin viesteihin sinisiä huutomerkkejä.

Huutomerkki tarkoittaa, että twiitin asiasisältöön on syytä suhtautua kriittisesti.

Viesteissään Trump väitti postitse lähetettävien äänestyslippujen johtavan vaalituloksen manipulointiin.

Twitter lisäsi merkintänsä oheen linkin, jonka taakse oli kerätty esimerkiksi CNN:n ja The Washington Postin kirjoituksia aiheesta. Kirjoitusten mukaan postiäänestykseen liittyvää vilppiä on todettu hyvin harvoin.

Perjantaina Twitter jatkoi merkitsemällä yhden Trumpin tuoreista twiiteistä väkivaltaa ihannoivaksi ja käyttöehtoja rikkovaksi. Tässä twiitissä Trump kirjoitti Minneapolisin mellakoihin liittyen, että ”kun ryöstely alkaa, ampuminen alkaa”. Twiitistä saattaa saada käsityksen, että Trump kannustaa poliiseja ampumaan mielenosoittajia.

Yhtiö ei kuitenkaan poistanut viestiä, koska sen mukaan twiitin saatavuudella on yleistä merkitystä.

Myöhään torstai-iltana vyyhti kärjistyi: presidentti Trump antoi presidentin asetuksen, jonka perusteella viestintään liittyviä vastuita säätelevän lain pykälän 230 muuttamista on ryhdyttävä selvittämään.

Presidentin asetukset ovat Yhdysvalloissa kiisteltyjä välineitä, sillä jotkut katsovat presidenttien pyrkivän käyttämään niitä kongressin ohittamiseen.

Mikä on pykälä 230?

Kongressin vuonna 1996 vahvistama viestintälain pykälä 230 koski alunperin internetin palveluntarjoajia, kuten operaattoreita. Myöhemmin se alkoi koskea myös sosiaalisen median palveluita.

Pykälää on tähän asti tulkittu niin, että verkkoalustoja tarjoavilla ja käyttäjien dataa keräävillä yrityksillä ei ole samanlaista vastuuta käyttäjien kirjoituksista ja muusta sisällöntuotannosta kuin mediakustantajille. Siitä huolimatta, että yritykset saavat moderoida ja halutessaan sensuroida sisältöjä.

Pykälän 230 nojalla myöskään bloggaajat eivät ole vastuussa lukijoidensa kirjoittamista kommenteista.

Todellisuudessa presidentin asetus pykälän 230 muuttamiseksi on ollut valmisteilla jo pidempään. Ainakin verkkolehti Politico kertoi suunnitelmista jo viime kesänä.

Millaista muutosta Trump haluaa pykälään?

Yhdysvaltojen oikeusministeri William Barr sanoi torstaina, ettei Trumpin asetus vielä kumoa pykälää. Hän kertoi Trumpin hallinnon suunnittelevan ehdotusta, jonka perusteella myös lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa. Toistaiseksi näistä mahdollisista muutoksista tiedetään varmaksi hyvin vähän, jos mitään.

The Washington Postin mukaan Trumpin asetus koskee nyt sen selvittämistä, miten sosiaalisen median yhtiöitä voitaisiin rangaista niiden harjoittamasta ”poliittisesta sensuurista”.

Erityisen hankalaksi asian tekee se, miten poliittinen sensuuri erotettaisiin käyttöehtojen rikkomuksista. Twitterin käyttäjäehdot eivät esimerkiksi suoraan kiellä harhaanjohtavan tiedon levittämistä, mutta viime aikoina yhtiö lisännyt sisältöjen faktantarkastusta.

Mitä seurauksia muutoksilla voisi olla sosiaalisen median yhtiöille?

Trump sanoi, että asetus vähentäisi sosiaalisen median yhtiöiden tällä hetkellä nauttimaa vastuuseen liittyvää oikeudellista suojaa. Sen toteutuessa Twitterin ja Facebookin kaltaisten yhtiöiden haastaminen oikeuteen helpottuisi ja hallinnon valta niihin nähden kasvaisi, uutistoimisto AFP kertoi.

Googlen ja Facebookin edustajat kommentoivat määräystä myöhään torstaina. Uutistoimisto Reuters kertoi perjantaina, että Googlen mukaan muutokset voivat vahingoittaa Yhdysvaltain taloutta. Facebookin mukaan muutokset kannustaisivat yhtiöitä sensuroimaan kaikkea, mikä voisi loukata ketään.

Someyritysten näkökulmasta pykälän peukalointi voi pahimmillaan myös lisätä niiden vastuuta käyttäjien julkaisemasta sisällöstä. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on todennut, että Facebook ei halua ottaa vastuuta käyttäjien jakamasta sisällöstä, ja hän on ollut vastahankainen esimerkiksi faktantarkistushankkeille. Twitter on ollut omatoimisempi.

Miten lakimuutos vaikuttaisi sosiaalisen median käyttäjiin?

Käyttäjien näkökulmasta somepalveluiden linja voi kiristyä, jos niihin kohdistuu aiempaa enemmän juridista painetta. Jos yrityksiltä kielletään ”poliittinen sensuuri”, ne joutuvat entistä tiukemmin kahden tulen väliin joutuessaan pohtimaan, mitä saa poistaa ja mitä pitää poistaa.

Eikö presidentin asetus vahingoita Trumpia itseään?

Keskiviikkona Trump jopa uhkasi ”sulkea” sosiaalisen median, mihin hän ei toki asetuksilla pysty. Paradoksaalisesti hän teki uhkauksen Twitterissä, jota hän syyttää vaaleihin puuttumisesta.

Tähän saakka Trump on kiistatta hyötynyt kiistanalaisesta pykälä itse. Presidentti on ahkera Twitterin käyttäjä, joka käyttää huomattavaa julkista valtaa juuri twiittiensä kautta. Jos pykälä avataan ja Twitter muiden joukossa joutuisi vastuuseen presidentin julkaisuista, voisiko se enää sallia sitä, mitä presidentti julkaisee?

Trump on itse kutsunut Twitteriä politisoituneeksi ja syyttänyt sitä liberaalien suosimisesta ja konservatiivien syrjimisestä. Toisaalta useat liberaalit ovat tuohtuneet Twitterille siitä, että Trump itse on useasti näyttänyt rikkovan Twitterin käyttäjäehtoja ilman seurauksia.

Hankkeella on vastustajia sekä Trumpin omassa puolueessa republikaaneissa sekä demokraateissa.

Kyse on vapaan ilmaisun kontrollista ja siitä, kenelle oikeus kontrolliin kuuluu. Liitovaltion viestintäkomission entinen republikaanijohtaja Robert McDowell sanoi uutiskanava CNN:lle, että uusi lainsäädäntö voisi rikkoa Yhdysvaltojen perustuslain ensimmäistä lisäystä, joka takaa ilmaisunvapauden.

Myös liittovaltion viestintäkomission demokraattiedustaja Jessica Rosenworcel huomautti perustuslaista ja vaati puolustamaan ilmaisunvapauden takaavaa ensimmäistä lisäystä.

”Presidentin määräys, joka muuttaisi viestintäkomission presidentin puhepoliisiksi, ei ole vastaus”, Rosenworcel sanoi CNN:lla.

Voiko mikään estää Trumpia?

Yhdysvaltain kongressi voi vesittää Trumpin suunnitelmat. Se voi hyväksyä lainsäädäntöä, joka tekee määräyksen tyhjäksi, tai jättää määräämättä varat, joita määräyksen toteuttaminen edellyttäisi.

Jos kongressi hyväksyy lakeja, jotka vesittävät presidentin määräyksen, presidentillä on veto-oikeus. Kongressi voi kuitenkin torjua presidentin veto-oikeuden vielä kahden kolmanneksen määräenemmistöllä.

Käytännössä presidentin määräyksen vesittäminen on kongressille kuitenkin erittäin vaikeaa.