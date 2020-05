Jos ensi viikolle ei ole suunnitelmia, miten olisi matka Pärnun hiekkarannoille?

Koronakevät on kääntymässä kohti taas hieman normaalimpaa kesää. Maanantaista lähtien Suomesta voi jälleen matkustaa Viroon kulkematta karanteenin kautta.

Ulkoministeri Urmas Reinsalu ilmoitti torstaina, että kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien Schengen-maista voi matkustaa Viroon.

Myös kylpylät ja saunat voidaan avata, ja ravintolat ja baarit saavat jälleen myydä ruokaa kello 22 jälkeen.

Ensin pitää tarkentaa: Viron ilmoitus oli yksipuolinen. Suomi ei toistaiseksi ole muuttanut omia käytäntöjään. Viroon saa siis mennä, mutta Suomeen palatessa pitäisi edelleen asettua 14 vuorokauden karanteeniin. Tilanne on näillä näkymin voimassa kesäkuun 14. päivään asti.

Tilanne on nurinkurinen, sillä Virossa tautitilanne on Suomea parempi. Virolla on siis enemmän syytä olla huolissaan Suomesta tulijoista kuin päinvastoin.

Virossa ei ole enää potilaita tehohoidossa, ja sairaalassa oli perjantaina 31 koronapotilasta Viron terveysviranomaisten mukaan. Suomessakin potilasmäärät ovat laskussa, mutta sairaalahoidossa oli perjantaina 83 potilasta ja tehohoidossa 11.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja uusia tartuntoja todettiin Suomessa 250. Viron rajojen avauduttua työmatkaliikenteelle toukokuussa Suomesta tulikin Viroon uusia tartuntoja.

Hotelli Koidulaparkin johtaja Tiia Pärna puhdistaa ruokasalin pöytiä. Kuva: Marko Mumm

Virossa tietenkin odotetaan matkailijoita, mutta ulkoministeri Reinsalun ilmoitus yllätti jopa Viron matkailualan. Viron matkailutoimisto Visit Estonia oli varautunut siihen, että kesä alkaa aiempien kaavailujen mukaan 14.6., kun Suomeen saa palata joutumatta kahden viikon karanteeniin.

Laivaliikenne noudattanee suositusta 50 prosentin täyttöasteesta. ”Se tarkoittaa 1 000–1 100 matkustajaa laivaa kohti eli 7 000–8 000 matkustajaa päivässä”, Visit Estonian Timo Raussi sanoo.

Viro avaa rajojaan saadakseen talouteensa virtaa, mutta tulijat ovat edelleen myös riski. ”Oireettomien tulijoiden tartunnat voisivat johtaa takapakkiin”, Raussi sanoo.

Suomalaiset ovat Viron-matkaajista ”vain” kolmannes, mikä saattaa Tallinnan vanhassakaupungissa joskus unohtua. Tämän kesän kannalta suomalaiset ovat Viron matkailulle erityisen tärkeä ryhmä, kun suuri osa saksalaisista ja kaikki venäläiset ja britit puuttuvat.

Moni yrittäjä on melkein kokonaan suomalaismatkailijoiden varassa. Esimerkiksi Pärnussa sijaitsevan hotelli Koidulaparkin asiakkaista 70–80 prosenttia on suomalaisia, kertoo hotellinjohtaja Tiia Pärna.

Rantakaupunki Pärnu on suomalaisten suosikkikohteita Virossa varsinkin kesäisin.

Kesäkaupunkien tunnelma on sesongin ulkopuolella uninen. Nyt myös Pärnun kesästä uhkaa tulla hiljainen. Koidulapark on kesähotelli, joka aukeaa yleensä huhtikuussa, mutta ei tänä vuonna. Huhtikuussa hotellissa ei yöpynyt yksikään matkustaja.

”Huhtikuussa pudotusta oli sata prosenttia, toukokuussa enää 95 prosenttia, kun muutamia asiakkaita tuli”, hotellinjohtaja Tiia Pärna sanoo.

Miten se vaikuttaa liiketoimintaan? Hotellinomistaja Pärna purskahtaa kolkkoon nauruun. Huonosti tietenkin, kun varaukset putosivat nollaan.

Tyhjien kuukausien aikana varauduttiin tulevaan panemalla tiloja uuteen uskoon. Huoneiden kalustusta muutettiin, jotta siivouksesta ja hygieniasta olisi helpompi huolehtia.

”Kesäkuu tulee olemaan hiljainen, mutta silloin on ehkä ihan hyväkin testailla uusia käytäntöjä. Kesäkuussakin pudotus saattaa olla ehkä 60–70 prosenttia”, Pärna sanoo.

Kesäkuun lopusta elokuun alkuun asti hotelliin on tullut jo hieman uusiakin varauksia.

18-vuotiaat Anita Klaar ja Jane Haas odottavat turisteja. Ilman turisteja Pärnu on heidän mielestään ikävä paikka. Kuva: Marko Mumm

Kokonaisuutena matkailuala on varovaisen optimistinen. Ennen Reinsalun torstaista ilmoitusta Visit Estonia oli arvioinut, että pudotusta viime vuoden kesän majoitustilastoissa voisi olla peräti 50–70 prosenttia. Ylimääräiset pari viikkoa voivat hieman parantaa tätä ennustetta.

Ennen koronaepidemian alkua suomalaisten Viron-matkailu oli hieman piristymässä laskusuuntaisten vuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 jälkeen. Tammi–helmikuussa suomalaisten yöpymiset Virossa kohosivat kaikkein talvikuukausien ennätykseen.

Viron matkailutoimisto aloittaa kampanjan, jossa suomalaisille muistutetaan Viron pienemmistä kaupungeista. Timo Raussi ottaa esille Pohjois-Viron kartanohotellit ja Viron saaria: Hiidenmaa, Muhu, Kihnu. Myös maatilamatkailu ja Viron itäosien kohteet, kuten Narva, ovat palautteen mukaan kiinnostaneet suomalaisia.

Baltian maat eli Viron lisäksi Latvia ja Liettua ovat perustaneet oman ”matkailukuplan”. Vaikka maanantaista alkaen pääsee varmasti matkustamaan Viroon, Latvian ja Liettuan osalta tilannetta ei ole vahvistettu. Toisaalta Viron ja Latvian välissä maantierajalla ei ole rajatarkastuksiakaan.

Pärnun hotelli Koidulaparkissa on paljon vakioasiakkaita, ja moni varaa lomansa hyvissä ajoin.

Varauskirja oli siis keväällä suhteellisen täynnä, mutta mitä lähemmäs kesä on tullut, sitä nopeammin se on ohentunut. ”Joka päivä tulee uusia peruutuksia”, Pärna sanoo.

Kun viisi peruu, yksi varaa, Pärna sanoo.

Hotellien lisäksi Pärnun ravintolat ovat varautuneet kesään huolellisesti. Suositukset ovat Virossa pitkälti samoja kuin Suomessa: käsidesiä, turvavälejä, väentungosten välttämistä. Maskipakkoa ei ole Virossakaan.

Virossa noudatetaan 2+2-sääntöä. Julkisilla paikoilla saa liikkua kaksi ihmistä, ja muihin ihmisiin on pidettävä kahden metrin turvaväli.

Pärnun hiekkarantojen suhteen ei ole annettu erityismääräyksiä. Hiekkaa ja merta kyllä riittää varsinkin nyt, kun matkustajamäärä melkein varmasti tulee laskemaan tavanomaisesta.

”Pärnun ranta on iso. Siellä ei ole mitään vaikeuksia pitää kiinni 2+2-säännöstä”, Tiia Pärna sanoo.

Rantapyörät seisovat käyttämättöminä Pärnun hiekkarannalla. Kuva: Marko Mumm

Kylpylöissä täyttöaste saa olla vain 50 prosenttia, ja hotellien buffet-aamiaiset ovat tauolla. Aamiainen tarjoillaan pöytään tai jopa huoneeseen, ja ruokailuaikoja porrastetaan.

Taikakeinoja ei Virolla taudin estämiseksi ole. Yrittäjät tekevät hygienian eteen kaikkensa ja noudattavat tunnontarkasti suosituksia, hotelli Koidulaparkin johtaja Tiia Pärna sanoo. Nyt kesä saattaa vielä kääntyä kelvolliseksi.

Täysi katastrofi olisi se, jos suositukset eivät toimisi, matkailijat kääntyisivät takaisin ja pahimmassa tapauksessa matkustusrajoitukset otettaisiin jälleen käyttöön.

Valtio on auttanut Virossa maksamalla matkailutyöntekijöiden palkkoja ja antamalla muuta avustusta. ”Onneksi meillä on säästöjä, ja valtio on auttanut kustannuksissa”, hotelli Koidulaparkin Tiia Pärna sanoo.

”Me yritämme selviytyä, ja selviydymmekin. Isoilla hotelleilla, joilla on paljon velkaa, voi olla vaikeampaa.”