Kesä on ovella, ja lentomatkustus pikkuhiljaa taas elpymässä. Moni lentomatkustusta harkitseva pohtii nyt, kuinka suuren tartuntariskin ottaa, jos matkustaa lentokoneella.

Tämänhetkisen tiedon perusteella lentokoneet eivät ole välttämättä suuri riski saada tartunta uudesta koronaviruksesta. Tällaista viestiä ainakin kansainväliset lentoyhtiöt ovat lähettäneet viime aikoina – samalla kun ne ovat hitaasti alkaneet lisätä lentojen määrää.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA (The International Air Transport Association) selvitti vastikään, miten paljon koronatartuntoja on vahvistettu lentojen aikana. IATA on lentoyhtiöiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

IATA kyseli asiaa 18 isolta lentoyhtiötä, eikä yksikään niistä raportoinut vahvistetuista tartunnoista lentomatkustajalta toiselle, kertoo yhdysvaltalainen The Wall Street Journal -lehti.

Selvityksessä löydettiin kolme tapausta, joissa matkustajan epäiltiin kylläkin tartuttaneen lentoyhtiön henkilökunnan jäseniä tammikuun ja maaliskuun välillä. Neljässä tapauksessa lentäjän epäiltiin tartuttaneen toisen lentäjän.

Toisessa selvityksessä kanadalaiset terveysviranomaiset eivät löytäneet todisteita tartunnoista tutkittuaan henkilökuntaa ja 25 matkustajaa, jotka olivat istuneet tartunnan saaneen matkustajan läheisyydessä tammikuussa tapahtuneella lennolla.

Ranskassa tutkijat uskovat, että yksi ihminen oli saanut tartunnan Keski-Afrikan tasavallasta Ranskaan saapuneen lennon aikana helmikuussa. Myös Kiinassa on löydetty joitakin todisteita siitä, että tartuntoja olisi tapahtunut Kiinan sisäisillä lennoilla.

Näiden selvitysten pohjalta lentoalalla uskotaan, että riski on pieni.

”SARS-CoV-2:n [uuden koronaviruksen] tarttuminen lentokoneessa matkustajasta toiseen on mahdollista, mutta riski on todennäköisesti erittäin pieni”, kirjoitti Finnarin lääketieteellinen johtaja ja ilmailulääkäri Kimmo Ketola Lääkäri-lehden artikkelissa toukokuun lopussa.

Koronan tiedetään tarttuvan lähikontaktissa pisaratartuntana ja kosketuksen kautta. Tutkimusten mukaan koronavirus voi levitä myös aerosolihiukkasten mukana, jotka leviävät hengitysteistä ihmisen yskiessä tai puhuessa.

Vaikka ihmiset lentävät tällä hetkellä vain murto-osan normaalitilanteeseen verrattuna, lentokenttien kautta kulkee päivittäin satoja tai tuhansia ihmisiä. Jos matkustajien määrä lisääntyy kesän edetessä, koneiden matkustamoissa voi olla hankala noudattaa turvavälejä.

Ainakin aerosolitartuntaa lentokoneiden matkustamoissa ehkäisee se, että ilma vaihtuu koneessa tehokkaasti, lentoyhtiöt sanovat. Matkustamoon ohjataan jatkuvasti raikasta ilmaa ulkopuolelta, ja samaan aikaan ilmaa kierrätetään koneen sisällä tehokkaiden ilmansuodattimien läpi.

Ketola kertoo Lääkäri-lehden artikkelissa, että suihkumoottorikoneiden matkustamon ilma vaihtuu keskimäärin kolmen minuutin välein. Ilma ohjataan matkustamoon ylhäältä, ja se poistuu lähellä lattiaa. Edestä taakse kulkevaa ilmavirtausta matkustamon sisällä on vain vähän.

”Kaikki ilma kulkee tehokkaan hiukkasilmasuodattimen (ns. HEPA-suodatin) läpi. Se suodattaa yli 99,97 % hiukkasista, mukaan lukien bakteerit ja virukset”, Ketola kirjoittaa.’

Alla oleva grafiikka kertoo tarkemmin siitä, miten ilma vaihtuu matkustamon sisällä.

Lentokoneiden ilmastointijärjestelmistä ja useimpien taudinaiheuttajat leviämisestä lentojen aikana on runsaasti tietoa. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin vielä paljon tutkimista siinä, millä tavalla nimenomaan uusi koronavirus käyttäytyy erilaisissa ympäristöissä.

”On vielä paljon asioita, mitä emme tiedä”, sanoi Washingtonin yliopiston mikrobiologi John Scott Meschke The Wall Street Journal -lehdelle.

Lentoyhtiöt sanovat tehostaneensa huomattavasti muun muassa pintojen puhdistamista pandemian aikana. Finnair, samoin kuin monet muut kansainväliset lentoyhtiöt edellyttävät lentomatkustajilta suu- ja nenäsuojuksien käyttöä lennoilla ainakin elokuulle saakka.

Lentoyhtiöt korostavat myös sitä, että lentokentillä on syytä noudattaa turvavälejä ja muita terveysviranomaisten ohjeita tartuntojen välttämiseksi.

Olennaista on myös se, että matkustajat itse pitävät huolen siitä, etteivät lähde lennolle sairaana.

”Tärkeää on, että kukaan ei lähde matkalle sairaana. Finnair ei ota lennoille matkustajia, joilla on hengitystieinfektion oireita”, Finnarin lääketieteellinen johtaja Ketola sanoi Blue Wings -asiakaslehden haastattelussa.

Lue tästä lisää, millaisia määräyksiä Finnair on antanut lentomatkustajilleen koronaviruksen vuoksi.

Yhdysvalloissa lentoyhtiöt ovat alkaneet selvittää myös uudenlaisia keinoja vähentää tartuntatautien riskejä lennoilla. Selvitysten alla on muun muassa ultraviolettisäteiden käyttö virusten tuhoamiseen sekä uudenlaisten antimikrobisten pinnoitteiden käyttöönotto kohteissa, joita kosketellaan toistuvasti, The Wall Street Journal kertoo.

Lentoyhtiöt kaikkialla maailmassa ovat ajautuneet vaikeuksiin koronapandemian synnyttämän matkustuskadon vuoksi. Esimerkiksi Finnairilla oli huhtikuussa 99 prosenttia vähemmän matkustajia kuin viime vuoden huhtikuussa.

Toukokuun puolesta välistä alkaen Finnairin matkustajamäärät ovat olleet hienoisessa kasvussa, kun työmatkustuksen rajoitteita lievennettiin Suomessa.

Tällä hetkellä Finnair lentää noin 25 lentoa päivässä. Heinäkuussa määrän odotetaan kasvavan sataan lentoon päivässä. Normaalitilanteessa Finnair on lentänyt noin 350 lentoa päivässä.

”Heinäkuun matkustajamääristä meillä ei ole julkistettua arviota, mutta oletamme matkustajamäärien lähtevän vähitellen nousuun, kun matkustusrajoituksia aletaan lieventää ja poistaa”, sanoo Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist.