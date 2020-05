Ympäri Yhdysvaltoja on osoitettu edelleen mieltä afroamerikkalaisten kohtaamaa väkivaltaa vastaan. Paikoin mielenosoitukset ovat muodostuneet mellakoiksi, ryöstelyksi ja tuhopoltoiksi, joiden tarkoitusperästä tai osanottajista ei ole enää täysin selvää käsitystä.

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun musta mies kuoli aiemmin tällä viikolla pidätystilanteen jälkeen Minnesotan Minneapolisissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa, että mellakointi lopetetaan lyhyeen.

”Emme voi emmekä saa antaa pienen rikollis- ja vandaalijoukon raunioittaa kaupunkejamme ja sotkemasta naapurustojamme”, Trump sanoi lauantaina.

”Hallintoni lopettaa ihmislaumojen väkivallan, ja lopettaa sen lyhyeen.”

Hän ei tarkentanut, millä tavalla hän suunnittelee rauhoittavansa tilanteen, joka on paikoin karannut käsistä.

Los Angelesissa varkaat hyödynsivät sekasortoa tyhjentämällä kauppoja. Kuva: PATRICK T. FALLON

Trump syytti mellakoinnista niistä äärivasemmistoa, kirjoittaa muun muassa uutiskanava CNN. Hän kuitenkin asemoi itsensä niiden yhdysvaltalaisten puolelle, jotka peräänkuuluttavat oikeudenmukaisuutta Floydin kuoleman jälkeen. Trump puhui medialle Floridassa, jossa SpaceX-yhtiön avaruusraketti laukaistiin lauantaina.

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun George Floyd, 46, kuoli maanantaina. Valkoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan, vaikka Floyd valitti kipua ja anoi armoa.

Trumpin mukaan tämänhetkisillä tapahtumilla ei ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden ja rauhan kanssa. Hänestä ”rettelöitsijät, ryöstäjät ja anarkistit” eivät kunnioita Floydin muistoa.

Minnesotan kuvernöörin Tim Walzin mukaan mielenosoittajien joukossa voi olla myös valkoisen ylivallan kannattajia ja huumejengiläisiä, joista kaikki eivät ole paikallisia.

”Tavoitteemme on hajottaa nuo voimat mahdollisimman nopeasti.”

Ainakin 25 kaupunkiin on määrätty ulkonaliikkumiskielto lauantai-illasta sunnuntaiaamuun paikallista aikaa. Kielto on otettu käyttöön esimerkiksi Los Angelesissa, Atlantassa ja Philadelphiassa. Chicagossa kielto on määrätty jatkuvaksi toistaiseksi myös tulevina öinä, kertoo CNN.

Nainen huutaa poliiseille Washingtonissa Valkoisen talon lähettyvillä perjantaina. Kuva: JONATHAN ERNST / Reuters

Muun muassa Minneapolisissa protestoijat ovat pysyneet kaduilla ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta. Guardian kertoi aamuyöllä Suomen aikaa protestiin osallistuvien käyttäytyvän rauhallisesti ja poliisin varustautuneen mellakkaan.

Los Angelesissa poliisi on käyttänyt kumiluoteja mielenosoittajia vastaan. Virkavalta ja protestoijat ovat ottaneet yhteen myös Chicagossa ja New Yorkissa. Ainakin Minneapolisissa on käytetty kyynelkaasua.

Kalifornian Oaklandissa poliisi kuoli perjantaina laajojen protestien yhteydessä tapahtuneessa ampumisessa, kertoo muun muassa Los Angeles Times.

Lehden mukaan on epäselvää, liittyikö ampuminen suoraan mielenosoituksiin. Viranomaiset antoivat lauantaina ymmärtää, että ampuminen saattaa liittyä ilmiöön, jossa ääriryhmät kaappaavat rauhanomaiset mielenosoitukset omiin tarkoituksiinsa.

”Haluan tehdä tämän selväksi: kun kohteena on poliisi tai poliisiasema ja tarkoituksena on vahingoittaa ja uhkailla, se on kotimaan terrorismia”, Ken Cuccinelli Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastosta sanoi lehden mukaan.

Toinen poliisi haavoittui vakavasti ampumisessa. Poliisit olivat paikallisella oikeustalolla valvomassa mielenosoituksia.