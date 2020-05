Sudan etsii viime vuonna syrjäytetyn diktaattori Omar al-Bashirin miljardiomaisuutta suuressa korruptiotutkinnassa, jonka suuruusluokkakin alkaa olla selvillä puolen vuoden työskentelyn jälkeen vain karkeasti. Kyse on miljardeista dollareista.

”Ensimmäiset arviot hallinnon omistamista kiinteistöistä ja yrityksistä liikkuvat 3,5–4 miljardissa dollarissa [noin 3,1–3,6 miljardissa eurossa]. Se on vasta jäävuoren huippu”, sanoi tutkintaryhmän tiedottaja Salah Manaa uutistoimisto Reutersille.

Al-Bashir on jo tuomittu ensimmäisissä korruptio-oikeudenkäynneissä kahden vuoden vankeusrangaistukseen, jota hän suorittaa vankilassa maan pääkaupungissa Khartumissa. Syytteitä on tulossa lisää.

Joulukuussa 2019 työnsä aloittaneen korruptionvastaisen komitean tutkijat ovat löytäneet hotelleja, maatiloja, ostoskeskuksia ja muita yrityksiä, jotka on merkitty al-Bashirin tai hänen lähipiirinsä nimiin.

Tutkijoilla on valtava urakka kammata läpi omistuksista todistavia tietoja.

”Komitealla on hallussaan asiakirjoja, joiden kuljettamiseen tarvitaan kolme kuorma-autoa”, eräs tutkijoista sanoi uutistoimisto Reutersille.

Kun al-Bashirin laittomat omistukset on löydetty, omaisuus takavarikoidaan ja siirretään Sudanin valtiovarainministeriön hallintaan. Sen on määrä tuoda hieman helpotusta Sudanin kurjassa kunnossa olevaan talouteen. ”Kiinteistöt voi huutokaupata ja yritykset pilkkoa myyntikuntoon”, sanoi sudanilainen ekonomisti Mohamed al-Nayyer Reutersille.

Sudanin talous jäi retuperällä al-Bashirin 30 vuoden hallintokauden ajaksi. Hallinto oli korruptoitunut, ja presidentin lähipiirille virtasi omaisuuksia. Maan jakautuminen kahtia Etelä-Sudanin itsenäistyessä vuonna 2011, pakotteet al-Bashiria kohtaan sekä edelleen jatkuvat konfliktit ovat pitäneet Sudanin köyhänä.

Omistukset on yleensä kätketty huolellisesti. Osa varoista on käteisenä pankeissa, ja siihen on vaikea päästä käsiksi, jos talletusehdoissa on määrätty tarkasti rahojen luovutusehdoista, al-Nayyer sanoo.

Omar al-Bashiria vastaan on myös nostettu kansanmurhasyytteitä Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa Darfurin konfliktista 2000-luvun alussa. Väliaikaishallitus on ilmaissut harkitsevansa al-Bashirin luovuttamista.