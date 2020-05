SiteWide ContentPlaceholder

Isabel Torrices (vas.) ja McKenna Madison iloitsivat lukiosta valmistuneiden autoparaatissa Orange Countyssa, Kaliforniassa keskiviikkona. Kuva: Jeff Gritchen / ZUMA

Koronakevään valmistuneet

Koronakevään aikana on juhlittu valmistujaisia ympäri maailmaa, mutta poikkeuksellisissa oloissa. Monet perinteikkäät juhlat on peruttu kokonaan, toiset on korvattu mielikuvituksellisilla järjestelyillä tai verkossa tapahtuvilla tilaisuuksilla. Joissain maissa valmistuneet eivät ole malttaneet luopua yhteisestä juhlinnasta huolimatta suosituksista.

Julkaistu: 19:24

Sairaanhoitajiksi valmistuneet Taylor Laufer ja Yuliya Dubyna juhlivat New Yorkin Bryant Parkissa 18. toukokuuta. Kuva: Brendan McDermid / REUTERS Lukiolaiset juhlivat valmistumistaan Bulgarian Sofiassa 23. toukokuuta. Kuva: Nikolay Doychinov / AFP Opiskelijat osallistuivat valmistujaisiinsa robotilla liikkuvan tabletin välityksellä Filippiinien pääkaupungissa Manilassa 22. toukokuuta. Kuva: Maria Tan / AFP El Salvadorin yliopiston opiskelijat poseerasivat valmistujaiskuvaa varten San Salvarodissa 16. huhtikuuta. Kuva: Jose Cabezas / REUTERS Lukiolaiset juhlistivat valmistujaisiaan ravintolan terassilla Tukholman keskustassa 24. huhtikuuta. Kuva: Anders Wiklund / TT Lukiolainen Makeya Butler osallistui valmistujaisjuhlaansa Bradleyssa Illinois’ssa. Kuva: Scott Olson / AFP San Diegossa, Kaliforniassa lukiosta valmistuva Phoebe Seip, 18, keskellä, seurasi entisen presidentin Barack Obaman puhetta valmistuneille. Vasemmalla hänen siskonsa Sydney, 22, ja oikealla Paisley, 6. Obaman puhui valmistuville 16. maaliskuuta, eli iltana, jolta oli peruttu Phoeben lukion perinteiset tanssiaiset. Kuva: Bing Guan / Reuters Phoebe Seip kruunasi itsensä päättäjäiskuningattareksi kotonaan Kalifornian San Diegossa 16. toukokuuta. Kuva: Bing Guan / REUTERS Puerto Ricossa kunta järjesti lukiosta valmistuneille juhlan, johon vastavalmistuneet osallistuivat omissa autoissaan. Kuva: Ricardo Arduengo / AFP Juuri sairaanhoitajaksi Ohion valtionyliopistosta valmistunut Alexis Lamoreux oli matkalla sairaalaan aloittamaan vuoroaan toukokuun alussa. Kuva: Megan Jelinger / Reuters Roboteille oli puettu valmistujaishatut ja -viitat Tokiossa 28. toukokuuta. Kuva: REUTERS Lukiosta vastavalmistunut Bryant Howard kantoi George Floydin kuolemaan ja poliisiväkivaltaan kantaa ottavaa banderollia valmistujaisissaan Minneapolisissa torstaina. Kuva: Eric Miller / Reuters 4-vuotias Nyah Smith valmistautui esikoulukuvaan New Yorkin Times Squarella 24. toukokuuta. Kuva: Andrew Kelly / REUTERS Palestiinalainen oppilas sai todistuksensa opettajaltaan Gazassa toukokuun 21. päivä. Kuva: Mohammed Salem / Reuters Lasvegasilaisen lukion rehtori ojensi todistuksen valmistuneelle 22. toukokuuta poikkeuksellisesti Las Vegas Motor Speedway -moottoriurheiluradalla. Jokainen valmistunut ajoi kunniakierroksen kilparadan ympäri. Kuva: Ethan Miller / AFP Magdalenan yliopiston rehtori Pablo Guerra otti videoyhteyden vastavalmistuneisiin lääketieteen opiskelijoihin Kolumbian Santa Martassa 16. huhtikuuta. Kuva: REUTERS Pakistanilainen Varsha Thebo, 27, seuraa verkossa tapahtuvaa valmistujaisjuhlaansa Georgetownin yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden asuntolassa Washingtonissa. Hän opiskeli kehitysmaatutkimusta. Kuva: Agnes Bun / AFP

