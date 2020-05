Yhdysvallat kuohuu. Musta ovimies George Floyd kuoli poliisien käsissä Minneapolisissa. Muutamaa päivää myöhemmin levottomuudet olivat levinneet kymmeniin amerikkalaiskaupunkeihin.

Yksi niistä on maan itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain kotikaupunki Philadelphia. Lauantaina kaupungin ulkopuolella asuvan poliisin äiti kirjoitti Facebookiin rukouksen.

”Rukoilen, että kaikki rauhoittuu eikä kukaan loukkaannu. Eivät mielenosoittajat, eivätkä poliisit!”

Yön aikana Philadelphiassa loukkaantui ainakin kolmetoista poliisia. Poika ei ollut siinä joukossa. Äidin Facebook-kaverit kertoivat sekä rukoilevansa poliisien puolesta että tuomitsevansa poliisit, jotka kohtelivat Floydia kaltoin. Mellakoitsijoille ei heru ymmärrystä.

Nämä kommentoijat ovat niitä sivustakatsojia, joiden mielipiteellä on nyt väliä. Ilman heidän tukeaan ei synny riittävää poliittista painetta eivätkä mielenosoittajien tavoitteet toteudu.

Koronarajoitusten alla on kytenyt räjähdysherkkä kansakunta. Tai sitten pieni joukko käytti mielenosoituksia hyväkseen kylvääkseen kaaosta. Ehkä molempia.

Autot paloivat viikonloppuna paitsi Los Angelesissa ja New Yorkissa, myös keskellä Utahin autiomaata Salt Lake Cityssä. Jopa syrjäisen Pohjois-Dakotan Fargossa poliisit ampuivat mielenosoittajia kyynelkaasulla. Mielenosoittajat vastasivat heittämällä kiviä.

Kenties symbolisin tulipalo nähtiin Pohjois-Carolinan Fayettevillessä, missä mielenosoittajat sytyttivät palamaan rakennuksen, jossa 1800-luvulla ostettiin ja myytiin orjia. Rankaisematta jäävä poliisiväkivalta nähdään osana orjuuden pitkää perintöä.

Jakolinjat ovat nyt kaikkea muuta kuin selvät. Tällä kertaa jopa poliiseja tavallisesti puolustavat konservatiiviset kommentaattorit ovat tuominneet Floydia kuristaneen poliisin.

Heidän sympatiansa ei silti ulotu mellakoitsijoihin. Sen sijaan osa mellakoissa tuhoja kärsineistä pienyrittäjistä ymmärtää edelleen mielenosoittajia ja vaatii oikeutta George Floydille, kertoo minnesotalainen Sahaan Journal.

Mielenosoittajissa on niin tummaihoisia kuin valkoisiakin amerikkalaisia. Torstain jälkeen ainakin 1 669 ihmistä on pidätetty, uutistoimisto AP kertoo.

Mielenosoittajien joukossa on ollut tuhopolttajia, ryöstelijöitä ja ammuskelijoita. Mediatietojen mukaan ainakin kolme ihmistä on ammuttu kuoliaiksi – yksi Minneapolisissa, yksi Detroitissa ja yksi Indianapolisissa.

Mutta on myös niitä, jotka ottivat mielenosoituskyltin lisäksi mukaan luudan. Ilta-Sanomien mukaan Minneapolisissa oli lauantaina tuhansia ihmisiä siivoamassa mellakoiden jälkiä. Samaan aikaan verkossa kiersivät vetoomukset, joilla kerättiin rahaa pidätettyjen mielenosoittajien takuisiin.

Tulipalojen katveessa amerikkalainen kansalaisyhteiskunta pyörii täydellä voimallaan.

Poliisin voimankäyttö on ollut osin kohtuutonta. Siitä kertoo esimerkiksi se, että eri puolilla maata myös toimittajia on ammuttu kumiluodein, sumutettu lähietäisyydeltä kyynelkaasulla ja jopa lyöty. Myös useita työtään tehneitä toimittajia on pidätetty.

Lauantaina presidentti Donald Trump sanoi Valkoisen talon tukevan rauhanomaisia mielenosoittajia ja kuulevan näiden vetoomukset.

”Mutta sillä, mitä kaupunkien kaduilla nyt tapahtuu, ei ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden tai rauhan kanssa”, Trump luki ruudulta tiedotustilaisuudessa.

Trump syytti rähinästä anarkisteja eikä ehkä ollut kokonaan väärässä.

Minnesota Star Tribune -lehden mukaan iso osa tuhoista on valkoisten anarkistien tekemiä. Lisäksi viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota ryhmiin, jotka ovat saattaneet tulla mellakoimaan osavaltion ulkopuolelta. Verkkokeskustelujen pohjalta epäilykset ovat kohdistuneet myös valtiovastaiseen äärioikeistoon.

Huhuja on paljon, tietoa vasta vähän.

Mielenosoittajat ovat joka tapauksessa vihaisia. Osa irtisanoutuu mellakoinnista, mutta eivät kaikki.

”Mellakat ja ryöstely ovat legitiimi ja syvällinen protesti systeemiä vastaan, joka arvottaa tavarat ja palvelut ihmishengen yläpuolelle”, lukee viestissä, jonka newyorkilainen mielenosoittaja jakoi sosiaalisessa mediassa.

Toiset rinnastavat ryöstelijät miljardööreihin, jotka ovat rikastuneet entisestään pandemian aikana. Siinä vasta rikollisia, he sanovat.

Nekin, jotka eivät hyväksy tuhoamista, ovat turhautuneita. Rauhanomaisesti on yritetty mutta mikään ei muutu.

Väkivalloinkin on yritetty. Vuonna 1992 Los Angelesin rotumellakoissa kuoli yli 60 ihmistä viidessä päivässä. Siihen verrattuna nyt on päästy vähällä.

Lauantaina verkossa levisi talk show -isäntä Trevor Noahin video, jossa Noah selitti mellakointia sillä, ettei yhteiskunta ole pitänyt osaansa sopimuksesta mustille amerikkalaisille, joten miksi nämä pitäisivät kiinni omasta osuudestaan.

Kyse ei ole vain siitä, että mustan miehen riski joutua poliisin tappamaksi on kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin valkoisen miehen. Tai siitä, että aseettoman mustan miehen riski tulla poliisin tappamaksi on The Washington Postin mukaan neljä kertaa niin suuri kuin aseettoman valkoisen.

Lukemattomat tutkimukset osoittavat, että mustat joutuvat valkoisia useammin poliisin pysäyttämäksi. Useimmiten syyttä suotta.

Viimeisimpänä niittinä on ollut se, että koronavirukseen on kuollut suhteettoman paljon mustia amerikkalaisia. Myös epidemian talousvaikutukset iskevät lujaa vähemmistöihin.

George Floyd oli menettänyt työnsä portsarina, koska yökerho jouduttiin sulkemaan epidemian vuoksi. Ehkä hän sen vuoksi osti tupakkaa väärennetyllä setelillä.

Teini-ikäinen myyjä soitti joka tapauksessa poliisit, The New York Times kertoo. Hän oli siitä heti pahoillaan, mutta se kuului kaupan protokollaan.

Poliisit saapuivat. He eivät noudattaneet protokollaa.