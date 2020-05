Kreikka kertoi lauantaina sallivansa maahan matkustamisen myös eräistä pahiten koronaviruksesta kärsineistä Euroopan maista eli esimerkiksi Ranskasta, Italiasta, Espanjasta ja Britanniasta.

Matkustus on määrä sallia 15. kesäkuuta lähtien. Tietyiltä alueilta matkustavat joutuvat kuitenkin Kreikassa koronavirustestiin ja sen jälkeen karanteeninomaisiin oloihin viikoksi tai kahdeksi. Testeihin määräävä tekijä ei ole kansalaisuus vaan se, onko matkustajan lähtölentokenttä Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n koronariskilistalla.

Negatiivisen testituloksen on määrä johtaa seitsemän päivän omaehtoiseen karanteeniin. Positiivien tulos puolestaan tarkoittaisi 14 päivän karanteenia valvotuissa oloissa.

Ranskasta tulevista aiotaan testata esimerkiksi Pariisin alueelta lähtevät ja Italiasta tietyistä pohjoisen maakunnista matkustavat. Espanjassa testauksen piiriin kuuluvat Kastilia ja Leonin, Kastilia-La Manchan, Katalonian ja Madridin alueilta lähtevät matkustajat.

Britanniassa testaus koskee yhteensä 13:sta korkeariskisiksi arvioitua lentokenttää, muiden muassa Gatwickia, Heathrow'ta ja Stanstedia Lontoossa.

Aiemmin tällä viikolla Kreikka sanoi sallivansa Suomen ja 28 muun maan kansalaisten vapaan matkustuksen maahan kesäkuun puolivälistä alkaen. Listalla oli kymmenkunta EU-maata. Näistä maista tuleville on mahdollista tehdä satunnaisia testauksia.

Kreikka sallii kesäkuun puolenvälin jälkeen vain lennot Ateenaan ja Thessalonikiin. Maan muiden kenttien on määrä avautua heinäkuun alussa.

Kreikka on vähitellen avautunut turisteille toukokuun aikana. Hotellit saavat avata ovensa porrastetusti kesäkuun alusta lähtien.

11 miljoonan asukkaan maassa on raportoitu vain alle 180 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu alle 3 000.

Maailmassa on todettu jo yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Luvusta kertovat esimerkiksi baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta sekä uutistoimisto AFP omaan laskelmaansa nojaten. Virukseen liitettyjä kuolemia on maailmassa raportoitu noin 370 000.

Maanosista eniten tartuntoja on todettu Euroopassa, lähes 2,14 miljoonaa. Yksittäisistä maista suurin tartuntaluku on Yhdysvaltojen 1,77 miljoonaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia noin 740 miljoonan asukkaan Euroopassa on noin 177 600. Yhdysvalloissa, jonka väliluku on noin 328 miljoonaa, kuolemia on vahvistettu noin 103 800.

Virus leviää parhaillaan erityisen kiivaasti Latinalaisessa Amerikassa, jossa on todettu yhteensä noin 945 000 tartuntaa. Viimeisen vuorokauden aikana määrä on lisääntynyt noin 45 000:lla. Virukseen liittyviä kuolemia on koko alueella vahvistettu hieman alle 50 000.

AFP perustaa lukunsa eri maista kerättyihin virallisiin lukuihin sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastoihin.

Luvut ovat suuntaa antavia, sillä eri maiden testauskäytännöt ja -mahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Osa maista esimerkiksi testaa vain vakavimmat tapaukset.