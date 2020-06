Pietarilainen sotaoikeus ryhtyi viime viikolla puimaan tapausta, jossa kaksi upseeria on syytteessä lahjusten ottamisesta Syyrian-komennukselle pyrkineiltä sotilailta. Toinen upseeri on jo tuomion saanut, mutta hänen asianajajansa on ilmoittanut valittavansa päätöksestä.

Toisen upseerin saaman syytteen käsittelyä on jouduttu lykkäilemään koronavirusepidemian aiheuttamien oikeudenkäynnin poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Tapauksesta kertoi sanomalehti Kommersant.

Syytteen mukaan ilmatorjuntarykmentin autokomppanian majuri ja sotilasarvoltaan vastaava, läntisessä sotilaspiirissä palveleva laivaston komentajakapteeni ovat keränneet vuoden 2018 alusta lähtien yhteensä 340 000 ruplan eli noin 4 300 euron lahjukset asevoimien palveluksessa olevilta henkilöiltä, jotka ovat halunneet Syyrian sotaan.

Venäjän tutkintakomitean ja turvallisuuspalvelu FSB:n tekemän esitutkinnan mukaan kaksikko on vaatinut rivisotilailta 15 000 ruplan eli vajaan kahdensadan euron lahjusta. Syyriaan pyrkiviltä upseereilta on herutettu 50 000 euron eli noin 640 euron lahjus.

Venäläiset sotilaat ohittivat yhdysvaltalaisen sotilasajoneuvon Kamishlin lähellä Syyriassa toukokuun alussa.

Syytteen mukaan majuri antoi hakijoille komentajakapteenin pankkiyhteystiedot ja lähetti tämän jälkeen tälle hakijan henkilötiedot viestipalvelu Messengerissä.

Kaksikko oli saanut tehtäväkseen etsiä ”kunniallisia asepalveluksessa olevia” henkilöitä vapaaehtoisiksi Syyrian sotaan. Kaksikko toimitti suosituksensa sotilaspiirin esikuntaan, lopullinen hyväksyntä tehtiin Moskovassa.

Kommersantin mukaan korruptiokaksikon suositukset toimivat: kaikki kynnysrahan maksaneet pääsivät Syyrian sotaan, pari tapausta tosin myöhemmässä rotaatiossa kuin halusivat.

Alun perin syytteessä oli myös viisi asepalveluksessa olevaa henkilöä, jotka olivat maksaneet lahjuksia. Heidän syytteistään luovuttiin muun muassa siksi, että he olivat tehneet tutkijoiden kanssa yhteistyötä.

Pietarin lahjontatapaus ei ole ainutlaatuinen. Vastaava tapaus paljastui viime kesänä Novotšerkasskissa Rostovin alueella Etelä-Venäjällä, jossa everstiluutnantti Vladimir Kudjajev oli kerännyt yhteensä 350 000 ruplan eli vajaan 4 500 euron lahjukset 12 sotilaalta ja upseerilta pääsystä Syyriaan.

Kudljajev tuomittiin viime helmikuussa neljän vuoden vankeusrangaistukseen, kertoi uutistoimisto Ria Novosti.

Keskimääräinen Rostovin alueella peritty lahjus oli siten 30 000 ruplaa, mikä osuu hyvin Pietarissa perittyjen lahjusten haarukkaan. Tästä herää epäilys, että upseeristolla olisi käytössään Syyrian-komennusten epävirallinen ”hinnasto”.

Rivisotilas tienaa Syyriassa ainakin nelinkertaisesti Venäjän keskipalkan verran. Venäläinen sotilasajoneuvo Tal Tamrin kaupungin lähellä Syyriassa toukokuun lopussa.

Korruptiokäytäntöjen syntyminen ei ole varsinainen ihme, sillä asevoimat maksaa Syyriassa palvelevalle henkilökunnalleen venäläisittäin erittäin hyvää palkkaa.

Argumenty i fakty -lehden toissa viikolla julkaisemien puolustusministeriön tietojen mukaan sotilaat ja värvätyt kersantit saavat Syyriassa 200 000 ruplaan nousevaa kuukausipalkkaa, upseerien palkat taas vaihtelevat 200 000 ruplasta 300 000 ruplaan. Sotilaslentäjän tyypillinen ansio taas on noin 400 000 ruplaa kuussa.

Palkkahaitari on siten 2 500–5 000 euroa kuussa, ja lisäksi maksetaan muutaman kymmenen dollarin kuukausiraha. Ylöspito ja majoitus tulevat talon puolesta.

Venäjän keskipalkka oli helmikuussa Rosstat-tilastoviraston mukaan 47 257 ruplaa kuussa eli rivisotilas tienaa Syyriassa ainakin nelinkertaisesti keskipalkan verran. Ja näiden tietojen mukaan selvästi suuremmat kuin aiemmin on uumoiltu.

Alueelliset erot siviilityössä ovat tosin Venäjällä suuria, Moskovan keskipalkat ovat lähes kaksinkertaiset koko maan keskipalkkaan nähden. Syyrian-komennuksen kesto on puolesta vuodesta vuoteen, mutta jatkopestit ovat mahdollisia.

Aivan riskittä raha ei tule. Venäjän tiedotusvälineiden julkisista tiedoista keräämien yhteenvetojen mukaan syyskuun lopussa 2015 alkaneessa Venäjän Syyrian-operaatiossa olisi kuollut yli 150 venäläistä. Eri lähteet ovat yrittäneet laskea mukaan vakinaisen väen rinnalla palvelevan Wagner-palkkasotilasyhtiön tappioita ja päätyneet noin kaksinkertaisiin kuolinlukuihin.

Asevoimat ei ole julkaissut virallisia tappiolukuja eikä edes tietoa Syyriassa palvelevan väen kokonaismäärästä. Vuoden 2018 presidentinvaalien äänestystulosten perusteella voitiin laskea, että tuolloin venäläisiä sotilaita oli Syyriassa noin kolmetuhatta.

Aiemmat Syyriassa palvelleiden sotilaiden määrät ovat olleet ilmeisesti suurempia. Puolustusministeri Sergei Šoigu kertoi nimittäin jo 2018, että kaikkiaan 63 000 venäläistä sotilasta ja upseeria oli saanut taistelukokemusta Syyriassa.