Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syytti mellakoinnista suoraan ”antifaa” eli kansainvälistä fasisminvastaista liikettä, joka mielletään vasemmistolaiseksi. Trump twiittasi sunnuntaina, että antifa julistetaan terroristijärjestöksi.

Presidentin twiitti liittyi levottomuuksiin, jotka ovat jatkuneet kymmenissä yhdysvaltalaiskaupungeissa viikonlopun yli. Ne alkoivat rauhallisina mielenosoituksina Minneapolisin kaupungista viime viikolla sen jälkeen, kun video afroamerikkalaisen George Floydin, 46, kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä levisi verkossa.

Valkoinen poliisi Derek Chauvin painoi Floydia polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan, vaikka Floyd valitti kipua ja anoi armoa.

Trumpin twiitin jälkeen Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr ilmoitti, että liittovaltion poliisi FBI osallistuu paikallisten poliisilaitosten tutkintaan ja avustaa väkivaltaisten protestoijien tunnistamisessa. Barr kutsui mellakoitsijoita kotimaisiksi terroristeiksi.

Mutta ketkä väkivaltaisuuksiin oikein ovat syyllistyneet? Onko Yhdysvaltojen presidentin twiitteihin luottamista?

Ainakin New Yorkissa anarkistit vaikuttavat olleen liikkeellä, kertoo The New York Times.

New Yorkin poliisilaitoksen tiedustelun ja terrorisminvastaisen linjan johtaja John Miller sanoi, että mielenosoitusten aikana anarkisteilla oli omat kanavansa joiden kautta he varmistivat polttoaineen, pullojen ja kivien riittävyyden. Millerin mukaan heillä oli monimutkainen polkupyörälähettien verkosto, joka ohjaili joukkoja sinne, missä poliiseja ei ollut estämässä pahantekoa.

Millerin mukaan anarkistit ryhtyivät lietsomaan mellakointia jo ennen kuin mielenosoitukset olivat edes kunnolla alkaneet ja käyttivät salattuja viestintäkanavia sekä keräsivät valmiiksi takuurahoja, jotta pidätetyt saadaan lunastettua vapaiksi.

NBC-kanavan mukaan noin joka seitsemäs pidätetty oli saapunut New Yorkiin jostain toisesta osavaltiosta. NBC:n mukaan Miller listasi yhdeksän eri osavaltiota.

Minneapolisissa, josta protestiaalto alkoi, tilanne oli vielä hurjempi. Lauantaina USA Today -lehden haastattelema Minnesotan osavaltion kuvernööri Tim Waltz uumoili, että jopa 80 prosenttia lauantain vastaisena yönä mellakoineista oli saapunut osavaltion ulkopuolelta. Waltz ei kertonut lähdettä havainnolleen.

Paikallisen poliisin havainnot eivät tukeneet kuvernöörin lausumaa. Minneapolis ja St. Paul ovat kaksoiskaupunki, joista St. Paulin poliisilaitos kertoi USA Todaylle, että lauantaiyönä pidätetyistä kahdeksastatoista ihmisestä kaksitoista oli Minnesotan osavaltiosta.

Minnesotan korkein virkamies Peggy Flanagan sanoi USA Todaylle lauantaina, että lietsojia on ollut joka junaan.

”He ovat panettelijoita, he ovat äärivasemmistolaisia ja äärioikeistolaisia”, Flanaghan sanoi.

Ryöstelystä ei kannata syyttää ääriliikkeitä, sanoi USA Todaylle yksityinen turvallisuusasiantuntija Adam Leggat.

Densus Groupille työskentelevä Leggat on Britannian armeijan entinen terrorismintorjuntaupseeri, joka on erikoistunut joukkojenhallintaan.

”Ryöstelyyn syyllistyvät yleensä paikalliset, joista tilaisuus tekee varkaan.”

Leggatin havaintojen mukaan äärioikeiston väkivaltaiset voimat eivät ole vielä esiintyneet mellakoissa merkittävissä määrin ja yhteenotot poliisin kanssa ovat seurausta ulkopuolisten ryhmien ja paikallisten toiminnasta.

The New York Timesin haastattelema asiantuntija huomautti, ettei kaikki levottomuuksiin liittyvä tapahdu pelkästään kaduilla.

”Tulemme näkemään pahantekijöitä kaikenlaisilta laidoilta”, sanoi Kalifornian osavaltion yliopiston ääriliikkeiden tutkimuskeskuksen johtaja Brian Levin New York Timesille.

”Tiedämme varmuudella, että sekä verkossa että näissä protesteissa on yllyttäjiä sekä äärioikeistosta että äärivasemmalta”, Levin sanoi.

Äärioikeiston kannattajat ovat viime päivinä luoneet sosiaaliseen mediaan viestien, päivitysten ja jakojen vyöryn, joka vihjaa että levottomuudet ovat jo pitkään pinnan alla kuplinut merkki siitä, että amerikkalainen yhteiskunta on romahtamassa. Levinin mukaan näitä ryhmiä kutsutaan kiihdyttäjiksi, ja heidän tarkoituksensa on edistää kaikkia olosuhteita jotka voisivat edistää tuota heidän ajamaansa päämäärää.

Huhtikuussa nämä samat kiihdyttäjät pyrkivät lietsomaan levottomuutta koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten purkamiseksi pidettyjen mielenosoitusten tiimoilta.

Kiihdyttäjät ovat melko heterogeeninen porukka. Osalla on vahvoja sympatioita afroamerikkalaisia yhteisöjä kohtaan ja antipatioita poliisin toimintaa vastaan. Toiset taas ajavat näkemystä, että rotusota toisi lopulta oikeutetun voiton etnisesti pelkästään valkoisista koostuvalle valtiolle ainakin osaan Yhdysvaltoja.

Äärioikeiston tarkkailuun keskittynyt Southern Poverty Law Center kertoi New York Timesille, ettei merkkejä äärioikeiston osallistumisesta väkivaltaisuuksiin viime päivinä ole toistaiseksi havaittu.

”En ole nähnyt selkeitä todisteita siitä, että valkoisen vallan kannattajat olisivat naamioituneet ja osallistuneet ryöstelyyn ja tulipalojen sytyttämiseen”, sanoi Southern Poverty Law Centerin tutkija Howard Graves.

New York Times kertoo, että tavallisesti äärioikeistoa lähellä oleviksi mielletyt aseenkanto-oikeuden kannattajat ovat olleet liikkeellä.

Nämä militantit hahmot ja heidän järjestönsä vetoavat Yhdysvaltojen perustuslain toiseen lisäykseen, jonka he katsovat antavan oikeuden kantaa asetta kansalaisten ja yritystoiminnan suojelemiseksi. He ovat valokuvanneet itseään ja jakaneet itsestään sosiaalisessa mediassa kuvia protestien yhteydessä jopa 20 yhdysvaltalaiskaupungissa viime päivinä.

USA Todayn haastattelema joukkojenhallinnan asiantuntija Adam Leggat pitää tilannetta ongelmallisena.

”On mahdotonta kontrolloida sitä, ketkä saapuvat paikalle. Jos levottomuudet jatkuvat, lisää väkeä saapuu”, Leggat sanoi.

”On mahdollista, että äärioikeistolaisia liittyy levottomuuksiin, mikä tekee tilanteesta monimutkaisemman. Äärioikeistolaiset todennäköisesti pyrkivät esiintymään liiketoiminnan turvaajina”, Leggat jatkoi ja viittasi siihen, että äärivasemmisto tyypillisesti pyrkii tärvelemään esimerkiksi pankkeja tai arvokkaita autoja, sillä ne edustavat heidän vastustamiaan asioita. Äärioikeistolaisten ilmaantuminen mukaan tarkoittaisi, että poliisi joutuisi pitämään vastakkaisia ääriliikkeitä erillään toisistaan.

”Siihen kuluisi huomattavasti poliisin resursseja.”

Varsinkin sosiaalisessa mediassa on vaikeaa, ellei mahdotonta, tietää, kuka on kuka. Levenevät ja syvenevät yhteiskunnalliset kuilut Yhdysvalloissa ja muut yhteiskunnan tasapainoon vaikuttavat tekijät kiinnostavat myös kansainvälisesti.

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean puhemies Marco Rubio twiittasi lauantaina, että protesteihin ja niiden vastareaktioihin liittyy sosiaalisessa mediassa vahvasti ainakin kolmen muunkin valtion vihamielistä toimintaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan Rubio on saattanut saada haltuunsa saman raportin kuin CNN. Analyysiyhtiö Graphikan tekemän selvityksen mukaan kuohuntaa lietsovat myös sellaiset sometilien verkostot, jotka on aiemmin tunnistettu liittyvän Venäjän, Iranin ja Kiinan toimintaan.

Graphika on aiemmin analysoinut senaatin tiedustelukomitealle sosiaalisen median toimijoita vuoden 2016 presidentinvaaleihin liittyvän valtiollisen vaikuttamisen yhteydessä.

Graphikan toimitusjohtaja John Kelly huomautti CNN:lle erityisesti boogaloo-nimisestä liikkeestä. Liikkeen päämäärä vaikuttaisi olevan Yhdysvaltain toinen sisällissota.