Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina, että kansanäänestys perustuslain muutoksista järjestetään heinäkuun 1. päivänä. Putin kertoi uudesta päivämäärästä tavatessaan keskusvaalilautakunnan johtoa ja muita viranomaisia virka-asunnollaan Novo-Ogarjovossa maanantai-iltana.

Alun perin Putinille kaksi jatkokautta mahdollistavista perustuslain muutoksista oli määrä äänestää huhtikuun 22. päivänä, mutta kansanäänestystä siirrettiin koronavirusepidemian vuoksi.

”On ilmeistä, että heinäkuun 1. päivä on täysin sopiva yleisvenäläiselle äänestykselle perustuslain muutoksista”, Putin sanoi uutistoimisto Tassin mukaan. ”Juridisesta näkökulmasta päivämäärä on ongelmaton: jos päivämäärästä ilmoitetaan tänään eli 30 vuorokautta ennen äänestystä, on kansalaisilla mahdollisuus tutustua vielä kerran kaikkiin muutoksiin, joita perustuslakiin on ehdotettu.”

Putin määräsi kuvernöörit ja aluehallinnot järjestämään äänestystä saman tien. Presidentti konsultoi samalla myös terveysviranomaisia.

Venäjän hallitus toi perustuslakimuutokset Venäjän parlamentin käsittelyyn maaliskuun alussa.

Tässä vaiheessa lakiin lisättiin Putinin parlamentissa antamalla siunauksella niin sanottu presidentin valtakausien nollaus: kahden vaalikauden enimmäismäärä on edelleen lakiin kirjattu, mutta uudistettu perustuslaki nollaa Putinin kaudet.

Putin voi siten lain puolesta jatkaa presidenttinä aina vuoteen 2036 saakka, jolloin hän hengissä säilyessään täyttää 84 vuotta.

Venäjä on tähän saakka tiukentanut koronaepidemian aiheuttamia rajoitustoimia, mutta tauti on levinnyt nopeasti tästä huolimatta eikä tahti näytä juuri hidastuvan. Yandex-seurannan mukaan Venäjällä todettiin maanantaina 9 035 uutta virustartuntaa, varmistettujen tartuntojen yhteismäärä oli 414 818.

Virallisen tiedon mukaan tautiin on Venäjällä kuollut 4 855 ihmistä. Lukua pidetään tartuntojen määrään nähden pienenä, koska tartunnan saaneen kuolinsyyksi kirjataan usein jokin muu hänen sairauksistaan.